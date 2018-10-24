Media playback is unsupported on your device Зачем мусор из Москвы хотят вывозить за 1200 км?

В ночь на 23 октября в поселении Мадмас Республики Коми местные жители перекрыли дорогу для большегрузов. На них везут песок для строительства мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области. Это строительство вызвало несколько акций протеста в регионе.

Русская служба Би-би-си отправилась на место будущего полигона, чтобы понять, почему разгораются споры там, где еще нет мусора.

Приоритетный проект

Рабочий поселок Шиес появился в 40-е годы прошлого века и просуществовал около 30 лет. Как рассказывают местные, в поселок вела дорога, составленная, как принято в этих местах, из бревен. Дорогу длиной в 60 км несколько лет прокладывали через болота.

Но в 1971 году она сгорела, и поселок решили закрыть. Там остались дома и даже новенькое здание дома культуры. Постепенно все разобрали на кирпичи. От поселка остались только несколько домов, которые относятся к железной дороге.

Теперь здесь не живет никто. А ближайший населенный пункт к Шиесу - рабочий поселок Урдома с чуть более 4 тысячами жителей.

"Тут покойников не хоронили, возили за несколько десятков километров, потому что такой высокий уровень воды был постоянно. Сам поселок был все время сырой... Глина и вся вода держится наверху, но она потом просачивается и идет в подземные слои,... в подземные водоемы вода и идет с Шиеса," - говорит житель рабочего поселка Урдома Николай Викторов.

Летом этого года жителей Урдомы неожиданно коснулась тема столичной реновации.

Началось все с того, что в Шиесе начали вырубать лес. Жители Урдомы попытались выяснить, что происходит. В ответ на запросы Северная железная дорога лишь заявила о том, что участок возле Шиеса сдан в субаренду. Это не проясняло до конца причины, по которым лес начали вырубать. Областное министерство природных ресурсов признало вырубку леса незаконной. 7 августа замглавы правительства Архангельской области Евгений Фоменко встретился с жителями Урдомы и сказал: здесь будет промзона. Она будет включать в себя производство стройматериалов, глубокую переработку древесины, переработку отсортированных твердых коммунальных отходов из города Москвы.

"Все планы - на стадии обсуждения", - сказал тогда Фоменко.

Однако в посёлке пошли слухи, что первый состав с отходами из Москвы должен был прийти в Шиес уже в августе. Телефонограмму с информацией о поезде из Люберец публиковали местные СМИ, однако была ли она настоящей, до конца не ясно до сих пор.

За разъяснениями в минприроды обратился депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин. Там ему ответили, что в связи с реновацией объемы мусора в Москве выросли с 3,5 миллионов до 11 миллионов кубических метров ТБО. Поэтому сегодня столица вынуждена искать новые места захоронения строительного мусора, писало издание "Двина сегодня".

18 октября комиссия правительства Архангельской области признала создание экотехнопарка приоритетным инвестиционным проектом. В тот же день состоялась и первая серьезная презентация будущего проекта. До этого она откладывалась несколько раз. На презентацию приехал глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

Такие отходы нужны самой Москве

Правительство Москвы и РЖД не ответили на запросы Би-би-си.

Из презентации проекта следует, что оператором полигона является ООО "Технопарк". Эта компания принадлежит АО "Москапремонт". По данным СПАРК, это дочерняя структура департамента имущества города Москвы.

Строительство полигона продлится до 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Технопарк" Олег Панкратов, выступая на совещании в правительстве Архангельской области. Архангельская область предоставит площадку под полигон, "Технопарк" будет отвечать за объекты полигона, а правительство Москвы - за объекты социальной инфраструктуры.

Правообладатель иллюстрации Пресс-служба правительства Архангельской области

Согласно презентации, цель нового инвестпроекта - ликвидация свалок и создание современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов Москвы и Архангельска. Но на карте в презентации проекта, которую изучила Би-би-си, обозначен только путь от Москвы до станции Шиес.

В течение 20 лет каждый год сюда планируют свозить по 500 тысяч тонн переработанного мусора в брикетах, завернутых в пленку. Она не разлагается на воздухе в течение трех лет при любых условиях, а в земле при изоляции от ультрафиолета - более 30 лет. После полигон обещают рекультивировать.

Столичная компания уже заявила об инвестициях в 10,5 млрд рублей. По данным ее презентации, 1 млрд рублей компания заплатит в качестве налогов за первые шесть лет работы. Кроме того, в рамках проекта будет реализована программа сотрудничества Москвы и Архангельской области.

Как следует из презентации, она предполагает обновление дорожно-транспортной сети, коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию социально-значимых для области объектов". Среди объектов, которые могут войти в программу, по словам представителя "Технопарк", есть больница и переправы.

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов позднее назвал неправдой слухи, что в Шиес будут везти именно отходы реновации.

"Состоялась встреча инвестора с представителями депутатского корпуса и общественниками Ленского района, и там был задан вопрос про отходы реновации. Это в чистом виде вранье. Директор департамента ЖКХ Москвы сказал, что все отходы реновации нужны им самим", - сказал Орлов.

Он подчеркивал, что проект подразумевает "существенные инвестиции" в регион и создание новых рабочих мест.

"Проект не несет никакого урона - мы этого не допустим - ни экологии, ни каким-либо другим аспектам жизни и развития Архангельской области", - цитирует слова губернатора агентство "Интерфакс".

