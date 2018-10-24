СМИ России: фигурантам "списка Титова" закрыли путь на родину

В обзоре российских газет за 24 октября:

"Ведомости": "российским властям верить нельзя"

Заявление генпрокуратуры об обоснованности возбуждения дел против предпринимателей из "списка Титова" должно окончательно отбить у них желание возвращаться домой, пишут "Ведомости".

Проверка дел 25 предпринимателей, имена которых бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту еще зимой, по словам представителей генпрокуратуры, заняла полгода. Во всех случаях, как считают прокуроры, основания для возбуждения уголовных дел у следственных органов были (хотя и есть вопросы к качеству самого следствия).

Это не первая реплика, которая играет на понижение и без того не зашкаливавшего интереса уехавших российских предпринимателей к возвращению домой, напоминает издание: в августе генпрокуратура сообщила, что и в принципе далеко не все дела фигурантов списка Титова могут быть пересмотрены, а про некоторых нельзя сказать даже, что они "пострадали от ложных доносов или жестких действий правоохранителей".

Газета рассказывает о частных случаях и пишет, что попытка Титова содействовать возвращению предпринимателей, многими воспринятая как часть его предвыборной кампании, с самого начала выглядела рискованной. Бизнес-омбудсмен - это общественник, пусть и с доступом к президенту, а не силовик: его возможности повлиять на следствие ограничены.

Заявление генпрокуратуры - это прямая противоположность тому, что могло бы убедить бизнесменов все-таки рискнуть и вернуться, считает председатель "Бизнес-солидарности" Яна Яковлева: это значит, что конструктивного общения с защитой и попытки разобраться, насколько обоснованно было заведено дело, ждать не стоит.

Российским властям нельзя верить, нас еще ждет поток людей, уезжающих из России из-за экономических проблем, уверен бывший совладелец "Евросети", владелец лондонского Hedonism Wines Евгений Чичваркин.

The Bell: встреча под сенью санкций

Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом в третий раз через три недели, 11 ноября, в Париже. О перспективах и последствиях встречи рассуждает интернет-издание The Bell.

В повестке саммита наверняка будут ядерные соглашения, предполагает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Но о каком взаимовыгодном результате можно будет объявить, непонятно. США объявили, что намерены выйти из ключевого ядерного договора о РСМД и пересмотреть договор СНВ-3. Хорошей новостью могла бы быть разве что не очень вероятная сделка о продлении последнего, говорит Фролов.

Еще одна возможная тема для обсуждения - Сирия. Но и тут объявить о чем-то можно будет, только если США согласятся поучаствовать в восстановлении районов Сирии, подконтрольных Башару Асаду, - а это почти невероятно, говорит Фролов. Других перспективных тем для переговоров у России и США сейчас нет даже теоретически, констатирует он.

По мнению издания, предыдущие переговоры усилили антироссийские настроения в США и стали толчком к появлению новых законопроектов о санкциях. Новая встреча пройдет уже после промежуточных выборов в конгресс, по итогам которых Республиканская партия может потерять контроль над его нижней палатой.

После встречи Путина с Трампом конгресс США будет решать вопрос о новых санкциях против России - причем, вполне вероятно, этот новый конгресс будет настроен по отношению к России еще более враждебно, чем нынешний. А 22 ноября Трамп должен ввести против России санкции за отравление Скрипалей - тут у президента гораздо больше пространства для личных решений. Оба процесса будут зависеть от того, как пройдет встреча в Париже, заключает издание.

"Коммерсант": легче не обслуживать, чем разбираться

Санкции реально осложняют работу россиян не только с Западом, но и на рынках, традиционно считающихся свободными от этих рисков, в частности в Китае.

"Коммерсанту" стало известно о трудностях при обслуживании российских клиентов в китайских банках. В конце сентября Москва прямо поставила перед Пекином вопрос об этом. Участники рынка и эксперты подтверждают серьезность проблемы.

