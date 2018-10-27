Что в Минске напоминает о еврейском гетто, истребленном гитлеровцами
В белорусских учебниках нет слова "Холокост". Но в сотнях белорусских городков, в том числе в Минске, есть почти нечитаемые молодым поколением трагические символы, свидетельствующие о массовом истреблении евреев в годы гитлеровской оккупации. Хотят ли белорусы об этом знать?
75 лет назад, 21-23 октября 1943 года, было ликвидировано Минское гетто - одно из крупнейших в Европе.
Из 100 000 узников, прошедших через Минское гетто, в живых, по данным ряда исследователей, остались 2-3%.
- Почему трагедию "белорусского Освенцима" так долго замалчивали?
- 70 лет восстанию в Варшавском гетто: рассказ очевидца
- Детство в нацистской Германии. Что рассказывают об этом немцы
"Она провисела три дня"
На площади, где сейчас стоит минский кинотеатр "Беларусь", осенью 1943 года стояло 10 виселиц. На одной из них три дня висела Сима Левина.
"Пришли полицаи и сказали маме одеваться, - рассказывала ее дочь Майя. - Она хотела взять меня, но брат Иосиф сказал, что с четырехлетней моей сестрой Сарой не останется. Мама взяла с собой ее. Они не вернулись, потом сказали, что маму повесили, и мы нашли ее на виселице. У мамы были длинные волосы до пят, они развевались на ветру. Она провисела три дня. Сестрички не было среди них, и мы не знаем, где она умерла".
Майя Крапина (Левина) ушла из жизни летом этого года, шестилетней девочкой испытав ужасы гетто, блокаду партизанских зон и полуголодные детдома. В ее семье было еще четверо братьев и сестер. Дедушка и бабушка погибли во время одного из погромов в замкнутом Минском гетто: дед, которому к этому времени уже оторвало пальцы на принудительных работах, решил не уходить, бабушка осталась с ним.
Самая младшая сестренка задохнулась, когда мама Сима пыталась сдержать ее плач, чтобы сберечь других, - над спешно вырытым подвалом в гетто, куда спряталась семья, стучали сапоги карателей. Отец Майи погиб во время погрома 7 ноября 1941 года.
Во время этого погрома, когда гитлеровцы сомкнули вокруг гетто кольцо и, убивая, уменьшали размеры обреченной на уничтожение территории, по данным исследователей, погибли от 5-ти до 10 тысяч узников.
В мемуарной литературе есть рассказы о том, что каратели заставляли людей поднимать красные флаги и плакат с лозунгом во славу Октябрьской революции - и снимали это на фото.
Знаки на карте
В минском музее истории Великой Отечественной войны хранится план-карта, от руки нарисованная прошедшими через гетто. Звездами Давида обозначены только несколько мест расстрелов, известных автору схемы.
Но улицы и скверы в центре Минска хранят и иные следы.
Десятки тысяч людей в июле 1941-го, через три недели после захвата гитлеровцами Минска, были согнаны на территорию в два квадратных километра. По плану оккупационного командования, минских евреев должны были сселить в обнесенную колючей проволокой зону за сутки, но процесс переселения затянулся на пять дней - в Минске до войны жили, по данным разных исследователей, от 70-ти до 90 тысяч евреев.
В отделенную внутри гетто зону - Зондергетто - в ноябре 1941-го селили евреев, свезенных из Западной Европы и планомерно уничтожавшихся у деревни Тростенец.
В апреле 1943-го, за полгода до полной ликвидации, в гетто оставались чуть более 8 тысяч человек. Люди умирали от голода, болезней, но чаще - от пуль.
По воспоминаниям выживших, практиковались и изуверские способы убийства. Больницу на территории гетто сожгли минометным огнем, заподозрив, что в ней инфекционные больные. Потерявших близких детей, собранных в детский дом, как вспоминает бывшая малолетняя узница гетто Фрида Рейзман, изрубили шомполами.
Истории спасения
Гитлеровцы не оставили документов о Минском гетто.
О погромах, расстрелах, душегубках, где людей умерщвляли газом по дороге к погребальным рвам, известно со слов выживших и послевоенных допросов причастных к убийствам карателей. Судьбы сотен погибших доподлинно не известны.
Выжили люди, которых из гетто выводили к партизанам или просто в леса узники, объединявшиеся в подпольные группы сопротивления.
