Шпионы в реальной жизни. Интервью с шестью британскими агентами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Штаб-квартира британской разведки находится в Лондоне на берегу Темзы

Каково это - быть британским шпионом? Это и правда шикарные авто, секретные операции в экзотических странах и водка-мартини, которую нужно взболтать, но не смешивать?

Шесть агентов трех британских секретных служб - MИ-5 (Служба безопасности), МИ-6 (Служба внешней разведки) и GCHQ (Центр правительственной связи) - рассказали Би-би-си о своей работе и прокомментировали некоторые стереотипы и суждения о спецслужбах.

Имена всех шестерых, само собой, изменены.

1. Работа в MИ-6 похожа на приключения Джеймса Бонда

Нет. То есть вообще нет. Даже близко не так.

"Но мы часто сталкиваемся с таким стереотипом", - говорит Кейт, которая уже 10 лет занимается в МИ-6 подбором и подготовкой кадров.

"Честно говоря, нам нравится сравнение с Джеймсом Бондом, чья жизнь полна гламура, - признается она. - Но, к сожалению, не все мы водим Астон Мартин. Нас чаще можно встретить в автобусе или в метро".

Правообладатель иллюстрации Columbia Pictures Image caption Правда ли, что жизнь английского шпиона похожа на приключения агента 007 ?

Джон, который проработал в МИ-6 15 лет, включая работу за рубежом, добавляет:

"Все эти стереотипы - что у нас под мышкой пистолет, а в руках бокал мартини - неправда, - говорит он. - Но кое в чем фильмы о Бонде не врут: у нас есть свои Q (персонаж фильмов об агенте 007, глава исследовательского и технологического департамента). Q существуют в реальной жизни!"

"У нас действительно есть блестящие инженеры, которые снабжают нас всеми необходимыми гаджетами. Только наши парни круче, чем у Бонда", - заверяет нас Джон.

2. Работу шпиона получить невероятно трудно

Да и… нет.

Джо, чей стаж в MИ-5 составляет 15 лет, и которая тоже занимается набором кадров, говорит, что проверка кандидатов обычно занимает от шести до девяти месяцев.

"Процесс долгий и скучный, но у нас есть команда специалистов по проверке, которые существенно облегчают нам жизнь", - говорит она.

Амиша поступила на работу аналитиком в MИ-5 два года назад.

"В этом процессе даже есть какой-то терапевтический эффект", - говорит она о собеседовании с кандидатами, которое длится от трех до восьми часов и проходит один на один со специалистом по проверке.

3. Вас возьмут, только если вы из высших слоев общества и закончили Оксфорд или Кембридж

Не совсем так.

Кое-кто из шестерых героев этой статьи действительно закончили Оксфорд или Кембридж. Так как имена их вымышленные, неизвестно, есть ли у кого-нибудь из них аристократические корни.

Но, как заверяет Диа, эта работа не только для таких. "Это одно из распространенных заблуждений", - говорит она.

"Я не училась ни в Оксфорде, ни в Кембридже. У нас есть люди, которые закончили простые школы, у некоторых вообще нет высшего образования, но это не значит, что они не могут ничего привнести в нашу работу", - утверждает Диа.

Джон с ней согласен.

"15 лет назад все считали, что сотрудник секретной службы - это белый мужчина, представитель высших слоев общества, закончивший престижное учебное заведение. Но даже тогда эти стереотипы не соответствовали действительности, а сейчас все продолжает меняться к лучшему", - говорит он.

"Ко мне все это вообще не подходит: я учился в обычной государственной школе", - добавляет Джон.

Правообладатель иллюстрации GCHQ Image caption Штаб-квартира Центра правительственной связи (GCHQ)

Все три секретных службы стремятся набирать сотрудников из разных социальных и этнических групп, особенно после опубликованного в этом году парламентского доклада, в котором их кадровая политика подверглась критике.

По словам Джо, здесь достигнут прогресс, но предстоит еще многое сделать.

4. Если вы хоть раз пробовали наркотики, путь в секретную службу вам заказан

Это не обязательно так.