Четыре тысячи подписей и поклонный крест

Столичные инвесторы уже пообещали создать в поселке 500 рабочих мест и платить сотрудникам в среднем по 44 тысячи рублей. Средняя номинальная начисленная заработная плата в Архангельской области за январь-август составила примерно столько же - 44,74 тысячи рублей.

На расчищенном от леса пространстве уже начали появляться бытовые постройки. Но, по словам нескольких местных жителей, с которыми поговорил корреспондент Би-би-си, работают там пока в основном приезжие.

Песок для строительства сюда привозят, в частности, из Коми по дороге, на которой стояли знаки, запрещающие движение грузовиков. Именно ее заблокировали несколько десятков жителей Мадмаса. Водители трех грузовиков, которые в итоге не смогли проехать, вызвали полицию.

Утром 23 октября глава администрации поселения пришел и заменил запрещающий дорожный знак на знак, разрешающий проезжать машинам до восьми тонн. Позже он пообещал отремонтировать разбитую "Камазами" дорогу.

Местным жителям он посоветовал разойтись, пока их не обвинили в экстремизме, сообщает "Двина сегодня". "Мы остаемся на месте. Будем фиксировать движение грузовиков под дорожным знаком и все отправлять в ГИБДД. Если через три-четыре дня ситуация не изменится, не помогут штрафы, мы снова перекроем дорогу", - сказал один из активистов.

Еще до того, как жители Коми вышли на дорогу, за одни выходные в Архангельской области прошло четыре акции протеста против строительства полигона. Акции в Северодвинске и Архангельске, по данным организаторов, собрали 300 и 500 человек соотвественно.

А в воскресенье днем несколько десятков человек пришли на пикет в центре Архангельска. Обсуждения того, как такой проект стал возможен, то и дело переходили в обсуждение региональных властей. Когда жители начинали требовать отправить губернатора в отставку, их прерывала полиция: "Политические дискуссии не соответствуют цели пикета".

До того, как недовольные жители вышли на улицы, в Урдоме инициативная группа все лето методично рассылала запросы в разные ведомства и получала противоречивые ответы.

Реальный результат борьбы - собранные 4 тысячи подписей против нового полигона. Чтобы остановить стройку, местные активисты даже установили там поклонный крест.

Его собрали и доставили на "Урале" прямо до Шиеса своими силами. Правда, освятить его так и не удалось.

Ответа от местной епархии на просьбу освятить крест жители Урдомы так и не получили. Один из местных жителей сказал корреспонденту Би-би-си, что жителям поселка неофициально посоветовали не бороться с инициативой "москвичей".

"Вывозить отходы из одного региона в другой - сама идея унизительна. Никто не ходит в туалет к соседу, чтобы не пачкать свой. Как такая идея могла возникнуть на официальном уровне - мне просто в голову не приходит. Может, у нас нравы такие сейчас," - говорит юрист из Урдомы Сергей Якимов.

Экологи переживают за реки

Проект еще должен пройти официальную экспертизу. Местные экологи соглашаются с наблюдениями местных жителей.

Сергей Плюснин, доцент кафедры экологии института естественных наук Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина отмечает, что проект нанесет ущерб местных рекам.

В случае попадания загрязнений от полигона ТБО в водотоки малых рек, под угрозой окажутся "водные и прибрежные экосистемы низовьев Вычегды и участка северной Двины ниже города Котлас", сказал он Би-би-си.

Под угрозой атмосферного загрязнения окажутся не только юго-восточные района Архангельской области, но и Усть-Вымский, Княжпогостский, Сыктывдинский и Сысольский районы Республики Коми, говорит он.

"Если бы туда реально выехала группа ученых и начала бы в самом деле проводить исследования, то полагаю, что положительного заключения данный проект бы не получил", - не исключает он.

Строительство мусорного полигона в тех местах - на болотистой местности, где берут начало множество малых рек, впадающих в крупную, - он называет "нонсенсом".

"Ниже по течению довольно крупные городки и поселки: Сольвычегодск, Коряжма, Котлас. Опасения жителей низовьев Вычегды вполне обоснованы, я считаю", - полагает Плюснин.

Впрочем, он подчеркнул, что масштаб воздействия зависит от размеров планируемого полигона, какие технологии будут использоваться для транспортировки и складирования отходов, будут они разделяться или нет, насколько качественной будет гидроизоляция.

Зимой 2018 года минприроды обуждал с РЖД проект организации вывоза мусора из Москвы в регионы - об этом писал РБК. В феврале в ответ на запрос Русской службы Би-би-си в РЖД уточняли, что в компании подготовлен черновой проект перевозки твердых коммунальных отходов на удаленные полигоны захоронения по железной дороге. Тогда участники проекта искали подходящие площадки.

"Суммарный ежегодный потенциальный объем отходов, который может быть привлечен к перевозке железнодорожным транспортом из Москвы и Санкт-Петербурга, может составить от 3,5 млн тонн", - уточняли в РЖД.

Как пишет "Коммерсант" 24 октября, сейчас ФАС вводит нормативную базу для перевозок мусора по железной дороге. По оценке экспертов, доход для РЖД от вывоза 10 млн тонн отходов ежегодно может составить около 20 млрд рублей за 20 лет, около 5 млрд рублей могут составить доходы владельцев вагонов.

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