Пресса Британии: антиамериканская истерия в Европе может вернуться

В обзоре британской прессы за 23 октября:

Отказ от ракетного договора - рецепт для антиамериканских настроений в Европе

Угроза Дональда Трампа выйти из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может вбить клин между США и их европейскими союзниками, а также привести к новой гонке вооружений, пишет в редакционном комментарии газета Times.

Со времени президентства Барака Обамы было достаточно оснований полагать, что Россия разрабатывает новую ракету, дальность поражения которой превышает ограничения, которые были заложены в договоре 1987 года. По данным США, такая ракета способна поразить цели в самом сердце Западной Европы. Если к этому присовокупить новую военную доктрину, предусматривающую использование локальных ядерных ударов, то возникает повод для тревоги, отмечает издание.

Однако план Трампа выйти из соглашения не является разумным решением, полагает Times.

Подписанию ДРСМД предшествовали годы массовых демонстраций и сидячих протестов вокруг американских баз в Западной Европе. Люди протестовали против размещения там американских ракет "Першинг" и крылатых ракет. Американцы разместили там свое вооружение в качестве ответной меры на советские ракеты средней дальности РСД-10, оснащенные ядерными боеголовками. Однако для миллионов людей Соединенные Штаты стали государством-милитаристом, и антиамериканская истерия еще несколько десятилетий оказывала влияние на политику, пишет газета.

Первый риск заключается в том, что отказ от договора, который поспособствовал прекращению холодной войны, может привести к новой волне антиамериканских настроений и осложнить отношения среди членов НАТО. И это станет подарком для Путина: он больше не будет связан договором, и ему не придется скрывать настоящую дальность поражения ракет, которые он испытывает.

Вина за срыв соглашения ляжет целиком на Трампа. Российские "фабрики интернет-троллей" начнут оказывать влияние на общественное мнение и электорат по всему Западу, считает Times.

Более того, выход из соглашения, а также заявленное нежелание Трампа продлевать договор 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в 2021 году, не сделают США сильнее и не добавят убедительности их статусу "международного полицейского", следящего за нераспространением ядерного оружия в мире.

Для оппонентов эти его действия, а также выход из, пусть и несовершенной, но сделки с Ираном, станут поводом обвинить Трампа в том, что он активно приближает Армагеддон.

Советнику президента по национальной безопасности Джону Болтону во время его визита в Москву на этой неделе вместо отказа от соглашения следовало бы надавить на Москву, чтобы она выполняла условия ДРСМД, пообещав, что США поступят аналогично. Также он мог бы предложить Путину, несмотря на все существующие разногласия, вместе попытаться привлечь Китай к участию в системе, подчиненной правилам. Все это поспособствовало бы безопасности в мире, полагает издание.

Если Россия хочет снизить риск ядерной конфронтации, то ей нужно прояснить свою стратегическую доктрину, а также сделать так, чтобы производимое ей оружие соответствовало этой доктрине.

Если США хотят избежать худшего варианта развития событий, им необходимо сделать упор на развитие обычного, а не ядерного арсенала. Нужно как можно скорее вынести конкуренцию между Россией и США за рамки ядерной сферы. Это в интересах всех, в том числе и Британии, которая не понаслышке знает, какую опасность представляет Россия, когда она не играет по правилам, заключает издание.

Кибервойне тоже нужны правила

Военную тему затрагивает и обозреватель Financial Times Анджана Ахуджа, которая считает, что необходимо, пока не поздно, установить правила ведения кибервойн.

"Представьте, что некоему известному политику проводят роботизированную хирургическую операцию. Медицинский аппарат взламывают с иностранного сервера, в результате чего пациент получает серьезную травму. Можно ли подобное считать объявлением войны?" - размышляет автор.

Этот сценарий взят из статьи в журнале Foreign Policy о правилах кибервойны. Какое первое правило войны в виртуальном пространстве? Правил как таковых нет. В теории, кибератака могла бы инициировать действие пятой статьи Североатлантического договора, что означает нападение на страну-участницу НАТО, однако непонятно, насколько масштабной должна быть подобная кибератака.

В отличие от военных действий - на суше, на море, в воздухе и в космосе - киберпространство никак не регламентируется. Обсуждение в ООН, какую ответственность должны нести страны за действия в интернете, пока ни к чему не привели, отмечает обозреватель.

И если отсутствие международных правовых норм вызывает тревогу, ситуация станет еще хуже, когда страны возьмут на вооружение искусственный разум.

Компьютеры, ведущие боевые действия в киберпространстве, могут однажды ввергнуть свои страны в военную конфронтацию. Поэтому специалисты по искусственному разуму призывают принять международную доктрину, которая будет регулировать действия государств в киберпространстве.

Даже самые тщательно спроектированные компьютерные системы могут быть уязвимы. В этом месяце Пентагон предоставил компьютеризированные военные системы для тестов на возможность взлома и выяснил, что за несколько часов во многие из них можно проникнуть и даже перехватить контроль.

Некоторые операторы систем поняли, что их взломали, лишь когда на экране появилось сообщение от хакеров, пишет автор.

Такие нападения не так сложно осуществить, но гораздо сложнее отследить. Для этого не нужно отправлять танки. Киберагрессия ставит противника в тупик: когда нет договоренностей о правилах ведения боевых действий, пострадавшая сторона не будет знать, какой ответ будет пропорциональным. Это еще если удастся найти злоумышленника. Кибератаки могут осуществляться через сторонние серверы. Поэтому, когда неизвестно, откуда произошло нападение, проведение ответных мер будет сопряжено с риском.

Специалисты Оксфордского университета Лучано Флориди и Мариарозария Таддео описали, как страны могли бы защитить себя в киберпространстве, где действует искусственный интеллект. Необходимо выявить юридические ограничения в том, что касается определения законной цели для нанесения удара и пропорционального ответа; перед принятием на вооружение искусственного интеллекта союзникам нужно проверить на прочность киберзащиту друг друга с помощью военных игр ; также нужно дать арбитражные полномочия какой-то международной организации, например Совбезу ООН, пишет автор.

У паровоза Томаса появился друг-беженец из Кении

В популярном детском мультфильме "Томас и его друзья" появился новый персонаж - паровоз-беженец из Кении, пишет Daily Mail.

Чтобы рассказать детям о беженцах, создатели программы включили в нее кенийский паровоз по имени Ния. В работе над сценарием принимала участие сотрудница ООН, которая помогла более глубоко раскрыть в мультфильме, действие которого происходит на вымышленном острове Содор, принцип равенства и разнообразия.

Впервые Ния появилась в полнометражном фильме про Томаса, вышедшем в кинотеатрах в августе, но затем в сентябре она стала постоянным персонажем программ, после того, как у нее не стало дома и ей пришлось покинуть свою страну.

Консультант ООН по вопросам представления женщин из Африки в программах Толулопе Льюис-Тамока сказала: "Мы видим, что Ния лишилась дома. Поэтому, она находится на Содоре и работает бок о бок с Томасом. Мы можем показать детям концепцию беженцев, не называя их напрямую беженцами. Смысл в том, что кто-то может не походить на тебя, но в итоге окажется твоим соседом и хорошим другом".

Чтобы Ния могла быть в мультфильме, из него уберут детских любимцев - паровозы Генри и Эдварда.

Новые серии мультфильма, как сообщил британский Пятый канал, покажут в 110 странах. Его новая концепция, как сообщается, очень понравилась семье создателя Томаса - Уилберта Одри, отмечает газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com