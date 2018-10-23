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Администрация Дональда Трампа хочет удалить определение "трансгендер" из официальных документов и свести гендерный спектр только к мужскому и женскому полу.

Это заставило соцсети вспомнить предыдущие выпады американского президента и объединить общественность под хэштегом #WeWontBeErased ("Нас не сотрёшь").

В последнее время сразу несколько решений республиканской администрации выглядели как наступление на права трансгендеров: полтора года назад президент отменил право выбора трансгендерами туалетов в школах, а год назад запретил их принимать в армию.

В первом случае, согласно введённым при Бараке Обаме правилам, государственные школы должны были разрешать школьникам посещать туалеты в соответствии с полом, с которым они идентифицируют себя сами.

Однако при Трампе министерства юстиции и образования США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что они приняли решение отозвать и отменить предыдущие правила.

Что касается армии, то тут Трамп сослался на "огромные медицинские расходы и неразбериху".

При этом, согласно социологическому исследованию фонда изучения общественного мнения Rand, расходы на медицинское обслуживание трансгендеров увеличили бы бюджет здравоохранения, выделенный на действующих военнослужащих, на 2,4 млн долларов до 8,4 млн долларов в год - то есть всего на 0.04-0.13%.

Для сравнения, Пентагон тратит около 84 млн долларов ежегодно на медикаменты для лечения эректильной дисфункции, согласно исследованию издания Military Times. Это в 10 раз больше, чем оценка расходов, связанных с трансгендерами.

"Защита страны"

Теперь же администрация Трампа хочет свести определения гендера к "биологическому полу при рождении". По крайней мере, это следует из служебной записки министерства здравоохранения, копия которой оказалась в New York Times.

Такое отношение к полу и гендеру раздразнило учёных: "Это оскорбление для науки. Элементарной науки", - бросила нейробиолог Рэйчел Левин из калифорнийского Помона-колледжа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Один из крупнейших маршей за права трансгендеров у Белого дома

Специалисты припомнили, что на 1500-2000 новорожденных приходится один младенец с "нетипичными" гениталиями, и эта цифра не учитывает особенности развития гормонального фона в более взрослом возрасте.

Трамп в ответ на просьбу о комментарии в понедельник вечером сказал, что вопрос с трансгендерами прорабатывается, загадочно добавив: "Нам нужно защитить всех людей в стране. Я хочу защитить нашу страну".

"Конгресс должен принять меры", - пишут правозащитники из Human Rights Watch.

"В концлагерь не отправят"?

Противники предложения американского минздрава также используют как трибуну интернет.

Директор национальных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд особо подчеркнул: "Мы не должны стигматизировать индивидов - это не в интересах общественного здоровья".

"Я больше не боюсь, теперь я активизировалась. Что бы они ни пробовали, мы приспособимся, станем сильнее и ответим им. О, и ещё одно... Друзья мои, вы нам нужны как активные союзники", - призывает объединится финалистка девятого сезона реалити-шоу "Королевские гонки РуПола" трансгендерная женщина Пепперминт.

Некоторые из противников трамповских мер взяли на вооружение юмор.

"В этот раз они покрутили волчок дискриминации и попали на поле "трансгендеры"... Они думают написать новые правила для определения гендера, основанные на "биологическом поле" при рождении. Интересно, что Трампа заинтересовала наука в этом случае, а по вопросу изменения климата - не очень-то", - поиздевался над президентом популярнейший телеведущий-комедиант Стивен Кольбер, не упустив случая спародировать главу Белого дома.

Суперпопулярная поп-певица Шер в своём твите гневно и саркастично спросила, не пошлют ли её сына - трансгендерного мужчину Чеза Боно - в концлагерь.

Протесты особенно громко зазвучали в США последние несколько дней, а участники флешмоба надеются на успех.

Многие из манифестантов вспоминают положительные для трансгендеров перемены в политике: так, в 2017 году журналистка Даника Роем стала первым открытым трансгендером, кому удалось попасть в законодательное собрание штата - она одержала победу на выборах в Виргинии.

Джесс Гербст, тоже открытый трансгендер, сейчас занимает пост мэра города Нью-Хоуп в Техасе.

Кристин Холлкуист представляет Демократическую партию на выборах в штате Вермонт и надеется в случае победы стать первым открытым губернатором-трансгендером.