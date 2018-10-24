"Гарантированный способ уничтожения США": реальность или выдумка?

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Российские СМИ в среду активно цитируют публикацию из еженедельника "Военно-промышленный курьер". Ее автор предлагает создать арсенал ядерных боеприпасов большого калибра - более 100 мегатонн. Он полагает, что наличие у России таких вооружений позволит исключить вероятность нанесения Соединенными Штатами первого ядерного удара. Русская служба Би-би-си выяснила, что с этим предложением не так.

"Превосходство России в том, что только мы располагаем технологиями создания ядерных боеприпасов гиперкалибра - более 100 мегатонн тротилового эквивалента. Еще в 1961 году мы имели изделие эквивалентом 58 мегатонн, вполне пригодное для боевого применения", - пишет автор публикации Константин Сивков.

В газете указано, что он - заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике и доктор военных наук.

По словам Сивкова, создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет или сверхдальних торпед дало бы возможность нанести удары по "критически опасным по геофизическим условиям зонам на территории США".

В качестве примера таковых он упоминает Йеллоустонский супервулкан и разломы тихоокеанского побережья.

"Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю", - заключает Сивков.

Би-би-си задала специалистам два вопроса: осуществима ли эта идея технически и есть ли в ней практический смысл.

Эксперт Российского центра по международным делам (РСМД) Александр Ермаков:

Конечно, это осуществимо. Еще испытания "царь-бомбы" показали, что наращивать мощность термоядерного заряда можно практически до бесконечности.

Предлагается немного одиозный план, возможно, в большей степени рассчитанный на внешнюю картинку - грозную, страшную. Я очень сомневаюсь, что такое получится, потому что от зарядов высокой мощности отказались еще в холодную войну, в 1970-80-е годы.

Уходить от таких зарядов решили не потому, что тогда был какой-то приступ гуманизма, а потому, что это не очень практично. Большое количество зарядов меньшей мощности - гораздо удобнее и с точки зрения площади поражения, и с точки зрения доставки.

Заряды крупной мощности были популярны в холодную войну. В первую очередь это было связано с низкой точностью ракет того времени. По старому армейскому анекдоту, точность попадания компенсируется мощностью снаряда. С точностью стало гораздо лучше, поэтому сейчас проще использовать заряды меньшей мощности.

Думаю, для США было бы одинаково неприемлемо применение зарядов как малой, так и большой мощности.

Военный эксперт Александр Гольц:

Автор не в первый раз высказывает эти идеи. Он давно говорит о необходимости развернуть боеголовки в 100 мегатонн и тем самым создать угрозу каких-то чудовищных катастроф, катаклизмов на территории США. В известной степени это совпадает с некоторыми российскими проектами, в частности с проектом, который раньше назывался "Статус 6", а сейчас "Посейдон" (проект беспилотной атомной подводной лодки - прим. Би-би-си). Это подводный дрон, который оснащен боеголовкой мегатонного класса, такое оружие судного дня - чтобы в момент первого американского удара его запустить и уничтожить и восточное, и западное побережья США.

С точки зрения технической, установка боеголовки в 100 мегатонн на стратегический носитель осуществима. Смысла в этом нет ровно никакого. Смысл ядерного сдерживания заключается в том, чтобы гарантировать в ответном или в "ответно-встречном" ударе, как любит говорить наш президент, неприемлемый ущерб, зная о возможности которого противная сторона воздержится от ядерной атаки.

Уже давно понятно, что неприемлемый ущерб не высчитывается по формулам Макнамара (В начале 1960-х годов министр обороны США Роберт Макнамара выдвинул критерий "неприемлемого ущерба" - способности США в ответном ударе доставить до территории СССР примерно 400 ядерных боезарядов мегатонного класса, что нанесет ущерб в размерах 60-70% промышленного потенциала и приведет к гибели 25-30% населения страны - прим. Би-би-си).

Совершенно очевидно, что одна прорвавшаяся боеголовка не мегатонного, а килотонного класса и будет тем неприемлемым ущербом, который удержит США от первого удара по России. Никакой необходимости в этих зверских сценариях нет.

Понятно, что выход США из РСМД подталкивает некоторых российских экспертов вроде господина Сивкова к таким безумным сценариям. Приходилось уже читать и о том, что было бы неплохо разместить российские ракеты на Кубе, то есть повторить ситуацию карибского кризиса.

Думаю, в ближайшие недели и месяцы - по мере того, как американцы будут выходить из договора - мы познакомимся с большим количеством таких сценариев.