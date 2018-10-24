Чиновники борются за контроль над триллионами на "майские указы" Путина

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS Image caption Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин был начальником Антона Силуанова, когда работал министром финансов

Чиновники собираются по-новому следить за исполнением "майского указа" президента России Владимира Путина и уже начали спорить, как это делать. Счетная палата и правительство хотят контролировать исполнение указа по-своему. Свой план есть и путинского "Народного фронта".

"Как мы будем мониторить те задачи, которые поставил президент в своем указе? Все те цели, которые находятся внутри, нашли отражение в бюджете. Но важно еще создать систему мониторинга за ходом реализации тех задач, которые поставлены в указе. Одно дело - деньги потратить, другое дело - решить задачу", - заявил вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.

На кону 5,6 трлн рублей до 2021 года - эту сумму планируется направить на новый "майский указ". Это набор целей для социального, экономического и научно-технического развития России на следующие шесть лет. Путин подписал его в день своей инаугурации 7 мая 2018 года.

План разбит на 13 национальных проектов, а те, в свою очередь, на более чем 70 федеральных проектов.

В следующие три года правительство собирается потратить на "майский указ" 5,6 трлн рублей. А всего до 2024 года сумма составит 13 трлн рублей.

Как будет мониторить правительство

Силуанов считает, что новая система позволит в онлайн-режиме мониторить, как и на что расходуются средства в "майском указе". Раньше, по словам вице-премьера, такой системы контроля не было.

Чиновники хотят отслеживать "каждое из мероприятий национальных проектов детально от начала этого мероприятия до его завершения", сказал Силуанов.

"Будет реализована так называемая диаграмма Ганта, которая позволяет от начала мероприятия на каждой стадии его иметь информацию о его реализации", - пояснил он. По словам Силуанова система будет доступна для Госдумы и контролирующих органов.

Диаграмма Ганта - это тип диаграмм со столбцами. Он часто используется для наглядной иллюстрации графика работ по проектам.

Источник в аппарате правительства сказал Би-би-си, что диаграмма Ганта, о которой говорил Силуанов, это "скорее фигура речи".

Силуанов имел в виду создание IT-системы, в которой "каждое ведомство сможет вводить свою информацию о том, как реализуются проекты, а другие ведомства смогут их проверять", говорит собеседник Би-би-си.

Например, одно из ведомств отчиталось о строительстве больницы в каком-то регионе - Счетная палата сможет проверить эту информацию, приводит он пример.

Пока окончательное решение о создании системы не принято. Для правительства это первый подобный опыт работы, идет разработка того, как это лучше сделать, объясняет источник.

Как будет контролировать Счетная палата

Помимо правительства ведет контроль за исполнением бюджета и Счетная палата России. Она же готовит аудит проекта бюджета.

Счетную палату возглавляет бывший начальник Силуанова Алексей Кудрин. Он уже посчитал, что на реализацию "майского указа" не хватает 1 трлн рублей.

По поводу предложения Силуанова о создании новой системы мониторинга Кудрин уже сказал, что правительство будет осуществлять свой мониторинг, а Счетная палата - свой.

По его словам, в ближайшие дни Счетная палата утвердит свой проект по мониторингу достижения национальных целей. В декабре, сказал Кудрин, палата представит показатели, по которым она будет мониторить программы. А в декабре следующего года отчитается о ходе реализации национальных проектов.

Источник, близкий к Счетной палате, сказал Би-би-си, что предложенным Силуановым методом с диаграммой Ганта в Счетной палате недовольны:"Вряд ли он применим в реальных условиях в отношении национальных проектов, так как учитывает только сроки исполнения, но не берет в расчет качество исполнения и результат".

Это метод, по словам собеседника Би-би-си, слишком прост для такого сложного аудита.

Как следили за выполнением "майских указов" раньше?

Предыдущий набор "майских указов" Путин подписал в мае 2012 года, после того, как вернулся в Кремль.

Летом 2012 года Путин создал и возглавил комиссию по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Судя по сайту Кремля, она собиралась раз в год - в мае.

В мае 2013 года Путин посулил за неисполнение своих указов "публичную, политическую, персональную ответственность, в том числе каждого члена правительства".

Правительство с 2013 года публикует на сайте регулярные отчеты о выполнении "майских указов".

С марта 2014 года "Общероссийский народный фронт" (ОНФ), который возглавляет Путин, также готовил заключения по каждому докладу правительства об исполнении поручений президента и направлял их в администрацию президента.

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов сказал, что фронт продолжит контролировать и новый "майский указ". Планы по контролю ОНФ обнародует на следующей неделе, уточнил он.

Была ли эффективна сложившаяся система контроля?

В мае этого года правительство отчиталось об исполнении "майских указов" 2012 года. По его данным, поручения были выполнены на 94,1% (всего было 218 поручений). На исполнении находится еще 28 поручений, по 11 из них сроки исполнения наступают в 2018 году, по девяти - в 2019-2020 годах, еще по восьми конечный срок исполнения не определен, говорилось в отчете.

Кудрин летом этот года заявил, что часть целевых показателей, закрепленных в "майских указах" 2012 года, так и не была реализована. По его словам, не были достигнуты цели по росту производительности труда, доле инвестиций в ВВП и другие.

В ОНФ в мае этого года также заявили, что "майские указы" 2012 года выполнены лишь на 78%, а еще 10% требуют доработки.

В отчете Счетной палаты за май 2018 года говорилось, что одной из ключевых проблем с контролем за исполнением поручений Путина является то, что оценки расходов на указы так и не появилось, как и оценки эффективности использования потраченных средств.

В ОНФ критиковали отчеты правительства и считали, что они преждевременно снимают указы с контроля.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, представляя доклад о последствиях "майских указов" 2012 года на бюджетный сектор, говорил о манипуляциях с ними. Например, чтобы увеличить среднюю зарплату в регионе или конкретном учреждении зарплаты увеличивают группе "заслуженных работников", а молодые специалисты получают немного.

Еще одна уловка, по словам Кузьминова, это повышение зарплат за счет формального сокращения ставок сотрудников, что приводит к тому, что люди работают столько же за те же деньги. В докладе также говорилось о массовых сокращениях бюджетников для того, чтобы повысить оставшимся зарплаты.