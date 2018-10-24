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Владимир Путин передал Объединенную авиастроительную корпорацию государственному "Ростеху". ОАК объединяет три десятка авиационных предприятий России и обладает правами на всемирно известные бренды "Су", "Ту", "Ил", "Як" и новый пассажирский самолет МС-21. "Ростех" находится под американскими санкциями, как и глава госкорпорации Сергей Чемезов, старый знакомый президента Путина.

ОАК сейчас принадлежит Росимуществу. Из указа Путина следует, что Росимущество должно передать "Ростеху" 92,31% акций в течение ближайших 18 месяцев. Около 4,5% акций компании находится у ВЭБа, остальное торгуется на Московской бирже.

"Это важнейший момент для авиационной промышленности. В результате интеграции ОАК с предприятиями авиационного кластера "Ростеха" создается авиастроительное объединение национального масштаба - крупнейшее в России, - говорится в комментарии главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Он сказал, что произойдет консолидация ключевых авиастроительных активов России.

"Проведенные расчеты показывают наличие синергетического эффекта от вхождения ОАК в "Ростех" за счет доступа к тем технологическим, индустриальным и сервисным платформам, которые выстроила госкорпорация", - прокомментировал президент ОАК Юрий Слюсарь.

По оценке вице-премьера Юрия Борисова, "Ростех" готов дополнительно инвестировать в МС-21 "десятки миллиардов рублей". Пресс-служба "Ростеха" уточнила, что речь идет об инвестициях более 50 млрд рублей до 2025 года.

По словам Борисова, совокупный эффект от поглощения до 2025 года может достигнуть 120 млрд рублей, передает Интерфакс.

Реорганизацией ОАК в "Ростехе" займется бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Сейчас он занимает пост индустриального директора авиакластера "Ростеха", сказал Интерфаксу первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны в ноябре 2012 года после громкого коррупционного скандала в возглавляемом им министерстве и связанной с ним компанией "Оборонсервис". По делу проходил как свидетель.

Смысл передачи ОАК "Ростеху" в первую очередь заключается в том, чтобы повысить эффективность управления корпорацией, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. В ОАК сейчас идет конкуренция за господдержку, и конструкторские бюро тратят силы на эту борьбу, отмечает эксперт. После вхождения в "Ростех" такая необходимость отпадет. "Будет единоначалие в конце концов, будут проекты реализовываться сообща", - сказал эксперт.

Какие у этой сделки риски?

О том, что чиновники разрабатывают такой план, стало известно в первой половине 2017 года. Его одобрил президент России Владимир Путин.

К этому времени "Ростех" и его глава Сергей Чемезов, давний знакомый президента Владимира Путина, а также сама ОАК уже находились под санкциями США.

В правительстве у идеи объединения были противники. Чиновники считали, что такое решение может "перегрузить" "Ростех", в котором более 700 организаций и предприятий, писала газета "Коммерсант".

Газета писала, что бывший вице-премьер по ОПК Дмитрий Рогозин пытался в докладах Путину доказать негативную сторону такой реформы. Он якобы считал, что объединение приведет к сложностям в работе предприятий ОАК, на которые не наложены американские санкции. В их числе издание называло корпорацию "Иркут", которая является производителем МС-21, и авиакомплекс им. Ильюшина, который отвечает за развитие транспортной авиации.

Сам "Ростех" уже под западными санкциями, при слиянии они распространятся и на ОАК. К тому же, по расчетам Рогозина, десятки миллиардов рублей были нужны ОАК не только на МС-21, но и на продолжение работ по линейке "Сухой Суперджет" и проекту российско-китайского широкофюзеляжного самолета CR-929.