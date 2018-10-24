Стрелецкие казни: ад на Красной площади

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Картина Василия Сурикова "Утро стрелецкой казни" (1881 г., Государственная Третьяковская галерея)

320 лет назад произошло одно из самых мрачных событий в истории России - стрелецкие казни.

Местом публичных экзекуций в Москве являлась Болотная площадь. Именно на ней сложили головы Степан Разин и Емельян Пугачев. Красная площадь обагрялась кровью дважды: 25 июля 1570 года, когда массовую расправу учинил Иван Грозный, и в октябре 1698-го.

О давней трагедии поговорили петербургский историк, профессор Евгений Анисимов и обозреватель Би-би-си Артем Кречетников.

Би-би-си: Что случилось: заговор или бунт? Спланированная попытка посадить на престол царевну Софью или стихийное выступление против тягот службы?

Евгений Анисимов: Это был поход отчаяния. Не для захвата власти, а как бы коллективное челобитье с просьбой решить их проблемы, и прежде всего, вернуть их в Москву.

Хотя, конечно, среди них были люди разной степени радикальности, ненавистники Петра и Нарышкиных, обиженные, что те после прихода к власти начали стрельцов, как теперь выражаются, прессовать. Велись всякие разговоры, выражались политические мечтания.

Основной целью стрельцов было возвратиться к семьям в Москву, улучшить материальное положение, избавиться от непомерных тяжестей службы, издевательств, унижений и оскорблений со стороны властей и своего начальства Виктор Буганов, российский историк

Будучи отправлены на западную границу, стрельцы отчетливо понимали, что это форма ссылки. Стояние в лагерях было для них изнурительно.

Би-би-си: Необходимо пояснить, что стрелецкий уклад был ближе к казачьему, чем к солдатскому. Они сражались в военное время, а в мирное жили в слободах с семьями, в порядке дежурства выполняли охранные и полицейские функции, но в основном, как сказали бы сейчас, занимались мелким бизнесом.

По необходимости правительство могло передислоцировать стрельцов в другой город, но не больше, чем на год.

Налоговые льготы, наряду с жалованьем, были важной частью их социального пакета. Тем более что жалованье постоянно задерживали, это и до Петра было.

Е.А.: Петр крайне отрицательно относился к стрелецким полкам, ибо с 1682 года (Стрелецкого мятежа, во время которого на глазах 10-летнего Петра были растерзаны члены и сторонники семьи Нарышкиных. - Прим. Би-би-си) они представляли в его сознании постоянную угрозу.

Впоследствии он запрещал даже употреблять слово "стрельцы". А когда в 1707 году начали строить новые укрепления Москвы, и пришлось снести одну церковь, заявил: "И правильно, она Стремянного полка, это предатели!".

Би-би-си: В 1689 году Петр одержал верх в борьбе с Софьей в основном потому, что тогда стрельцы встали на его сторону. Интересно, почему?

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Царевна Софья после стрелецкого бунта была пострижена в монахини под именем инокини Сусанны и умерла в 1704 году в возрасте 46 лет

Е.А.: Петр победил, потому что он был легитимен. Законный наследник мужского пола вошел в возраст, регентство закончилось. Это очевидно было для всех, в том числе для стрельцов. Да и принять женщину у власти Россия была не готова. Софью терпели, пока других вариантов не было, понимая, что эта власть временная.

Би-би-си: После Азовских походов государь приписал всю заслугу своим потешным войскам, в честь которых в Москве воздвигли триумфальную арку и провели парад. А четыре стрелецких полка послал в болотистую местность, где они сами обустраивали себе городки, не дав хоть немного побыть дома, и не объявив, на какой срок.

Одновременно Петр надолго уехал в Европу с "Великим посольством", оставив страну без царя. Напрашивается мысль, что стрельцов нарочно подталкивали к бунту.

Е.А.: Об этом Петр вряд ли думал, просто делал, что ему хотелось.

Би-би-си: В марте 1698 года стрельцы отправили в столицу делегатов, но их, по выражению того времени, выбили со дворов. Когда посланцы возвратились ни с чем, примерно 2,2 тысячи человек взбунтовались и двинулись к Москве. Шанс у них был?

