Госдума рассматривает бюджет: семь фактов о главном финансовом документе страны

Госдума в среду приступает к рассмотрению в первом чтении федерального бюджета на следующий год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Этот документ уже вызвал критику со стороны ряда экспертов. Например, экономисты РАНХиГС в своих отзывах критиковали его за большую долю закрытых статей расходов и нереалистичные прогнозы. В счетной палате посчитали, что правительство переоценивает возможности экономического роста, а выполнение "майского указа" Владимира Путина оказалось из-за этого под угрозой.

Критикуют бюджет и независимые эксперты. Например, Райффазенбанк в опубликованном в понедельник отчете также отметил, что бюджет вряд ли поможет исполнить "майский указ". Кроме того, аналитики банка полагают, что расходы бюджета могут ускорить рост экономики в ближайшие три года на 0,7-1 процетный пункт.

В год он добавит к росту в среднем 0,2-0,3 процентных пункта. Но это не перекроет негативный эффект от повышения НДС и пенсионной реформы, которые в ближайшие три года снизят рост экономики на 0,4-,05 процентных пункта.

Русская служба Би-би-си изучила бюджет и выделила из него семь основных фактов.

Бюджет в ближайшие годы будет профицитным

В 2019-2021 годах доходы бюджета ежегодно будут превышать расходы, а бюджет будет устойчиво профицитным.

Правительство планирует, что ежегодно в номинальным и реальном выражении, то есть с учетом инфляции, расходы бюджета будут расти.

При этом доля расходов бюджета по отношению к ВВП будет снижаться в течение всего периода. Если в 2018 году расходы составляли 17,2% ВВП, то к 2021 году их доля снизится до 16,9%.

Бюджет будет меньше зависеть от нефти и газа

Согласно пояснительной записке, доля поступлений в бюджет от нефтегазового сектора будет снижаться в ближайшие годы.

В номинальном выражении снижение будет не очень сильным: в 2018 году в бюджет поступит почти 8,7 трлн рублей от нефтегазового сектора, в 2019 году - 8,3 трлн рублей, а к 2020-2021 году объем поступлений упадет до 7,9-8 трлн рублей.

Но в относительном выражении доля нефтегазовых поступлений в бюджете сокращается сильнее.

Тем не менее подобные поступления рассчитаны на основе относительно невысокой цены на нефть - 41,6 долларов за баррель в 2019 году и 43,3 доллара за баррель в 2021 году. Во вторник вечером нефть марки Brent торговалась вокруг отметки 77,78 доллара. Часть доходов бюджета при более высокой цене на нефть будут уходить в резервы в рамках бюджетного правила.

В пояснительной записке объясняется, что, по планам правительства, нефтегазовый сектор будет расти ниже, чем другие сектора экономики - это касается в том числе добычи и экспорта этой продукции.

Ненефтегазовые доходы будут расти, как ожидает правительство, благодаря ускорению экономики, дополнительным поступлениям от повышения НДС до 20% и других факторов. Так, поступления от НДС вырастут с 5,9 трлн рублей в 2018 году до почти 8 трлн рублей в 2021 году.

На "майский указ" потратят в 2019-2021 годах 5,6 трлн рублей

Согласно пояснительной записке, на "майский указ" президента Владимира Путина в ближайшие три года будет потрачено 5,6 трлн рублей.

"Майский указ" представлен в бюджете в виде национальных проектов. Самым дорогим национальным проектом оказалось строительство инфраструктуры. С 2019 по 2024 году на нее потратят 3,1 трлн рублей. Второй по величине проект - поддержка демографии. На нее за этот же период потратят 2,9 трлн рублей.

Согласно данным газеты "Ведомости", глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров собирается ко второму чтению создать механизм перераспределения средств между национальными проектами. Ранее министр финансов Антон Силуанов предлагал перераспределять деньги между проектами, не внося корректировки в закон о бюджете.

На развитие цифровой экономики в следующем году пойдет почти 108 млрд рублей, причем 94,7 млрд из этих средств приходится на "нераспределенный резерв". Согласно пояснительной записке, из 414 млрд рублей выделенных на эту программу на ближайшие три года нераспределенный резерв придется более 395 млрд рублей. Это связано с тем, что паспорт программы пока не утвержден, поясняется в документах к бюджету. И правительство было вынуждено сформировать "заначку".

Социальные расходы будут расти

Общая сумма расходов на социальный блок составит в 2019 году 6,8 трлн рублей, а к 2020 году вырастет до 7,1 трлн рублей, пишут эксперты Райффазенбанка. Это больше, чем расходы на оборону и безопасности , которые в 2019 и 2020 годах составят соответственно 2,4 и 2,5 трлн рублей.

Большая часть расходов соцблока - это как раз раздел "Социальная политика", финансирование которого в 2019 году составит почти 4,9 трлн рублей. Из них 3,2 трлн - это пенсионное обеспечение. Расходы на пенсии постепенно будут снижаться вплоть до 3 трлн рублей к 2021 году.

Расходы на здравоохранение в ближайшие три года вырастут с почти 635 млрд рублей в 2019 году до 837 млрд рублей в 2020 году.

Социальные расходы намного опережают, например, расходы на развитие национальной экономики, которые в 2019-2021 годах составят 2,6-2,8 трлн рублей в год.

Расходы на деятельность президента будут расти

Общегосударственные расходы в следующем году составят 1,3 трлн рублей. Из них более 20 млрд рублей будет потрачено по разделу "функционирование президента". К 2021 году расходы на деятельность президента вырастут до 21 млрд рублей.

Правительство собирается копить резервы

Власти собираются пополнять Фонд национального благосостояния. Изначально этот фонд задумывался для создания устойчивого механизма пенсионного обеспечения людей в будущем, но в последние годы его средства тратились на различные инвестиционные проекты и, к примеру, покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в 2019-2021 годах средства ФНБ не будут использоваться для финансирования дефицита федерального бюджета или бюджета Пенсионного фонда.

По планам правительства, объем средств ФНБ вырастет с 3,8 трлн рублей в начале 2019 года до 11,4 трлн рублей в начале 2021 года. К этому моменту ФНБ составит 9,7% ВВП. В основном фонд будет пополняться за счет нефтегазовых доходов при цене на нефть выше, чем запланировано в бюджете.

Прогноз, который лежит в основе бюджета резко ухудшили

Проект бюджета сформирован на основе базового сценария развития экономики, который составило министерство экономического развития. Согласно этому сценарию, в ближайшие три года сохранится санкционный режим, введенный против России, цены на нефть будут снижаться. Средний курс доллара составит 63,6 - 63,8 рубля во второй половине 2019 году. К 2021 году курс составит 64 рубля за доллар.

При этом темпы роста ВВП ускорятся с 1,3% в 2019 году до 2% в 2020 году и 3,1% в 2021 году.

Фактически в 2019 году экономика России адаптируется к повышению НДС и другим реформам, а затем начнет ускоряться на фоне реализации "майского указа", структурных изменений и роста инвестиций в основной капитал, считают в минэкономразвития.

Ранее правительство прогнозировало куда более высокие темпы роста на 2019 и 2020 годы, но их пришлось пересмотреть на фоне замедления экономики, а также после принятия решения по повышению НДС и пенсионного возраста.

В целом многие экономисты сомневаются в том, что прогнозы, составленные минэкономразвития, достаточно надежны. Претензии к ним в пояснительной записке к бюджету, например, высказали эксперты РАНХиГС.