Тереза Мэй: "Осторожнее в выражениях". Премьер Британии ответила депутату на слова о "ноже в грудь"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Анонимный автор статьи призвал премьер-министра принести на встречу с однопартийцами в парламенте собственную удавку

Премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала членов британского парламента аккуратно выбирать слова и выражения при обсуждении условий выхода страны из Евросоюза.

В редакционной колонке газеты Sunday Times появились высказывания пожелавших остаться анонимными депутатов парламента, которые выступили с критикой позиции Мэй на переговорах с ЕС.

В статье, опубликованной в воскресенье, сказано, что премьер-министр зашла в "зону обстрела": "Приближается тот момент, когда ей в грудь воткнут раскаленный нож. Воткнут и повернут. Она скоро будет мертва".

Также в колонке было процитировано заявление парламентария, имя которого известно только редакции газеты. Он призвал Терезу Мэй прийти на встречу с тори в парламенте со своей удавкой.

Речь в колонке шла о политической смерти, однако метафоры анонимного автора (о котором известно, что он состоит в Консервативной партии) вызвали волну осуждения.

Условия сделки по "брекситу", которые кабинет Терезы Мэй предлагает Евросоюзу, категорически не нравятся многим британским политикам - как сторонникам "брексита", так и его противникам. Также политические позиции Терезы Мэй подрывает то, что она до сих пор не смогла достичь договоренности с Евросоюзом, и велик риск, что к марту 2019 года четкие условия так и не будут определены, и выход страны из ЕС пойдет по хаотическому сценарию.

Отвечая на слова о "ноже в грудь" на заседании парламента в понедельник, Тереза Мэй призвала парламентариев быть осторожнее со словами и тщательно подбирать выражения.

Консерваторы осудили слова своего анонимного соратника по партии. Член британской Консервативной партии Хейди Аллен сказала в интервью Би-би-си, что кто бы это ни был, за такие выражения его следует исключить из партии.

Лидер шотландских националистов в Палате общин Айан Блэкфорд также считает, что за подобную неосторожность в словах автор публикации должен попросить извинения, а после его следует исключать из партии. Блэкфорд назвал колонку грубой и жестокой.

Член Консервативной партии Сара Вулластон назвала автора публикации трусом, добавив: "Неужели они ничего не поняли после убийства Джоанны Кокс?"

Смерть депутата

Правообладатель иллюстрации PA Image caption 42-летняя Джо Кокс была жестоко убита ультраправым националистом за неделю до референдума о выходе Британии из ЕС

Политик Лейбористской партии, член парламента от избирательного округа Батли и Спен Джоанна Кокс была убита во время встречи со своими избирателями в городке Бёрсталл. Нападавший трижды выстрелил в свою жертву и нанес ей несколько ударов ножом. При этом он выкрикивал "Britain First!" ("Британия прежде всего").

Нападение на Джо Кокс произошло 16 июня 2016 года - за неделю до референдума по вопросу о выходе Британии из ЕС.

За это убийство ультраправый экстремист Томас Мэйр, который был связан с неонацистскими группами, был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

В понедельник лидер лейбористов Джереми Корбин, выступая в Палате общин, выразил надежду на то, что обсуждение переговоров по "брекситу" пройдет без выражений, которые были опубликованы в Sunday Times.

Image caption По утверждению организаторов, в акции протеста с требованием провести референдум об окончательном договоре о "брексите" приняли участие около 700 тысяч человек

"Мерзкие слова"

"Я думаю, мы все обязаны быть осторожными в словах в своей публичной жизни", - подчеркнула Тереза Мэй.

"Мы страстно верим в "брексит" и придерживаемся твердых убеждений по этому и другим вопросам, но каким бы ни был предмет обсуждения, мы должны быть осторожны в словах", - сказала Мэй.

Лейборист Иветт Купер говорит, что имя депутата, который позволил себе такие выражения в прессе, должно быть названо.

"Это мерзкие и обесчеловечивающие слова, сказанные в адрес женщины-политика, премьер-министра. Не важно, что вы не согласны с ее точкой зрения - она служит обществу. Такие выражения делают жестокость в публичных обсуждениях нормой. Мы также знаем об угрозах в адрес других женщин-членов парламента", - говорит Иветт Купер.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен также осудила публикацию в Sunday Times.

Спецотдел Скотланд-Ярда

Атмосфера британской политики с 2016 года стала гораздо более агрессивной и жесткой, пишет газета Guardian во вторник. После убийства Джоанны Кокс в Скотланд-Ярде был создан специальный отдел для расследования преступлений против членов парламента.

Количество угроз в адрес членов Палаты общин - и это не метафорические угрозы политической расправы, а обещания физического насилия или убийства - за прошлый год увеличилось в два раза по сравнению с 2016-м; в прошлом году спецотдел расследовал 242 таких случая, сообщили газете Guardian в лондонской полиции.

Однако на самом деле агрессивных обращений в несколько раз больше, считает теневой министр внутренних дел, лейбористка Диана Эбботт, особенно если учитывать "Фейсбук" и "Твиттер". "Мы передаем письма с угрозами и оскорблениями сразу пачкой в конце недели, иначе пришлось бы обращаться в полицию каждый день, - рассказала она. - Их приходят десятки, но в спецотдел мы отдаем только те, где действительно требуется оперативное вмешательство полиции".

"Обратный эффект"

Правообладатель иллюстрации JEFF OVERS/BBC Image caption Тереза Мэй выступает категорически против повторного референдума о выходе Британии из ЕС

Сторонник "брексита", член Консервативной партии Эндрю Бриджн отметил, что грубые выражения в адрес Мэй прибавят ей сторонников, и автор колонки, который хочет смещения Мэй с ее поста, добьется обратного эффекта.

"Сейчас такая риторика не будет эффективной. С помощью таких выражений вы не убедите своих колллег в необходимости поддержать смену лидера. С этой точки зрения, такая риторика контрпродуктивна", - заметил Бриджн.

Пресс-секретарь Терезы Мэй вовсе отказался комментировать фразы о "ноже в грудь".

"Я не собираюсь удостаивать ответом эти комментарии анонима. Премьер-министр всегда четко говорила о необходимости выбирать правильный тон для публичных дискуссий, который не должен быть уничижительным или оскорбительным для кого-либо", - отметил он.

Страсти вокруг "брексита"

В минувшую субботу в Лондоне прошла массовая акция протеста с требованием провести референдум об окончательных условиях "брексита". Организаторы марша из People's Vote утверждают, что в акции приняли участие около 700 тысяч человек.

В середине сентября мэр Лондона Садик Хан призвал провести повторный референдум по вопросу выхода страны из Евросоюза, раскритиковав правительство Терезы Мэй за провальные, на его взгляд, переговоры с ЕС о "брексите".

По мнению Хана, британский премьер не смогла договориться о позиции по "брекситу" даже со своей партией, не говоря уже о соглашении с ЕС.

Ранее Тереза Мэй уже исключила возможность проведения такого референдума. По ее словам, новый референдум о "брексите" будет "предательством демократии".

Великобритания покинет Евросоюз в конце марта 2019 года. До конца октября Лондон и ЕС должны закончить переговоры об условиях выхода Британии из союза.

Переговоры об условиях "брексита" продолжаются с лета прошлого года и пока ни к чему не привели.

План премьера по выходу из ЕС предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров на общих правилах, а также создание совместной таможенной территории. Этот план считается "мягким" и был жестко раскритикован сторонниками более жесткого разрыва отношений Лондона с Евросоюзом, лидер которых - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, как считается, желает занять место Терезы Мэй.