Е.А.: Никакого. Против них выступило восьмитысячное войско: состоявший из отборных профессионалов солдатский полк генерала Патрика Гордона, конница, 25 орудий.

А стрельцы не представляли собой грозной силы. У них не было единства и дисциплины.

Столкнувшись с правительственными силами 18 июня под Новым Иерусалимом, они побежали после трех залпов шрапнелью. Кавалеристы их быстро переловили.

Боя фактически не было: на стороне стрельцов 22 убитых и 40 раненых, на стороне властей ранены четверо.

Би-би-си: На что же стрельцы рассчитывали?

Е.А. Коллективные челобитные мятежной толпой в России издавна подавали, уж там удовлетворялись они, или нет. Примеры - Соляной и Медный бунты при отце Петра Алексее Михайловиче.

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Князь-кесарь, судя по его поведению, понимал, что никакого заговора не было, но не спорил с царем

И стрельцы привыкли, чуть что, врываться в Кремль, размахивать оружием, материться, и в результате получать если не все, чего хотели, то бесплатную выпивку, жалованье за несколько месяцев и отпущение всех грехов, включая убийства бояр и полковников.

Би-би-си: Да не тут-то было. Остававшийся "на хозяйстве" князь-кесарь Федор Ромодановский и воевода Алексей Шеин повесили 56 человек, 140 перепороли кнутом, остальных погнали в ссылку.

С одной стороны, за дезертирство и неподчинение приказам никого и нигде по головке не гладят, с другой стороны, требования стрельцов выглядели во многом обоснованными. Так что казалось бы, куда уж жестче! Но тут вернулся Петр…

Е.А.: Из-за границы, где пришел в восторг от европейского порядка и культуры. Вернулся и вся прежняя Москва с ее бунтами, нечистотой, беспорядком, весь русский XVII век снова обрушились на него. И он сорвался. Это, конечно, не единственная, но важная причина его жестокой реакции.

Петр прискакал в Москву 28 августа, и в тот же вечер на пиру у князя-кесаря обрушился на хозяина: "у вас не розыск был - преступное попущение", "щуку съели, а зубы остались", "помнишь, о чем мы перед моим отъездом говорили на крыльце?". О чем, нам неизвестно.

Би-би-си: По словам некоторых авторов, участники пира решили, что царь просто выпил лишнего.

Е.А.: Как оказалось, нет. Последовали указы: везти сосланных стрельцов в Преображенское (всего доставили 1714 человек), срочно строить там новые пыточные избы с дыбами. Срубили 14 застенков, при том, что чиновников, уполномоченных самостоятельно вести допросы, в ведомстве Ромодановского насчитывалось лишь десять: два дьяка и восемь подьячих.

Би-би-си: Сам-то Петр в заговор верил? Или ему просто хотелось пытать и казнить ненавистных с детства стрельцов?

Е.А.: Вполне мог верить и искать в деле "семя Милославских".

Авторитарные правители вообще подозрительны. Когда началось восстание Пугачева, Екатерина II очень боялась, что вдруг, как она писала, какой-то чертик выпрыгнет в Москве. Не стоит ли за его спиной кто-нибудь из придворных, или заграница? Не может простой мужик такое удумать!

С другой стороны, допросам с пристрастием подверглись около 150 человек, а казнили 1182. Следствие заняло не больше месяца, каждый допрос длился в среднем 15 минут. Похоже, Петр не стремился особенно глубоко копать, ему и так все было ясно.

Би-би-си: Есть версия, согласно которой упомянутые выше стрелецкие делегаты установили контакт с жившей в Новодевичьем монастыре опальной Софьей и заручились ее поддержкой.

Происходили пытки, мучили, между прочим, разных стрелецких жен, а с 11 октября были казни; четверым на Красной площади ломали руки и ноги на колесах, другим рубили головы. Этим занимались, по приказанию царя, бояре и думные люди, а сам царь, сидя на лошади, смотрел на это зрелище Николай Костомаров, российский историк

Е.А.: Мы не имеем никаких документов, которые исходили бы от стрельцов или от Софьи. Заслуживающих доверия свидетельств тоже нет. По протоколам допросов очень трудно прояснить, что было на самом деле. Во многих случаях стрельцы теряли сознание, не успев понять, чего от них добиваются.

Софья все отрицала, а пытать ее Петр не решился.

