Русские православные в Европе: "Где нам теперь молиться?"

Image caption Храм Серафима Саровского в Салониках принадлежит Элладской православной церкви, но формально подчинен Вселенскому патриархату

Самодельную табличку "Разговоры о политике в здании просьба не вести" с двери Русского общества в Салониках сняли лишь недавно. Но, похоже, ее пора вешать вновь. Последние новости из мира православия вызывают в русскоязычной диаспоре горячие дискуссии.

"Я сама русская, муж - грек, дети здесь родились и крестились. Раньше мы всей семьей ходили в одну в церковь по воскресеньям. И не думали ни о чем. А теперь что нам делать?" - взволнованно спрашивает Елена. Свою фамилию она называть отказывается и вообще заметно нервничает от того, что говорит с журналистами Би-би-си.

"Во всем виновато ЦРУ. Это они заплатили Константинопольскому патриарху, чтобы устроить раскол", - вступает в разговор женщина, назвавшаяся Антониной.

И дискуссия тут же превращается в споры о геополитике.

Я вежливо интересуюсь у Антонины, почему она думает, что за Вселенским патриархом Варфоломеем стоят американские спецслужбы.

"Конечно, стоят! По телевизору вчера рассказывали про это, - не задумываясь отвечает женщина. - Мы смотрим российские каналы по спутниковой тарелке. Кстати, а Би-би-си же тоже американская компания?"

"Мы в замешательстве"

Image caption Решение РПЦ о разрыве с Константинополем вызвало массу вопросов среди русскоязычных православных, живущих за границей

15 октября Русская православная церковь заявила, что ее последователи больше не могут причащаться в храмах Константинопольской церкви.

Это произошло через четыре дня после того, как Вселенский патриархат Константинополя заявил о принятом решении даровать еще не созданной украинской православной церкви автокефалию (независимость).

Решение Синода РПЦ вызвало массу вопросов среди русскоязычных православных, живущих в Западной Европе и США. Во многих городах за пределами стран бывшего СССР нет храмов РПЦ, зато есть церкви Константинопольской патриархии.

Раньше люди, крестившиеся в храмах Московского патриархата, но переехавшие жить за рубеж, спокойно ходили на службы священников Вселенского патриархата.

Сейчас ситуация стала сложнее.

"Мы в замешательстве! Переехали из России в Грецию два года назад. Считаем себя чадами и Русской и Элладской православных церквей. А теперь, получается, нам надо сделать выбор?" - пытается разобраться одна из прихожанок церкви Серафима Саровского в Салониках.

Image caption Многие прихожане, считающие себя и вдали от родины связанными с Русской церковью, продолжают ждать разъяснений сложившейся ситуации от пастырей

Храм принадлежит Элладской православной церкви - автокефальной поместной церкви, имеющей в Греции государственный статус. Фессалоникийская митрополия на территории города Салоники, как и прочие епархии греческих так называемых Новых земель, хотя и управляется Элладской церковью, но формально подчинена Константинопольскому патриархату.

А значит, тем, кто считает себя принадлежащим РПЦ, причащаться и участвовать в иных церковных таинствах здесь уже нельзя.

"Если будем причащаться у греков - нарушим решение Московского патриархата. Если не будем - останемся вообще без причастия, ибо храмов РПЦ нигде в округе нет", - сетует молодая женщина.

Настоятель храма - отец Лев (Эфремидис) пытается как может успокоить прихожан: "Да, мы находимся под духовным окормлением Константинопольского патриархата. Но мы-то принимаем и причащаем всех православных. У нас запретов нет, а за решение РПЦ мы не отвечаем".

Священник признает, что каждый день к нему обращаются за разъяснениями несколько человек.

Image caption "Мы принимаем и причащаем всех православных. У нас запретов нет, а за решение РПЦ мы не отвечаем", - говорит отец Лев

"Я бы посоветовал верующим не бояться высказывать свое мнение. Даже если это мнение может не совпадать с мнением властей", - продолжает он.

Прихожане храма со словами священника, кажется, согласны и охотно обсуждают тему перед началом литургии.

"Если Украина - это независимое государство, почему бы ей не иметь свою независимую церковь? Я очень доверяю нашему Вселенскому патриарху. Он мудрейший и умнейший человек. Я не верю, что он мог поступить неправильно или опрометчиво", - говорит, поправляя платок, Афродита Пеливаниду. В храм она ходит уже 16 лет.