Именами двух из руководителей подполья - Исая Казинца и Михаила Гебелева - сейчас названы минские улицы; имена других более чем 300 участников подпольных групп остались в мемуарах или уже стерты временем.
- "Я "оголливудила" Холокост в Литве". Как заставить общество задавать себе сложные вопросы?
- "Город без евреев": как авторы фильма предсказали Холокост
- Абрамович намерен отправить фанатов-антисемитов в Освенцим
Считается, что подпольщики вывели из гетто около 5 тысяч человек, среди которых были дети, часто служившие проводниками. Бежавшие из гетто, по сведениям исследователей, образовали от 7 до 10 партизанских отрядов.
Немецкий капитан Вилли Шульц, влюбленный в узницу-еврейку, в координации с подпольщиками в марте 1943-го на грузовике вывез из гетто к партизанам 25 человек.
В глубоком подвале одноэтажного домика на минской улице Сухой девять месяцев до прихода советских войск пытались выжить 26 обитателей гетто. 13 человек умерли, их хоронили прямо в подвале.
Точечная память
В сквере неподалеку от минского вокзала и вблизи станции метро "Фрунзенская" можно наткнуться на пронзительный мемориал: круглый стол, расщепленный глубокой трещиной, готовый опрокинуться стул. Архитектор Леонид Левин и скульптор Максим Петруль установили этот знак 10 лет назад, к 65-ой годовщине ликвидации Минского гетто.
Выжившие узники гетто свидетельствуют: на этом месте были четыре восьмиметровых глубоких рва - в них на старое еврейское кладбище свозили из гетто трупы убитых и умерших от голода и болезней.
Во дворах на нынешней улице Мельникайте - мемориал "Яма". Здесь, в бывшем карьере, в марте 1942-го были убиты около 5 тысяч человек.
Минчанин Владимир Трахтенберг, живший в гетто, показывает личный мемориальный знак: в стволе дерева у старого минского хлебозавода на улице Раковской осталась пуля, которой стреляли в его маму.
Есть памятные знаки у Кальварийского кладбища (здесь расстреляны более 14 тысяч узников гетто), мемориальная доска в память о евреях из Бремена на улице Романовская Слобода, памятные камни на улице Сухой.
В большинстве своем эти памятные знаки появились после распада СССР, где тема жертв фашизма была лишь тенью темы героизма и жертвенности во имя победы.
Уничтоженные на территории Беларуси евреи - 800 тысяч из 3 миллионов погибших жителей - относились к категории "советский народ", и всякое упоминание о еврейской национальности грозило обвинением в космополитизме, а то и причастности к "мировому сионизму".
За посетителями минской "Ямы" следили спецслужбы, и милиция разгоняла "массовые сборища", даже если люди собирались в трагическом месте убрать опавшую листву.
Лишь 10 лет назад о трагедии евреев в Беларуси все-таки стали говорить на государственном уровне. Недавно открыт мемориал на месте массовых казней евреев - в Тростенце. Президент Александр Лукашенко в дни 75-летия трагедии Минского гетто сделал заявление, сказав о боли и памяти, о том, что лишь жизнь человека имеет смысл и ценность на Земле.
Выжившие и состарившиеся дети из Минского гетто в дни 75-летия трагедии решили пройти по центру белорусской столицы с нашитыми на одежду знаками узников гетто.
Дед и бабушка кинорежиссера Леонида Миндлина погибли в гетто в белорусском городе Чашники.
"Я не знаю, нужен ли Минску отдельный музей гетто или особый памятник - разве что такой выразительный памятник Холокосту, который я видел в Сан-Франциско, - рассуждает он. - Я фильм хочу снимать. Шесть сыновей моего деда воевали, с войны вернулись четверо. Деда звали Хаим, "Хаим" на иврите - жизнь. Мой фильм будет называться "Хаим и его сыновья". Мне хочется, чтобы люди знали и помнили - постоянно и не только у мемориалов".
"Это все история, это было давно и не про нас. Ну, напишут в учебниках - и что? Даже если это какие-то те же улицы - они совсем другие", - говорит 15-летний школьник Стас.
"Нам учительница целый урок рассказывала о гетто и детях, которые там были. Я плакала. Это же как моя младшая сестренка, ей шесть лет. А та девочка видела, как убитая мама висит! Я не знаю, но теперь у кино "Беларусь" я буду думать об этом", - говорит 15-летняя Надя.
***