Би-би-си: В романе Алексея Толстого "Петр Первый" говорится, что перед окнами Софьиной кельи в Новодевичьем монастыре повесили трех стрельцов, и к мертвым рукам среднего была прикручена челобитная "идти ей на царство против прежнего", которую мятежники якобы везли с собой.

Е.А.: Это была не челобитная, а протоколы допросов, в ходе которых некоторые стрельцы под пытками заявили, что слышали, будто такая челобитная существовала.

Би-би-си: Говорят, Петр все-таки намеревался казнить Софью, но его отговорил Лефорт, сказав, что в Европе не поймут.

Е.А.: Думаю, это из разряда слухов. Пролить царскую кровь, тем более женщины царского рода, было не так просто.

Би-би-си: Зато нетитулованных людей - легко.

Первая массовая казнь состоялась 10 октября. Колонну из 200 стрельцов повели пешим ходом из Преображенского на Красную площадь. Когда шли мимо Преображенского дворца, царь выскочил на улицу и приказал срубить головы пятерым прямо на обочине.

21 октября обезглавили 144 человека. Для ускорения процесса изготовили плахи в виде длинных сосновых бревен, на которые одновременно укладывали до пятидесяти осужденных, и палач шагал от одного к другому, взмахивая топором.

На следующий день состоялась самая массовая расправа - 205 человек. 23 октября - 141. В этот день Петр велел доставить стрельцов в черных санях, увитых черными лентами, с возницами в черных полушубках. Стрельцы сидели в санях по двое, держа в руках зажженные свечи.

Е.А.: Именно этот день изображен на картине Василия Сурикова, который опирался на подробные записки очевидца - секретаря австрийского посольства Иоганна Корба.

Би-би-си: 27 октября расстались с жизнью еще 109 человек, 28-го - 65, и 29-го - 106.

Е.А.: Имущество московских стрельцов было конфисковано, их жен и детей в разгар зимы выгнали из домов и особым указом запретили подавать им милостыню.

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Меншиков утверждал, что отсек 30 голов, но, возможно, хвастал

Би-би-си: Иван Грозный во время знаменитой казни в 1570 году помиловал на эшафоте 184 из трехсот приговоренных, а Петр лишь одного - Степана Орла, деда будущих екатерининских фаворитов Григория и Алексея Орловых. Тот на пути к плахе откатил ногой чью-то только что отрубленную голову, Петр восхитился бесстрашием и богатырской статью стрельца, сказал: "Жалко такую породу переводить!" и велел зачислить в гвардию.

Е.А: Петр приказывал боярам собственноручно казнить приговоренных - хотел повязать кровью.

Би-би-си: Или просто сделать "бородачам" неприятно. Некоторые после этого слегли. Пяти стрельцам Петр отрубил головы лично.

Е.А.: Только Лефорт, Гордон и другие иностранцы отговорились тем, что народ и так их не любит, и что у них на родине такое не принято.

Би-би-си: Кстати: а как выглядели действия Петра на фоне тогдашней мировой практики? Время везде было жестокое…

Е.А.: Поведение Петра выходило из ряда вон: во-первых, массовостью казней, во-вторых, личным участием монарха в допросах. Датские дипломаты, которые самовольно отправились в Преображенское, чтобы убедиться, насколько правдивы гулявшие по Москве страшные слухи, были шокированы, увидев царя перед висящим на дыбе человеком. А Петр выглядел очень недовольным, что иностранцы застали его за таким занятием.

Франция Людовика XIV, Англия Вильгельма Оранского, конечно, были гуманнее. Правда, французы еще не дожили до своей революции.

Все бояре, думные и дьяки по царскому повелению должны были взяться за работу палачей. Каждый из них наносил удар неверный, потому что рука дрожала при исполнении непривычного дела; один боярин, не попав по шее осужденного, ударил его по спине; стрелец претерпел бы невыносимые муки, если бы Алексашка [Меншиков], ловко действуя топором, не поспешил отрубить несчастному голову Иоганн Корб, австрийский дипломат

Би-би-си: Затем Петр уехал на воронежские верфи. В его отсутствие Ромодановский отправил на каторжные работы около 600 стрельцов, но не умертвил ни одного. В канун Нового года царь вернулся в Москву, выразил князю-кесарю неудовольствие, и казни возобновились. Только теперь стрельцов не обезглавливали, а вешали, в том числе на бревнах, закрепленных на стенах Кремля и Новодевичьего монастыря: "что ни зубец, то стрелец".

