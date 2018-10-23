СМИ России: иностранцев изгоняют из новостей

В обзоре российских газет за 23 октября:

"Ведомости", "Коммерсант": ограничения для агрегаторов

Госдума вновь задумалась о том, как ограничить влияние иностранцев на новостные ресурсы: депутаты Андрей Луговой и Антон Горелкин из ЛДПР, Борис Пайкин и Михаил Старшинов из "Единой России" предлагают запретить иностранцам и лицам с иностранным участием владеть новостными агрегаторами. А те юрлица, где иностранцы даже косвенно контролируют более 20% акций или долей, не должны контролировать, управлять либо как-либо влиять на управление таким сервисом.

Газета "Ведомости", которая пишет на эту тему напоминает, что в 2016 году уже предлагались поправки, которыми агрегаторы фактически приравнивались к СМИ и для них вводились ограничения на контроль со стороны иностранцев - не более 20%.

Согласно новым поправкам, у агрегаторов из реестра Роскомнадзора будет полгода на приведения структуры владения в соответствие с новыми нормами. Иначе доступ к ним в России будет заблокирован.

"Ведомости" пишут, что из списка Роскомнадзора новые ограничения коснутся "Яндекс. Новостей" и "Новостей@Mail.ru". 85,1% акций "Яндекса" обращается на Nasdaq, а 50% акций Mail.ru - на Лондонской бирже. Представитель "Яндекса" заявил газете, что, если закон будет принят, компания безусловно примет решение о реструктуризации сервиса новостей.

Менять структуру, скорее всего, придется, и "Рамблер/Новостям", которыми владеет ООО "Рамблер интернет холдинг". Газета пишет, что 100% долей этого ООО - у кипрской "Тексо холдинг".

Большинство собеседников "Ведомостей" не знают, с чьей подачи депутаты вновь внесли поправки об ограничении контроля иностранцев в агрегаторах. Представители "Единой России" и ЛДПР уверяют, что не имеют отношения к проекту. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев сообщил, что фракция законопроект не обсуждала. "То, что депутаты внесли его с нарушением регламента, не уведомив фракцию, это, конечно, неправильно", - считает он.

Впрочем, по данным источника "Ведомостей" в Госдуме, тема с иностранным влиянием на агрегаторы стала вновь актуальна. И, возможно, будет введено не только это ограничение, но и значительно уменьшено количество посетителей в сутки, по достижении которого сервис вносится в реестр Роскомнадзора: под запрет попадет тогда и Google News.

Собеседник газеты в Госдуме не исключает, что новые поправки - это игра вокруг "Яндекса", возможность покупки "Сбербанком" контрольного пакета акций которого обсуждалась на прошлой неделе.

Такую возможность допускает и газета "Коммерсант", по мнению источника которой в Госдуме, новый законопроект может быть следствием "продолжающегося недопонимания между властью и "Яндексом", которое началось еще в 2014 году, когда проверить компанию просил один из авторов нынешних поправок Андрей Луговой.

Последствия принятия законопроекта для интернет-рынка будут состоять в том, что "и без того скромный интерес к отечественным новостным агрегаторам и проектам, которые теоретически можно классифицировать как таковые, со стороны иностранных инвесторов - в последнее время преимущественно восточных, а не западных - будет стремиться к нулю", прокомментировал "Коммерсанту" исполнительный директор интернет-холдинга "Е-генератор" Павел Власов-Мрдуляш.

"Известия": линия отсечения

В России планируется ввести требования к банкам, в которых граждане смогут получать зарплату. Как рассказывает газета "Известия", эти кредитные организации должны будут иметь рейтинг от российских агентств на уровне не ниже ВВ-. Такой законопроект разрабатывает комитет Госдумы по финрынку, рассказал "Известиям" его председатель Анатолий Аксаков.

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", указанным требованиям в России соответствуют меньше четверти действующих кредитных организаций. Но, считает издание, новация положительным образом повлияет на граждан: они будут хранить зарплаты в финансово здоровых банках, и работникам можно будет не опасаться, что в случае непредвиденных обстоятельств средства зависнут на неопределенный срок.

Сейчас граждане вправе выбрать любой банк для начисления зарплаты. Для этого нужно сообщить работодателю реквизиты не позднее чем за пять рабочих дней до выплаты. "Зарплатное рабство", пишут "Известия", было отменено 5 ноября 2014 года, когда президент подписал соответствующий закон, изменяющий Трудовой кодекс.

Если банк, начисляющий зарплату, имеет высокий рейтинг, можно рассчитывать на его надежность и сохранность собственных средств на карте, констатировала управляющий партнер аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. Кроме того, она уверена, что новация заставит кредитные организации повышать свой рейтинг.

Впрочем, директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов предположил, что нововведение может повлечь за собой уход из сегмента зарплатных проектов небольших банков и увеличить долю госбанков в нем.

Решение использовать в качестве критерия выбора банка для начисления оплаты труда именно рейтинг, а не другие, не ограничит конкуренцию на рынке, считает гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. Предлагаемый уровень "линии отсечения" BB- по национальной шкале - это адекватный показатель риска для зарплатных проектов, добавил аналитик.

Впрочем, отмечает издание, инициативе еще предстоит пройти дискуссию в правительстве. Например, в Федеральной антимонопольной службе предложение пока не поддерживают.

"Коммерсант", РБК: цена хлеба

Центральные СМИ не исключают, что в России может начать всерьез дорожать хлеб: на фоне роста цен на пшеницу и, соответственно, на муку производители просят торговые сети поднять отпускные цены. И, если с начала года стоимость хлеба увеличилась в среднем только на 2,3%, то теперь речь идет уже о повышении на 8-12%.

По данным РБК, производители уже начали переговоры с торговыми сетями, предупредив их о повышении расценок.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова объяснила газете "Коммерсант", что в последние месяцы пшеница дорожает на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон уверен, что массового подорожания хлеба в России ждать не стоит. В январе - сентябре цены выросли примерно на 1,5-3% в годовом выражении, и никаких предпосылок для изменения тренда, по его мнению, нет: "Урожая зерна более чем достаточно для хлебопечения, нет проблем и с мукой".

Впрочем, по мнению участников рынка, с 1 первого ноября стоит ожидать плавного повышения стоимости хлеба. В связи с дополнительными расходами, связанными с началом отопительного периода, сдерживать цены на хлеб станет труднее, предупреждают эксперты, опрошенные газетой.

Но производителям будет очень сложно поднять цену на хлеб, признает гендиректор нижегородского ОАО "Каравай" Игорь Тюрин. Как правило, говорит он, этот процесс занимает несколько месяцев, потому что сети пытаются изо всех сил сдержать закупочную цену. Тем более, отмечает издание, в сентябре реальные доходы россиян снизились на полтора процента.

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Газета "Коммерсант" публикует интервью советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором он объясняет причины выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и готовящейся встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Никто из союзников США кроме Великобритании не поддерживает Вашингтон в вопросе выхода из договора с Россией о ракетах средней дальности, пишет газета "Ведомости". Но его сохранение или модернизацию газета также называет маловероятной.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си