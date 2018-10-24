Пресса Британии: лордов призвали порвать связи с Россией

В обзоре британской прессы за 24 октября:

Лорды-красноскамеечники: британские депутаты на российской зарплате

Times рассказывает, что члены палаты общин хотят разобраться с членами палаты лордов, связанных с россией бизнес-интересами.

Этот призыв основан на проведенном газетой расследовании связей членов верхней палаты парламента с российскими компаниями. Как выяснило издание, в связях с Россией были замечены представители всех парламентских партий.

52-летний лорд Бейкер - председатель совета директоров энергетического гиганта EN+. Несмотря на это, он отверг всякие обвинения в лоббизме в разговоре с газетой, подчеркнув, что никогда не лоббировал ничьи интересы и не заправшивал помощь членов парламента.

79-летний лорд Скиделски - член совета директоров компании "Руснефть", принадлежащей на на 47% миллиардеру Михаилу Гуцериеву. Скидерски отказался от обвинений в наличии "российских интересов", хотя газета вспомнила, что еще в 2014 году он выступил в палате лордов против введения антироссийских санцкций после аннексии Крыма.

62-летний лорд Фейрфакс - директор компании Sovcomflot UK, "дочки российского РАО "Совкомфлот". Одновременно на его парламентской странице в интернете Россия и другие бывшие страны СССР указаны как профессиональные интересы.

59-летний лейборист лорд Понсонби задекларировал свою директорскую должность в нефетгазовой компании РНГ, принаделжащую кипрской Eastsib, работающей в России.

59-летний беспартийный лорд Траскотт возглавляет совет директоров инвестиционного фонда Russian Gold Fund. Он известен тем, что в 2013 году номинировал Путина на Нобелевскую премию мира, многие годы был экспертом по вопросам взаимодействия с Россией, включая вопросы безопасности. Также Траскотт - автор нескольких книг о России и Путине. Да к тому же уже более 25 лет женат на россиянке.

Впрочем, лорд Траскотт заявил изданию, что у него нет финансовых интересов в России и нет связей с российским правительством. "Это не российская компания. В ней нет российских денег. Многие британские фонды инвестируют в Россию и другие развивающиеся рынки".

Депутат от Либерально-демократической партии Том Брейк заявил в интервью газете: "Принимая во внимание, что Россия сейчас - страна-противник, пришло время для этих членов палаты лордов отказаться от своих интересов в российских компаниях, кроме случаев, когда они смогут доказать независимость этих бизнесов от российского государства. Должно быть понятно, говорят ли эти парламентарии от имени Британии или представляют интересы, связанные с властями других государств".

"Брексит" может не закончиться никогда

Всего неделю назад Times раньше других разузнала, что переходный период "брексита", который должен начаться 29 марта следующего года и продлиться 19 месяцев, растянется до конца 2020 года. Как выяснила та же газета сегодня, по новой версии переходный период растянется на несколько лет.

В распоряжение Times попали правительственные документы, из которых явствует, что промежуточные договоренности могут растянуться на годы, а потому каждый год в заранее запланированный момент будет определяться, продлевать переходный период еще на год или уже хватит.

Впрочем, напоминает издание, Тереза Мэй уже в понедельник перешла от обещаний продлить переходный период лишь на несколько месяцев к другому временному континиуму: не позже, чем до конца 2022 года.

В полученных Times документах описываются разные части различных сценариев выхода из "брекситного тупика" в конце 2020 года. Как выяснило издание, в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит предпочтение отдается сценарию, в соответствии с которым в этот момент Британия сможет выбрать - поставить точку и окончательно расстаться с ЕС или продолжать растягивать транзитный период до лучших времен.

Официальный представитель офиса премьер-министра сказал газете, что все эти документы - не более, чем частичное отражение советов, а не принятых решений.

Судя по тону публикации Times, газета оставляет за собой право сомневаться.

Высокий рост и раковые заболевания: что общего?

Издание I и Daily Mail рассказывают о новом открытии американских ученых. Исследователи нашли зависимость между развитием раковых заболеваний кожи и щитовидной железы и ростом человека. Риск развития рака возрастает вместе с ростом. С каждыми лишними 10 сантиметрами и риск развития болезни увеличивается на 10%.

Руководитель исследования, научный сотрудник университета California Riverside рассказал, что он протестировал собственную гипотезу о том, что рост увеличивает число клеток, а увеличение числа клеток прямо увеличивает риск развития рака. Данные исследования подтвердили эту гипотезу.

Ученые рассмотрели 23 вида рака и сообщают, что чем выше человек, тем выше у него шанс развития любого ракового заболевания. Но особенно крепкие связи исследователи нашли между ростом и меланомой (риск возрастает на 30% с каждыми 10 см роста у женщин и на 25% - у мужчин).

А риск развития рака щитовидной железы с каждыми лишними 10 см увеличивается на 40% у женщин и почти на 20% у мужчин.