Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Киеве прошло богослужение в знак благодарности Константинополю за признание независимости Украинской церкви

Решение синода Русской православной церкви разорвать каноническое единство с Константинопольской церковью - это не только результат внутрицерковных разногласий.

В конфликте замешаны не одни лишь церковные материи - потенциально он может повлиять и на развитие отношений России и Украины, и на место России в православном мире.

Давайте разберемся подробно.

Кто главнее - Москва или Константинополь?

"Первенство чести" патриарха Константинополя (правильно называть его Вселенским патриархом) в православном мире, объединяющим, по разным оценкам, от 200 до 260 млн верующих на планете, признают практически все остальные поместные церкви - и, до недавних пор, РПЦ.

Каноническое право, по которому живут православные церкви в разных уголках мира, сформировалось во времена Византийской империи, и привилегии первенства получил тогда именно столичный патриарх.

Первенство это во многом символично, однако признается всеми поместными церквями, хотя Москва и настаивает на том, что титулы тысячелетней давности пора пересмотреть.

Церковные каноны вообще меняются неторопливо, а для того, чтобы внести изменения в общий свод правил, обязательный для всех поместных церквей, нужен Вселенский собор, который православной церковью последний раз собирался в Константинополе в середине XIV века.

На созванный в 2016 году на Крите Всеправославный собор патриарх Кирилл не поехал. В принципе, автокефалию должен представлять именно Вселенский собор, но в его отсутствие этим занимается Вселенский патриарх - на том основании, что претендующие на автокефалию церкви когда-то были частью Константинопольского патриархата, и поныне считающего себя для них Матерью-Церковью.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Священник в Киеве благословляет солдат украинского спецназа, отправляющихся воевать с пророссийскими формированиями на востоке страны (2015 год)

Москва трактует это иначе.

Во время встречи Вселенского и Московского патриархов на Фанаре, в стамбульской резиденции константинопольских патриархов, Кирилл объяснил позицию РПЦ: "Привилегия Вселенского патриархата издавать томосы для учреждения автокефальных церквей практикуется не потому, что он обладает этой властью, а потому что местные православные церкви были созданы в пределах стран его обычной юрисдикции. Украина является частью русских земель Русской Церкви".

Между тем первенство Вселенского патриарха признают древние патриархаты - Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский, прочие греческие церкви, церковь Кипра и Элладская церковь, Румынская, Грузинская и все славянские церкви - Сербская, Болгарская, Польская.

Московский патриархат - единственный, что оспаривает первенство Константинополя.

Означает ли это раскол в мировом православии?

Хоть на данный момент говорить об этом преждевременно, в случае закрепления или дальнейшего усугубления сложившейся ситуации подобная перспектива вырисовывается достаточно явственно. Хотя и не в богословском смысле, поскольку догматических разногласий между Константинопольским и Московским патриархатом нет.

По состоянию на конец октября 2018 года лишь Русская церковь Московского патриархата объявила о прекращении евхаристического общения (то есть участия верующих одной церкви в литургиях, иных богослужениях и таинствах другой) с Константинопольской церквью. Вселенский патриарх продолжает поминать патриарха Кирилла во время службы, и двери церквей Константинопольского патриархата по всему миру по-прежнему открыты для прихожан РПЦ.

Ни одна другая самостоятельная православная церковь пока не предпринимала никаких видимых шагов, которые бы свидетельствовали о намерении присоединиться к той или другой стороне конфликта, разорвав общение с противоположной.

Тем не менее следует учитывать, что по числу приходов и прихожан Русская православная церковь больше, чем все остальные поместные церкви вместе взятые, подчеркивает религиовед Андрей Десницкий. РПЦ объединяет под своим крылом около 150 миллионов православных.

Поэтому Москва всегда утверждала, что за ней - большинство православного мира, и это утверждение имело под собой определенные основания.

Если на Украине появится собственная поместная церковь и к ней отойдет большая часть приходов и паствы, эта картина в одночасье изменится.

Что такое Константинопольская церковь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пост предстоятеля Константинопольской церкви с 1991 года занимает Вселенский патриарх Варфоломей

Константинопольская православная церковь, официально Вселенский патриархат Константинополя - одна из древнейших и первая по чести автокефальная православная церковь.

Согласно правилу Второго Вселенского собора, архиепископ Константинополя имеет второе место по чести в епископате после Римского епископа. После Великой схизмы 1054 года, приведшей к расколу с Римской церковью, обладает первенством в православном мире.