Впервые о сложностях с привлечением денег не только с западных, но и с восточных рынков заявил еще в декабре 2014 года глава Сбербанка Герман Греф. В июне 2015 года на страницах гонконгского Finance Asia первый зампред ВТБ Юрий Соловьев подтверждал, что большая часть китайских банков отказывается проводить операции с российскими кредитными организациями.

Однако больше в публичном поле проблема не поднималась вплоть до этой осени. 15 сентября об ограничениях официально упомянул представитель ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов, он уточнил, что коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков.

Московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков полагает, что усугубление трудностей произошло в связи с накоплением информации о санкциях. Для многих небольших региональных банков Китая, с которыми часто ведут дела российские контрагенты, легче отказаться от работы: "Когда человек из небольшого банка видит у себя в компьютере платеж с пометкой "Россия", у него два варианта - потратить много времени, выясняя, не связана ли эта компания с попавшим под санкции лицом, или просто заблокировать операцию".

По мнению директора азиатской программы Московского центра Карнеги Александра Габуева, проблемы возникают еще и из-за того, что объем торговли между странами исторически был невелик. "Многие китайские банки просто не успели нанять специалистов по оценке рисков в отношениях с Россией, которые широко представлены в европейских банках. Поэтому им легче заблокировать любые трансакции с россиянами, чем разбираться", - говорит он.

Ситуацию могла бы исправить политическая воля Пекина: в конце концов почти все банки страны полностью или частично принадлежат государству. Однако, по словам собеседников газеты, участвовавших в российско-китайских переговорах, власти КНР не спешат помочь своим "стратегическим союзникам".

"Китайцы выражают сочувствие, хлопают по плечу и обещают исправить "перегибы на местах", но пока результаты весьма скромные", - признает один из собеседников в дипломатических кругах.

"Ведомости": новых проблем нет, но и старые никуда не делись

Центризбирком предлагает изменить избирательное законодательство, об этом заявила во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Ведомости" пишут, что избирательное законодательство пытаются поменять уже не первый год, в то же время новых вопросов к нему почти не появилось, но и старые проблемы никуда не делись. Больше всего претензий к муниципальному фильтру и процедуре регистрации кандидатов.

Инициаторы изменений намерены поставить вопрос перед Конституционным судом: "Пресловутый фильтр - это настолько очевидная болезнь, что медлить нельзя, - сказал на заседании круглого стола в ЦИКе депутат Госдумы, эсер Олег Нилов. - Аппендикс надо резать, не дожидаясь перитонита. Любое избирательное действие законно тогда, когда его можно оспорить в суде. А оспорить отказ депутата поставить подпись можно? Нет, и это рушит всю систему выборов!", - считает депутат.

Представители КПРФ ратовали за ужесточение наказания для фальсификаторов (например, запретить им занимать государственные и муниципальные должности) и усиление контроля за процессом ввода протоколов в ГАС "Выборы".

Глава московского муниципального района Илья Яшин говорил о необходимости преференций для независимых кандидатов: сейчас от них для регистрации на выборах в Мосгордуму требуют собирать подписи в количестве около 50% от числа голосов, необходимых для победы, и это очевидный заградительный барьер для самовыдвиженцев, которые становятся все более очевидной политической силой.

Политолог Александр Кынев считает правила регистрации основной проблемой: система позволяет фильтровать состав участников выборов и сегодня регистрация любого кандидата - это прежде всего политическое решение.

На самом деле высказанные участниками круглого стола предложения мало чем отличаются от тех, что ЦИК собирал год назад, признает член Совета по правам человека Игорь Борисов. По его мнению, новый раунд обсуждения был нужен, чтобы осмыслить ситуацию, сложившуюся после последнего единого дня голосования.

Человек, близкий к администрации президента, говорит, что обсуждение избирательного законодательства велось и ведется, но сейчас отошло на второй план: "Все заняты насущными вопросами - выборами в Приморском крае и Хакасии, а также вторым этапом конкурса "Лидеры России".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си