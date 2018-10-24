Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пеший караван, по словам правозащитников, не идёт за "американской мечтой", а бежит от "гондурасского кошмара".

Тысячи мигрантов из Центральной Америки, идущие караваном из Гондураса в США, вызвали панику в соцсетях. Разбираемся, какие из новостей - фейки.

После того, как президент США Дональд Трамп пообещал задействовать войска для полного закрытия границы с Мексикой, власти этой страны выслали сотни полицейских к южной границе.

В Вашингтоне тем временем политики обвиняют друг друга в том, что мигранты уже успели стать разменной монетой в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс. Это лишь добавляет неразберихи и сбивает с толку избирателей.

Ниже - самые удивительные из слухов в отношении мигрантов.

Утверждение: в караване есть выходцы с Ближнего Востока

Правообладатель иллюстрации PEDRO PARDO Image caption В караване тысячи выходцев из Гондураса

"Правда? "100 террористов ИГ пойманы в Гватемале с караваном".Чье это сообщение"? - удивляется редактор североамериканского бюро Би-би-си Джон Сопел новостям Fox News.

В понедельник Трамп лично сообщил, что в караване есть выходцы с Ближнего Востока, но ко вторнику признал, что доказательств этому утверждению не существует.

"Ничто не доказано. Но ведь могло бы быть," - в своей привычной манере заметил президент.

Ведущий телеканала Fox Пит Хегсет дал такую информацию, сославшись на гватемальского президента Джимми Моралеса, однако тот сказал, что в стране поймали около 100 бойцов запрещённого в России и мире ИГ, не привязывая это к каравану и не уточняя период, за который их задержали.

Корреспондент Би-би-си Алим Макбол и другие журналисты, лично следящие за передвижением каравана по Мексике, не заметили никаких уроженцев Ближнего Востока среди колонн мигрантов.

"Я провёл больше семи лет на Ближнем Востоке, говорю по-арабски, так что заметил бы", - пишет журналист телеканала Эй-би-си Мэтт Гутман.

"Я спросил сенатора-республиканца Джеффа Флейка, что имел в виду Трамп, говоря о выходцах с Ближнего Востока, и он сказал, что это утка и запугивание", - замечает корреспондент Си-эн-эн Джейк Тэппер.

Утверждение: движение каравана спонсируют демократы и Сорос

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В караве много женщин с маленькими детьми

"СРОЧНО: В Гондурасе дают деньги женщинам и детям, чтобы штурмовать границу США в преддверии выборов. Сорос? НКО? Пора разобраться с источником средств", - предположил конгрессмен-республиканец Мэтт Гейтс на прошлой неделе.

Для (ультра-)правых нет ничего необычного в обвинениях Сороса: они полагаюь, что 88-летний миллиардер приложил руку к организации "Женского марша", проведенного в знак протеста после инаугурации Трампа, массовых беспорядков в Шарлоттсвилле и нынешнего каравана мигрантов.

Президент Трамп в "Твиттере" также не упустил случая расшэрить видео, получившее к сегодняшнему дню миллионы просмотров и ретвитов со словами о демократах и Соросе, названном "дьяволом во плоти."

В понедельник даже один из старших менеджеров производителя супов "Кэмпбелл" Келли Джонстон заподозрил фонд Сороса "Открытое общество" в "финансировании и планировании" каравана.

Пресс-служба компании затем подчеркнула, что его мнение не отражает позиции корпорации, а сам Джонстон удалил свой аккаунт из "Твиттера".

"Открытое общество" не только отрицает вмешательство в ход каравана, но и указало, что видео, которое опубликовал конгрессмен Гейтс, снято не в Гондурасе, а в Гватемале. Республиканец признал ошибку.

Гватемальский журналист Луис Ассардо на месте попытался разведать домыслы, о чём он пишет в "Твиттере".

Он поговорил с участникам процессии, и те сказали ему, что мелкие суммы, одежду и еду им дают местные предприниматели: как правило речь идёт о пожертвованиях, не превышающих 25 долларов.

В начале октября Трамп обвинил Сороса в подкупе женщин, протестовавших против выдвижения Бретта Кавана в Верховный суд США.

Накануне в почтовом ящике загородного дома Джорджа Сороса была обнаружена бомба. В среду аналогичное устройство прислали Биллу и Хиллари Клинтонам, а также Бараку Обаме.

Как сообщает Эй-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах, устройства, найденные в почте Сороса, Обамы и Клинтон, скорее всего, являются самодельными бомбами одинаковой конструкции.

Утверждение: мигранты нападают на мексиканскую полицию

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Широко распространившиеся в соцсетях снимки раненых мексиканских полицейских относятся к 2012 году

Сторонники Трампа регулярно репостили кадр с окровавленным мексиканским полицейским.

По мнению некоторых республиканцев, полицейский на фото пострадал в результате нападения мигрантов.

Даже Вирджиния Томас - жена члена Верховного суда США Кларенса Томаса - перепостила изображение с подписью: "В СМИ такого не покажут".

Однако кадр не имеет никакого отношения к нынешним событиям: его сделал фотограф Густаво Агуардо в октябре 2012 года во время столкновений полиции с протестующими школьниками и студентами.

Уже около 10% населения Гватемалы, Сальвадора и Гондураса покинули свои страны из-за бандитизма и отсутствия экономических перспектив.

В этих государствах один из самых высоких уровней убийств в мире. По данным ООН, в 2015 году в Гондурасе было 63,75 убийств на 100 тысяч жителей, а в Сальвадоре - 108,64 убийств.