Каноническая территория - Турция и частично Греция. Юрисдикция Константинопольского патриархата распространяется также на ряд епархий в странах Западной Европы, Северной и Южной Америки, в Австралии и Новой Зеландии, а также на Святую гору Афон; к юрисдикции Константинополя относятся Финляндская автономная и Эстонская апостольская православные церкви.

Предстоятель: Варфоломей (Архондонис), Святейший архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский патриарх. Родился на острове Имврос (Турция) 12 марта 1940 года. 22 октября 1991 года состялось избрание Варфоломея предстоятелем Константинопольской православной церкви.

Патриаршая резиденция и кафедральный собор Святого Георгия Победоносца находится в Фанаре (район современного Стамбула).

Под управлением церкви находятся 63 епархии и 60 монастырей. Число верующих оценивается в 5,2 млн человек, более половины из которых - в Северной Америке.

В основе этого конфликта лежит спор о том, как устроено православие в XXI веке.

"Грубо говоря, это спор двух имперских церквей, двух прошлых империй - Византийской и Российской. Византийская - более почетная, и существовала дольше, Российская существовала совсем недавно и отчасти сохраняется в качестве большого государственного образования, Российской федерации", - говорит Андрей Десницкий.

Понимание православия сегодня неоднозначно, продолжает эксперт. Этим словом обозначаются разные вещи. "Для кого-то это - вера во Христа, для кого-то - следование евангельским заповедям в формах, привычных византийской, древнерусской традиции. А для кого-то это - идеология "русского мира", необходимость строить Российскую империю", - считает он.

Об этом же говорил Вселенский патриарх своему высокопоставленному московскому гостю во время встречи в августе этого года: "Вы, Святейший, говорите, что у вас есть миллионы верующих и что вы обладаете из-за этого политической силой. Но сколько из этих миллионов были крещены? Сколько из них ходят в церковь на богослужения? Для православия число верующих никогда не было критерием. Наоборот, критериями всегда были святые правила, традиция и канонический порядок".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Священник РПЦ благословляет штурмовик СУ-27 в Крыму (2014 год)

В попытке отстоять свое видение православия и влияние на территориях, которые РПЦ исконно полагала своими, Москва готова идти на решительные шаги - так, Вселенского патриарха уже объявили раскольником и чуть ли не еретиком.

То, что Москва и Константинополь прервали евхаристическое общение, тоже показательно, хотя нужно помнить, что такие случаи уже бывали - в частности, когда в 90-х годах решалась судьба Эстонской православной церкви. Тогда стороны не разговаривали друг с другом почти год.

Означает ли это изоляцию РПЦ?

Да, этого следует опасаться. Андрей Десницкий полагает, что в случае дальнейшей эскалации конфликта "православие по-московски" будет неизбежно противопоставлять себя "православию по-константинопольски" и будет скатываться в православие националистическое, или даже имперское, очень тесно связанное с российской властью.

Прочие поместные церкви признают авторитет и первенство Константинополя и, скорее всего, поддержат его решения, тем более что многих из них этот конфликт напрямую не коснется.

Например, Болгарская и Сербская православные церкви практически независимы от Москвы, влияние РПЦ там невелико. Есть, правда, Македония, которая отделилась от Сербии, но ее поместную церковь никто не признает. Вполне вероятно, что Константинополь попытается занять эту нишу.

Media playback is unsupported on your device "Хочется, чтобы это угомонилось": прихожане греческой церкви о ссоре РПЦ и Константинополя

Константинопольский синод отменил грамоту патриарха Дионисия 1686 года, передавшую право рукоположения киевских митрополитов патриарху Московскому. Помимо всего прочего, это означает возвращение в орбиту Константинопольского патриархата не только Украины, но и значительных частей Беларуси, которые теперь формально могут не подчиняться решениям Московского патриархата. Теоретически Беларусь может начать добиваться автокефалии для себя.

Прочие церкви в этом споре, скорее всего, не будут принимать активное участие, полагает Андрей Десницкий. Обычно в подобных случаях поместные церкви не вмешиваются в конфликты: например, в 2014 году Антиохийский патриархат разорвал отношения с Иерусалимским - патриархи не поделили Катар. Правда, количество православных в Катаре и на Украине несравнимо.

Для простых российских православных граждан изоляция РПЦ означает лишь невозможность совершать обряды и таинства в храмах Константинопольского патриархата - но такая возможность есть у весьма ограниченного числа людей.