"Такие решения не принимаются одним только патриархом, хоть он и Вселенский. Так нельзя. Нужен собор, нужно обсуждение и согласие всех православных церквей", - вступает в беседу прихожанин по имени Георгий.

"Надеюсь, все же по промыслу Божию Вселенский патриарх пойдет на попятную" - добавляет он.

Впрочем, с началом службы дискуссия заканчивается, и многие из тех, кто в ней участвовал после общей молитвы подходят к причастию.

В храм за 200 км?

Media playback is unsupported on your device "Хочется, чтобы это угомонилось": прихожане греческой церкви о ссоре РПЦ и Константинополя

Нет однозначного ответа на вопрос, по какому признаку определяется принадлежность к РПЦ для тех, кто постоянно проживает за ее каноническими пределами.

И это лишь добавляет вопросов, как среди мирян, так и среди священников.

"Минское постановление [синода РПЦ] временно испугало тех, кто не совсем понимает принцип православного церковного единства и ее соборности. В остальном, народ идет в храм ко Христу, не задумываясь, какому патриархату принадлежит", - считает священник православной церкви Константинопольского патриархата в Тулузе Алексей Милютин.

Однако не все прихожане с такой позицией согласны. В этом же храме верующих часто исповедовал пожилой иеромонах, который долгое время служил в храме Московского патриархата в Париже, а затем вышел на пенсию и обосновался в Тулузе.

В прошедшее воскресенье он не пришел на литургию, следуя решению РПЦ.

Image caption Верующим, чувствующим духовную связь с РПЦ, теперь придется решать, можно ли не следовать решению московского духовенства

Во Франции зарегистрировано 22 прихода Московского патриархата. Но во многих из них богослужения проводятся лишь раз в месяц. Приходов Константинопольского патриархата русской традиции - более 50. При этом есть ряд городов, где существуют лишь "константинопольские" приходы.

Верующим, чувствующим духовную связь с РПЦ, теперь придется решать, можно ли не следовать решению московского духовенства или придется ездить в храмы Московского патриархата, иногда за несколько сотен километров.

"Если я хочу истинных молитвы и причастия, я пойду или поеду туда, где оно есть. Мы же не ходим к протестантам или мусульманам за причастием. Вот и к раскольникам нельзя" - говорит жительница Лиона Ольга Бойко.

"Если надо - и за 200 километров поедем, хотя это, конечно, очень непросто. Особенно с маленьким ребенком", - отмечает она.

Церковные перегородки

Image caption С началом литургии политические дискуссии прекращаются, чтобы снова возобновиться по ее окончании за общей трапезой

Представители Константинопольского патриархата заявили, что не разрывали и не собираются разрывать евхаристического общения с Москвой. Имя патриарха Кирилла продолжает поминаться на богослужениях, которые ведет Вселенский патриарх Варфоломей.

Представители РПЦ считают, что именно Константинополь спровоцировал нынешний конфликт.

"Некоторые пишут, что виноваты теперь во всех этих неудобствах церковные чиновники Русской церкви, что "Христос бы их не одобрил" и как последний и многими признанный аргумент - что на Небе нет "церковных перегородок". Неужели непонятно, что сейчас разрывает Хитон Господень именно Константинопольская церковь, разменявшая церковное благо на политические преференции?" - написал на своей странице в "Фейсбуке" руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси протоиерей Владимир Вигилянский.

Media playback is unsupported on your device Что думают люди в Москве и Киеве о разрыве отношений РПЦ с Константинополем

"И если возникают какие-либо претензии об "ущемлении прав", то они должны быть адресованы не к нам, а к тем, кто затеял эту бучу, нарушив десятки святых канонов Вселенских соборов", - добавил он.

Продолжая дискуссию о канонах и соборах, прихожане храма Серафима Саровского в Салониках накрывают в трапезной стол.

"Мне кажется, тут поссорились не две церкви. Тут поссорились администраторы, которые этими поместными церквями управляют", - говорит алтарник храма, выпускник Минской духовной семинарии Дмитрий Погребенко.

Image caption По словам иерархов РПЦ, храмы Константинопольского патриархата теперь можно посещать лишь с туристическими целями

"Те, на кого мы должны ориентироваться, забывают слова Христа: "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою". Понятно, что и братья иногда могут ссориться друг с другом. Но все равно все можно решать в духе братской любви" - добавляет он, выключая закипевший чайник.

И кажется, все в трапезной надеются, что конфликт между Константинополем и Москвой удастся погасить, словно огонь на газовой плите.