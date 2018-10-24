Саратов назвали самым пьющим городом России. Что не так?

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Маркетинговое агентство Zoom Market опубликовало рейтинг самых пьющих городов России, лидером которого стал Саратов. Руководителей города такая статистика возмутила, а соцсети тем временем заполонили мемы и шутки на эту тему.

Рейтинг составлен на основании соцопроса, проведенного в 25 городах России. Помимо Саратова, в тройку лидеров также вошли Ханты-Мансийск и Пермь. Москва заняла лишь 16-е место, Петербург - 11-е.

Российские СМИ быстро подхватили тему, а саратовские власти говорят, что список не соответствует действительности.

Министерство экономического развития Саратовской области привело данные Росалкогольрегулирования, согласно которым в первом полугодии 2018 года потребление водки на душу совершеннолетнего населения в регионе составило 1,41 литра, а в среднем по Приволжскому федеральному округу - 3,16 литра.

Мэр Саратова Михаил Исаев в интервью местному порталу "Взгляд-инфо" заявил, что не знаком с рейтингом, но не согласен с ним.

"Во-первых, я не читал это исследование, а во-вторых, я так не считаю. И агентства, которые какие-то замеры сами там придумывают, сами какие-то показатели закладывают..." - сказал Исаев.

Главный внештатный нарколог минздрава Саратовской области Александр Паращенко в разговоре с РБК назвал рейтинг абсурдным.

"Работаю много-много лет, но я впервые такое увидел. Как можно по опросу судить о том, как и где пьют люди, это же просто парадоксально", - возмутился он.

Раскритиковал список и главный внештатный психиатр-нарколог минздрава России Евгений Брюн. В беседе с РИА Новости он отметил, что самое высокое потребление алкоголя отмечается в северных регионах России - на Чукотке, в Магадане и на Камчатке.

"Связано очень часто с пришлым населением, которое там без присмотра со стороны жен, эти мужчины пьют больше. Облагораживающее действие женщин никто не отменял. Севера, холодно, молодые здоровые мужики, очень часто приезжают без семей, и они пьют", - объясняет эксперт.

В соцсетях "победу" Саратова в алкогольном рейтинге отметили большим количеством мемов и шутливых комментариев.

Пропустить Twitter пост , автор: @One3Saratov В рейтинге пьющих городов Петербург только на 11 месте, а Саратов на первом. Значит Саратов намного депрессивнее Питера. Приезжайте к нам испытывать тоску и бухать. — Vitalij (@One3Saratov) 24 октября 2018 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @RZubko Говорят, в России много пьют, потому что у нас холодно. Меж тем, рейтинг самых пьющих городов России возглавил такой известный своим суровым климатом город, как Саратов... https://t.co/wzOYvW6Nvg — Roman Zubko (@RZubko) 24 октября 2018 г.

В ноябре 2017 года свой "рейтинг трезвости" опубликовала организация "Трезвая Россия". По данным этого списка, самым пьющим регионом является Магаданская область, а самым трезвым - Чеченская республика.