В первую очередь это коснется россиян, живущих за пределами отечества и вдали от крупных городов, в которых имеются приходы РПЦ или соединившейся с ней РПЦЗ, - многие вынужденно стали прихожанами церквей Вселенского патриархата, продолжая осознавать себя чадами Русской церкви, и разрыв общения между Москвой и Константинополем поставил часть из них в затруднительное положение.

Кроме того, постановление синода РПЦ от 15 октября затрагивает многочисленных паломников и туристов, особенно в Греции и в частности, на Святой горе Афон, столь полюбившиейся в последние годы российским чиновникам, бизнесменам и прочим VIP-путешественникам. Неясно, что будет теперь и с процессом привоза для поклонению в Россию православных реликвий и святынь, вроде Пояса Богородицы, икон или мощей святых, хранящихся в храмах Константинопольской церкви.

Если Иерусалимский патриархат не поддержит Москву в нынешнем споре, то под вопросом окажется и привоз Благодатного огня, ежегодная доставка которого из церкви Воскресения Христова в Иерусалиме накануне Пасхи в Россию стала уже традицией.

Впрочем, заявления московских иерархов в духе "Вы, конечно, можете молиться в чужих храмах, но должны понимать, что ваши желания не сбудутся" истинные православные вряд ли будут трактовать буквально.

Замешана ли здесь политика?

В определенной степени. Патриарх Кирилл часто высказывал мысль, что Русская православная церковь - это церковь "русского мира".

С уходом Украины эта конструкция рушится, и РПЦ превращается в церковь России и еще нескольких бывших республик СССР, где живет какое-то количество русских, и свои национальные церкви еще не сформировались.

А там и белорусы начнут задумываться, почему у Украины есть своя церковь, а у них - нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энергично восстанавливаемый и расширяющийся в последние годы Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне - популярное место паломничества российской политической и деловой элиты

В беседе патриархов во время их последней встречи в августе Варфоломей ссылался на желание украинского народа и его руководства получить независимость от Москвы в церковных делах, о которой его просили все украинские президенты, кроме Виктора Януковича.

Кирилл ответствовал: "Они не являются представителями народа. Захватили власть в результате государственного переворота во время восстания Майдана. Они хотят автокефалию с целью укрепления своей власти, которую захватили незаконно".

"Народ будет их свергать и изгонять из власти, поэтому они стремятся и хотят автокефалию для того, чтобы держаться у власти при поддержке авторитета Вселенского патриархата", - сказал патриарх Кирилл, согласно стенограмме встречи, выдержки из которой были размещены на сайте othodoxia.info.

С другой стороны, как утверждают эксперты, российская власть явно не следует в фарватере церковной политики. "Я совершенно не жду, что ради киевских храмов и монастырей кто-то будет вводить на Украину войска", - говорит Андрей Десницкий.

Media playback is unsupported on your device Что думают люди в Москве и Киеве о разрыве отношений РПЦ с Константинополем

РПЦ не следует воспринимать как департамент при администрации президента России, считает он и напоминает, что и в других странах государство и церковь определенным образом связаны. Например, глава Англиканской церкви - британский монарх, а в Греции православие - государственная религия, что не мешает ей быть демократической страной и членом ЕС.

Однако глава российского МИД Сергей Лавров еще 12 октября высказался в том духе, что действия Вселенского патриарха Варфоломея по предоставлению автокефалии церкви на Украине - это провокация, поддерживаемая Соединенными Штатами.

Спор Русской и Украинской церквей назревал давно, но после 2014 года стал развиваться в ускоренном режиме.

Сейчас, на фоне политического разрыва и войны, для многих православных украинцев стало невозможным сохранять этот статус-кво, говорит Десницкий. А для многих по другую сторону границы любая потеря чего бы то ни было, связанного с Москвой, на территории Украины - это поражение в противостоянии с новой украинской властью, и поэтому воспринимается крайне остро.

Религиовед Сергей Чапнин отмечает, что разрыв отношений РПЦ с Константинополем с богословской точки зрения выглядит сомнительно: отказ от евхаристического общения может происходить исключительно по вероучительным причинам, когда какая-то часть церковного сообщества впадает в ересь и отказывается возвращаться к православному исповеданию веры.

Будут ли российские танки защищать православных в Киеве?

До сих пор в разговорах об Украине церковной риторики было мало. Даже то, что Херсонес - "колыбель русского православия", в Кремле упоминалось где-то на полях.

Однако, если ситуация на Украине осложнится до состояния полномасштабной войны, можно ожидать, что религиозные аргументы - "защита русского мира", "защита храмов от раскольников" и тому подобные, - будут вытащены на поверхность.

