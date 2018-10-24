Австрийские и итальянские националисты спорят из-за Южного Тироля

Image caption Больцано: австрийская народная музыка на севере Италии

Между Австрией и Италией разгораются споры о двойном гражданстве для жителей пограничного итальянского региона Южный Тироль.

Интенсивности этому диспуту добавляет то, что в нем участвуют две националистических партии с практически идентичной позицией по многим вопросам. Но вот эта германоязычная провинция стала для них яблоком раздора.

Австрийская крайне правая "Партия свободы", сформировавшая правительство страны вместе с консерваторами, хочет, чтобы немецкоговорящие жители провинции могли получать австрийское гражданство вдобавок к итальянскому. Однако Италия выступает резко против.

Министр внутренних дел и одновременно замглавы правительства Италии Маттео Сальвини, один из лидеров Лиги Севера, обычно называющий австрийскую Партию свободы своими союзниками, на этот раз дал понять, что его правительство этого не допустит.

Национальная идентичность - сложный вопрос для жителей провинции.

В воскресенье в Южном Тироле пройдут региональные выборы, на которых будут сформированы составы местных советов.

Image caption Жители самой северной итальянской провинции с гордостью носят австрийские ледерхозе

Молодые люди в традиционных австрийских ледерхозе - кожаных шортах на подтяжках - хлопают себя по бедрам и притопывают в такт, исполняя танец шуплатлер на главной площади города Больцано. Расположившиеся в соседнем кафе семьи наблюдают за ними, поедая яблочный штрудель.

Все это выглядит и звучит неподдельно по-австрийски. Тем не менее это Италия, и по-итальянски эта провинция называется Трентино - Альто-Адиже.

Она была частью Австрийской империи Габсбургов до окончания Первой мировой войны, когда этот регион был аннексирован Италией.

Сейчас Филипп и его друг Симон - граждане Италии, но если Австрии удастся добиться своего, то скоро они смогут получить и второе гражданство. Симон говорит, что он бы не отказался, будь у него такая возможность.

"Если в Европе в следующие 20 или 30 лет произойдет что-то неожиданное, то двойное итальянско-австрийское гражданство может быть полезным, если это не будет слишком дорого", - говорит он.

Филипп, однако, не разделяет уверенности своего товарища.

"С двойным гражданством появляется гораздо больше обязательств. В Италии упразднили обязательную службу в армии, В Австрии по-прежнему нужно служить. Не все думают о возможных последствиях", - говорит он.

Image caption Замглавы правительства Италии Маттео Сальвини (справа) несколько раз выступал в Южном Тироле

Несколько часов спустя я иду на фестиваль хорового пения в компании губернатора провинции Арно Компатчера.

Школьники исполняют итальянскую военную песню, сочиненную в 1917 году, незадолго до того, как провинция вошла в состав Италии.

Южный Тироль - образец истории успеха, говорит мне губернатор. Здесь немцам и итальянцам удалось преодолеть подчас кровопролитные этнические конфликты.

"Весь мир смотрит на нас, потому что в других местах так не получилось", - говорит он.

"Нам удалось с этим справиться, создать среду, где вместе живут несколько этно-лингвистических групп там, где до этого была только война и этнические конфликты. Сегодня нам удается жить вместе, не теряя при этом своей яркой самобытности. У нас есть спагетти и кнедели, мы стараемся брать лучшее от каждой культуры и не боимся за свою национальную идентичность", - говорит губернатор.

Image caption Австрийский вицеканцлер Хайнц-Кристиан Штрахе (второй справа) распространял в регионе свои националистические идеи

Однако некоторые жители региона опасаются, что этот баланс может быть нарушен, если Австрия начнет раздавать южным тирольцам свои паспорта.

Идея с двойным гражданством принадлежит вице-канцлеру Австрии Хайнцу-Кристиану Штрахе из Партии свободы.

Австрийцам запрещено иметь двойное гражданство, но Штрахе хочет сделать исключение для тех жителей Южного Тироля, которые говорят на немецком или ладинском языках - но не для тех, кто говорит на итальянском.

В ходе недавнего визита в Больцано Штрахе заявил, что двойное гражданство будет иметь большое значение для многих тирольцев. "Национальная идентичность, которую они и так ощущают, будет подтверждена документально", - сказал он.

Однако, по мнению специалиста в области законодательства и сравнительного правоведения, профессора Франческо Палермо, планы Штрахе, которые пока еще требуют детальной проработки, могут оказаться дискриминационными с точки зрения международного права.

"Австрия как правило не признает двойное гражданство, поэтому либо этот закон должен быть изменен полностью, либо ей придется всякий раз искать разумное оправдание тому, что для жителей Южного Тироля сделали исключение", - добавляет он.

Основной проблемой, говорит Палермо, будет определение критериев - кому давать второе гражданство, а кому нет. "Если критерием будет наследственность, то вопрос - почему оно дается лишь некоторым потомкам жителей империи Габсбургов, но не другим?" - спрашивает эксперт.

Барбара Фарсеко, немецкоговорящая журналистка газеты Dolomiti, считает, что австрийская инициатива может послужить расколу между разными общинами.

"Итальянцам это не нравится. И я боюсь, что это породит раскол в германоязычных сообществах. Возникнет своего рода конкуренция - кто больше тиролец. Носители итальянского паспорта уже могут почти всё, австрийский паспорт им не особо нужен. Я бы хотела видеть один европейский паспорт для всех европейских граждан", - говорит она.

Image caption Винградники Больцано - зажиточного альпийского региона

По словам Арно Компатчера, из опросов общественного мнения следует, что 17% жителей региона определенно хотели бы иметь двойное гражданство. "Еще 35% говорят, что это было бы неплохо, но не стремятся получить его любой ценой. И примерно 45% говорят - нет, нам это не нужно", - говорит губернатор.

Планы австрийских властей могут столкнуться не только с юридическими препятствиями. Маттео Сальвини ясно дал понять, что планы Австрии ему не по душе.

Ноеми, молодая итальянка, которая называет себя поклонницей Сальвини, считает, что жителям Южного Тироля нужно только одно гражданство.

"Полагаю, что если вы итальянец, то нужно быть итальянцем. Это чувство принадлежности. Я принадлежу Италии, поэтому мне необходим итальянский паспорт ", - говорит она.