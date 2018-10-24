Ученые призывают не создавать новых барьеров в связи с "брекситом"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лауреат Нобелевской премии Пол Нерс: "К науке надо относится серьезно"

Ученые, лауреаты Нобелевской премии, призвали Лондон и Брюссель, договаривающиеся сейчас об условиях выхода Британии из ЕС, не создавать новых барьеров для работы исследователей.

Письмо, адресованное премьер-министру Британии Терезе Мэй и председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, подписали 29 лауреатов Нобелевской премии и четверо обладателей престижной Филдсовской премии.

В письме говорится, что для развития науки необходимо создать условия для беспрепятственного перемещения людей и идей.

"Мы хотим сказать, что к науке надо относится серьезно", - говорит британский биохимик, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии и глава Фонда онкологических исследований Великобритании Пол Нерс, чья подпись стоит под обращением к Терезе Мэй и Жан-Клоду Юнкеру.

В обращении ученых говорится, что наука может помочь в решении многих глобальных проблем - лечении ряда болезней, производстве "чистой энергии" и обеспечение населения Земли запасами продовольствия. Но, чтобы ученые могли вносить вклад в решение этих проблем, необходимы соответствующие условия - в том числе, чтобы наиболее талантливые исследователи могли беспрепятственно работать вместе.

Также авторы письма говорят, что Британия и власти Евросоюза должны гарантировать, что наука не понесет никаких серьезных потерь в связи с "брекситом".

О чем беспокоятся ученые?

Финансирование и свобода передвижения - два основных пункта, которые беспокоят ученое сообщество.

В течение многих лет, что Британия находится в составе Евросоюза, британские ученые получили больше европейских грантов, чем было выделено средств на науку в Британии.

По словам Пола Нерса, без соответствующего соглашения с ЕС годовое финансирование науки в Британии может сократиться приблизительно на миллиард фунтов (1,3 млрд долларов).

Ученые надеялись, что Британия сможет быстро договориться с ЕС о новых условиях сотрудничества в сфере науки - об особом статусе, какой есть, например у Швейцарии, благодаря которому можно будет свободно осуществлять финансирование исследований в Британии и ЕС, а ученые смогут беспрепятственно получать гранты, независимо от того, где они работают - в Британии или стране Евросоюза. Но пока этого не произошло.

Также беспокойство у ученых вызывает проблема свободы передвижения. Они опасаются, что даже самые яркие и талантливые представители науки будут вынуждены просить о получении визы и проходить через различные бюрократические процедуры.

В какие условиях окажутся молодые ученые после "брексита"?

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Среди сотрудников Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, который является крупнейшим биомедицинским исследовательским центром в Европе, провели опрос. Ученых спрашивали об их отношении к "брекситу" и их планах после выхода Британии из ЕС.

Из тысячи сотрудников института 40% являются гражданами стран ЕС., и главной задачей исследователей было понять, что именно они собираются делать после "брексита".

78% из числа сотрудников института с европейскими паспортами сказали, что "с меньшей вероятностью" останутся в Британии и дальше.

По утверждению 51% всех научных сотрудников института (в том числе и граждан Великобритании), они, скорее, не захотят продолжать работать в стране после "брексита".

45% руководителей лабораторий института сказали, что "брексит" уже повлиял на их работу - им приходится нанимать новых сотрудников из-за сокращения программ, рассчитанных на исследователей из стран ЕС, а также из-за падения курса национальной валюты по отношению к евро.

97% согласившихся принять участие в опросе говорят, что отсутствие договора с ЕС негативно отразится на научной жизни в Британии.

Почему ученые хотят уехать из Британии?

Одна из руководителей лаборатории в Институте Фрэнсиса Крика - Вал Мачюлис из Литвы, в Британии она работает уже семь лет. Она говорит, что об отъезде из Британии ее заставило думать отсутствие ясности в вопросе выхода страны из Евросоюза.

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"Я думаю, именно это обстоятельство заставило меня думать о переезде в другие места. Я рассматриваю разные варианты: переезд в другие страны Европы, в Центральную Европу и о возвращении в Литву в том числе", - признается она.

Исследователь из Германии Жасмин Зохрен говорит, что ситуация неопределенности долгое время не позволяла принять какое-либо решение. По ее словам, она хотела бы жить и работать на территории Евросоюза.

"Мои исследования сейчас финансируются Евросоюзом - также степень PhD в Британии я получила за счет программы ЕС - и я понимаю, что после "брексита" столько денег у британских ученых больше не будет. И это, конечно, меня беспокоит", - говорит Жасмин Зохрен.

Старший научный сотрудник Моника Родриго из Испании говорит, что ситуация неопределенности отразилась на всех.

"Я думаю, самое важное - этот тот уровень стресса, с которым живут люди. Даже если вы британский ученый, все равно эта ситуация касается и вас - что вы собираетесь делать в будущем? Оставаться и работать здесь, в условиях сокращенного финансирования? Или уехать куда-либо?" - поясняет Моника Родриго.

Что будет, если соглашение не подпишут?

Нобелевский лауреат Пол Нерс считает, что даже без соглашения британская наука довольно сильна, чтобы справиться с ситуацией.

"Конечно, мы выживем. Конечно, мы получим финансирование от правительства и продолжим работу", - не сомневается он.

"Но в то же время, пока Британия находится на самой верхушке этого дерева, мы стараемся быть лучшими в мире, и сейчас мы рискуем утратить эти позиции, если не примем правильных решений", - говорит ученый.

В правительстве Британии утверждают, что Британия сейчас играет ведущую роль в научном сообществе и не утратит этих позиций и после "брексита".

"Мы нацеливаемся на грандиозные отношения в вопросах науки и инноваций с нашими европейскими партнерами. Мы изучаем варианты дальнейшего участия Великобритании во взаимовыгодных исследовательских программах, и мы продолжим оказывать поддержку науке, исследованиям и инновациям посредством нашей современной промышленной стратегии", - сказал представитель британского правительства.

"У нас богатая и достойная гордости история привлечения в страну для работы и учебы наиболее выдающихся мировых ученых и исследователей, и иммиграционная система, которая вступит в силу после выхода Британии из Евросоюза, будет поддерживать это и впредь", - добавил он.