Украинская православная церковь (Киевского патриархата)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Патриарх непризнанной УПЦ (КП) Филарет совершает богослужение во Владимирском соборе в Киеве

Украинская православная церковь Киевского патриархата, сокращенно УПЦ КП - не признаваемая прочими церквями православная церковь, действующая с 1992 года на Украине.

Самопровозглашена в результате действий бывшего предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата), митрополита Русской православной церкви Филарета (Денисенко) и архиереев Украинской автокефальной православной церкви, поддержанных руководством независимой Украины.

Предстоятель - Филарет (Денисенко), патриарх Киевский и всея Руси-Украины. Родился 23 января 1929 года, с 1966 по 1990 год - митрополит Киевский и Галицкий, патриарший экзарх всея Украины, затем - предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата). Был одним из кандидатов в ходе избрания патриарха Московского и всея Руси в июне 1990 года. В 1992 году с частью клира и мирян покинул РПЦ, образовав Украинскую православную церковь (Киевского патриархата).

Главный храм - Владимирский собор в Киеве.

В РПЦ МП церковь называют раскольничьей, ее предстоятель в 1997 году был предан анафеме, отмененной в 2018 году Вселенским патриархом Варфоломеем в рамках процесса по предоставлению автокефалии Украинской церкви.

По состоянию на 2010 год, УПЦ КП имела 4281 приход, объединенный в 29 епархий. Данные о числе верующих сильно разнятся, составляя, по разным сведениям, от 7 до 15 млн человек.

По данным опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в конце 2016 года, православными себя называют 64,7% украинцев. К УПЦ (КП) себя относят 39,5% православных, к УПЦ (МП) - 23,3%; с УАПЦ себя идентифицируют 4,8%, еще 25,4 % считают себя "просто православными". В то же время иные исследования приводят значительно отличающиеся данные (см. ниже).

В самой РПЦ утверждают, что приходы Московского патриархата неизбежно начнут выселять силой, а прихожане готовы постоять за веру с оружием в руках. Вселенский патриарх Варфоломей, восстановленный в каноническом статусе глава УПЦ КП Филарет и украинские политики настаивают, что не допустят кровопролития.

На практике, разумеется, возможны разные сценарии, но вряд ли приходы УПЦ МП на Украине будут насильно переводить в подчинение новосозданной поместной Украинской православной церкви. Другое дело, как это будут трактовать в Кремле.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прихожане церкви в Макеевке на границе с Донецком, апрель 2018 г.

Тем временем непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата включила в полный титул своего предстоятеля Филарета Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, которые находятся в ведении УПЦ Московского патриархата.

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря заявил, что лавры находятся в подчинении Киевского патриархата согласно соборным решениям 1991 и 1993 годов, и закрепление их в полном титуле патриарха - лишь констатация факта.

Москва вряд ли согласится с такой трактовкой, равно как и с передачей в ведение Киева нескольких десятков других монастырей, в которые, как отмечает Николай Митрохин, УПЦ некого поселить, но которые весьма привлекательны с точки зрения доходов от туризма.

В какие формы выльется это несогласие - мы пока не знаем.

Что еще может сделать Москва?

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", - заявил в интервью российскому телевидению глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Эту линию можно продолжать и дальше: предать анафеме патриарха Варфоломея, например. Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков уже предложил "анафематствовать ересь восточного папизма, включая лжеучение о праве Стамбульского епископа на отмену и пересмотр анафем и прещений поместных Церквей".

Протоирей также предлагает объявить, что Константинопольский патриархат учинил раскол, вошел в общение с анафемой и сам подпал под неё.

Однако это вряд ли будет признано другими поместными церквями, и приведет к еще большей изоляции РПЦ от остального православного мира.

Теоретически можно попытаться привлечь к спору президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Однако Эрдоган - прагматичный политик, и вмешиваться в конфессиональный спор, скорее всего, не станет, считает аналитик Турецкой службы Би-би-си Энис Сенердем.

Украинская православная церковь Московского патриархата

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В РПЦ не раз выражали тревогу о будущем Киево-Печерской Лавры

Самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Московского патриархата.

УПЦ считает себя правопреемницей древней Киевской митрополии (в пределах Украины) и бывшего Украинского экзархата Русской православной церкви.

Каноническая территория - Украина, аннексированный Россией Крым.

Предстоятель - c 17 августа 2014 года блаженнейший Онуфрий (Березовский), митрополит Киевский и всея Украины. Родился 5 ноября 1944г., пострижен в монашество в 1971 году с именем Онуфрий, в 2000 году был возведен в сан митрополита.