В январе-феврале такая участь постигла еще 212 человек.

Последняя казнь по стрелецкому розыску - некоего Артемия Маслова, который якобы подстрекал товарищей к бунту, а потом сумел скрыться - состоялась аж в 1707 году.

А вот интересный вопрос: в России стрельцов насчитывалось более 20 тысяч. Что случилось с остальными?

Е.А.: Удивительно, но факт: формального решения о ликвидации стрелецкого войска никогда не принималось. Нет конкретного указа.

В 1698-1699 годах была репрессирована приближенная к Кремлю элита. Остальные 16 полков Петр раскассировал постепенно. Молодых и неженатых стрельцов переводили в солдаты, оставшихся записывали в посадские.

На протяжении всего дополтавского периода стрельцы участвовали в боевых действиях: в Нарвской битве 1700 года, в штурмах Нарвы и Ивангорода в 1703-1704 годах, в польском походе корпуса Корсакова. А в провинции отдельные стрелецкие части дожили до 1720-х годов.

Би-би-си: Чем объяснить жестокость Петра? Что это было? Подозрительность и стремление обезопасить себя? Месть за убитых родственников и собственный детский ужас? Акция устрашения?

Е.А.: Все вместе.

Я называю реформы Петра реформами ненависти к России XVII века. Его указы похожи на приказы коменданта оккупационных войск. Страхи детства и юности стали компенсироваться мщением.

Би-би-си: Порой закрадывается мысль, что Петр и реформы-то начал проводить не только потому, что был убежден в их необходимости, а потому, что реформаторская политика дает особую возможность ломать людей через колено. Ах, вам не нравится? А еще вот так не хотите? Какие высокие государственные соображения заставляли Петра рвать кому-то зубы или насильно поить уксусом и оливковым маслом? Да ему просто нравилось куражиться!

Е.А.: И конечно, это была обдуманная попытка напугать общество. И она вполне удалась.

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Имя Франца Лефорта носит район Москвы, где в XVII веке была Иноземная слобода

Би-би-си: Как писал через двести с лишним лет другой безжалостный революционер, Владимир Ленин, "проучить эту публику так, чтобы ни о каком сопротивлении они не смели и думать".

Е.А.: Страшная атмосфера повисла над Москвой, и все, народ и знать, поняли: с этим царем не шутят.

Со стрелецких казней наступает диктатура Петра. Произошел переход от самодержавия к самовластью. Николай Карамзин четко разделял два понятия: самовластье - это когда даже законы, изданные самим государем, его не ограничивают, он может исполнить любой свой каприз.

С этого же момента, по материалам Преображенского приказа, в народе появляется крайне негативная оценка Петра. Мне попадалось множество следственных дел, по которым брали людей за слова вроде: "Если государь с утра крови человеческой не изопьет, то ему и хлеба не естся".

Би-би-си: Посадская женщина, проходя с мужем мимо повешенных стрельцов, сказала: "Бог ведает, виноваты ли вы". Кто-то услыхал, донес. Пытали и сослали и жену, и мужа.

Е.А: Появилась даже легенда, что "царя в Неметчине подменили". Достойно сожаления, что в наши дни эту глупость всерьез обсуждают в интернете.

Би-би-си: Действия Петра не были бессмысленными, но можно ли оправдать интересами власти что угодно?

Легко представить диалог апологета и критика Петра: "Стрельцы вместо боевой подготовки сидели в лавках и являлись внутренней угрозой, Петр правильно решил от них избавиться, но зачем же столько людей казнить? - А что с ними было делать? Отправить на все четыре стороны тысячи молодых здоровых мужчин, привычных к оружию и насилию и ненавидящих правительство? - Но в конечном итоге это было сделано, а ничего не случилось. - Потому и не случилось, что предварительно преподали урок!".

Е.А.: Это напоминает споры о сталинских репрессиях: одни говорят, что правильно вождь устроил перед войной 37-й год, иначе полицаев и власовцев было бы больше, а другие - что без террора, раскулачивания и голода их было бы на порядок меньше.