Резиденция - Киево-Печерская Лавра.

Состав: по данным на 2017 год, 53 епархии, 12069 приходов, 251 монастырь. Из-за высокой политизированности вопроса, оценить численность прихожан затруднительно. Согласно опросу, проведенному Ukrainian Sociology Service в ноябре 2016 года, 39,4% православных на Украине называют себя прихожанами УПЦ Московского патриархата (по тем же данным, к УПЦ КП себя относят 25,3%, к УГКЦ - 21,3%, к УАПЦ - 4,6 %) - но другие исследования приводят сильно отличающиеся цифры (см. выше).

Историк церкви Николай Митрохин полагает, что РПЦ будет пытаться отобрать паству у поместных церквей в местах, куда россияне часто ездят на отдых - в Турции и Греции. Заодно Москва может попробовать сформировать альянсы с другими церквями с целью противостоять Константинополю на различных православных мероприятиях и форумах.

Результаты этих маневров сейчас предсказать сложно, хотя вероятность возникновения полномасштабного анти-константинопольского альянса представляется большинству экспертов невысокой.

Возможна и дальнейшая изоляция Русской православной церкви, хотя прямого разрыва с остальными поместными церквями московские иерархи наверняка постараются избежать.

Некоторые аналитики даже предсказывают отставку Кирилла с патриаршего престола как провалившего задачу по сохранению украинского православия в орбите Москвы, и замену его на Тихона (Шевкунова), считающегося духовником Владимира Путина и недавно занявшего пост Псковского митрополита.

Митрополит Тихон считается представителем "консервативного крыла" РПЦ, и можно предполагать, что под его руководством церковь продолжит курс на самоизоляцию - в целом согласующийся с российской политикой последних лет.

Почему Украина поставила этот вопрос именно сейчас? Это предвыборный ход Порошенко?

Ряд предпосылок появился в этом году, однако проблемой формирования поместной церкви на Украине в администрации президента Петра Порошенко занимаются как минимум три года, напоминает украинский политолог Владимир Фесенко.

Некоторые эксперты считают, что ключевую роль сыграл патриарх Кирилл и руководство РПЦ еще в 2016 году, когда он не приехал на Всеправославный собор на Крите, отказавшись от участия в нем едва ли не в последний момент.

Вслед за Кириллом от участия в форуме, подготовка которого заняла не один десяток лет, отказались предстоятели еще нескольких церквей. Это задело Вселенского патриарха, его отношение к вопросу о предоставлении автокефалии УПЦ стало меняться, и Порошенко это почувствовал и удвоил усилия.

Украинский президент несколько раз встречался с патриархом Варфоломеем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Порошенко близок к патриарху Филарету, главе непризнанной Украинской церкви Киевского патриархата

"К Пасхе этого года сложилась необходимая совокупность предпосылок для того, чтобы Варфоломей, если не сказал, то намекнул, что необходимо обращение об автокефалии, и тогда дело может сдвинуться с мертвой точки", - говорит украинский эксперт.

"Так что Порошенко занимался этим не только перед выборами, и думаю, что главный мотив был остаться в истории. Но и для выборов это будет не лишним. Я не уверен, что это будет решающим фактором на выборах, но в администрации президента надеются, что это может существенно помочь", - считает Фесенко.

РПЦ лишится огромных доходов?

Хотя бюджет Русской православной церкви закрыт от общественности и о его структуре можно лишь строить догадки, опрошенные Би-би-си эксперты полагают, что представление о том, что Украинская церковь существенно влияет на пополнение этого бюджета, ошибочно.

"Я не знаком с бухгалтерией Московского патриархата, но, насколько я знаю, это абсолютно неверная картина", - говорит Андрей Десницкий. Украинская церковь в целом автономна, она сама собирает и тратит свои средства. По словам эксперта, скорее Московский патриархат тратит какие-то деньги на Украине, продвигая свою политику.

Переход некоторых храмов или даже целых епархий в управление создаваемой Украинской православной церкви вряд ли нанесет непоправимый или даже серьезный ущерб РПЦ.

У непризнанного пока Киевского патриархата под управлением патриарха Филарета, на основе которого, главным образом, и будет создаваться Украинская православная церковь, в подчинении около пяти тысяч приходов - менее половины всех украинских церквей.

Москва потеряет гораздо больше в категориях престижа и своего влияния на "русский мир" как в странах бывшего СССР, так и далеко за их пределами.

.