"Каждый раз решение принимается индивидуально", - говорит Джо.

"Если вы, скажем, что-то курили в 16 лет, это не означает автоматически, что вас не возьмут на работу в спецслужбы. Но кандидат, само собой, принимать наркотики не должен", - говорит он.

Все шестеро собеседников корреспондента Би-би-си при приеме на работу сдавали анализы на наркотики. Часто для анализа берутся волосы кандидата.

Лилли - инженер-исследователь из GCHQ с семилетним стажем - рассказывает, что иногда такой тест приводит к неожиданным ситуациям.

"После этой процедуры я отправилась в парикмахерскую. Мой мастер любит поболтать, а тут он вдруг издает вопль ужаса. И я ему такая: "А! Проплешина выстриженная? Не волнуйся - это не твоя работа!"

5. Никому нельзя говорить, где вы работаете

Можно. Но вы должны хорошенько подумать, кому вы это рассказываете.

"Общая рекомендация для сотрудников MИ-5: вы можете рассказать семье и близкому другу", - рассказывает Джо.

Джо вспоминает, как прямо перед собеседованием решила рассказать своей семье о том, что собирается поступить на работу в MИ-6.

"Мой отец тут же сходил к себе в кабинет, вернулся с полным собранием сочинений Джона Ле Карре и сказал: прочти это перед собеседованием", - рассказывает Джо.

"Прямо скажем, совет был так себе... Мужу я рассказала о своей работе, когда нашим отношениям было уже полгода. Разговор получился интересным. Но мы до сих пор вместе", - говорит она.

Большинство сотрудников предпочитают говорить, что они на госслужбе или просто уходят от прямого ответа.

Правообладатель иллюстрации Andrew Matthews Image caption Бондиана привела к появлению массы неоправданных стереотипов о работе секретных служб

По словам Джо, некоторые кандидаты на работу в MИ-5 приходят на собеседование с довольно странными представлениями о будущей службе.

"Иногда меня спрашивали: а можно ходить на работу в своей одежде, или нужно маскироваться? И мой любимый вопрос, который задал один из кандидатов: должен ли я бросить свою девушку, чтобы работать у вас? Потому что, если нужно - я брошу!" - рассказывает она.

6. Шпионы не называют себя шпионами

На самом деле называют.

Но не часто.

"Так как мы не особо распространяемся о своей работе, это не частое слово в нашем лексиконе. Это было бы странно", - говорит Джо.

А Джон, напротив, говорит, что ему нравится слово "шпион".

"Я считаю себя шпионом. Шпионаж - то, чем мы занимаемся. Мы делаем это в благих целях, так что я не вижу никаких проблем в том, чтобы считать себя шпионом", - говорит он.

Кейт, которая работает с Джоном, соглашается: "Мы работаем с секретами, так что название подходящее".

7. Эта работа очень серьезная, здесь нет места веселью

Это зависит от того, что вы считаете весельем.

Джон рассказал, что ежегодно MИ-6 устраивает какое-нибудь веселое представление для сотрудников.

"Есть несколько вещей, которые вызывают у нас дух соперничества. Мы, например, устраиваем кулинарные поединки", - говорит Джон.

Диа, которая проработала в GCHQ 10 лет, соглашается: "У нас тоже проходят кулинарные конкурсы между сотрудниками, и это весело".

8. На работе вы отрезаны от мира

Да и нет.

На входе в MИ-5 нужно оставлять мобильные телефоны, это правда. Но это не значит, что сотрудники полностью изолированы от мира. Особенно если у них есть дети.

"Есть специальные технологии, которые позволяют школам при необходимости связаться с нами", - говорит Лилли, у которой есть ребенок.

Джо, тоже мама, добавляет: "Не бывает ситуаций, когда учителя наших детей не могут с нами связаться. Не думаю, что смогла бы работать в месте, которое ограничивало бы мой контакт с ребенком. Что касается ограничений на использование мобильных телефонов - иногда полезно отдохнуть от них".

9. Шпионы не любят шпионские фильмы

В случае с нашими собеседниками это неправда.

Все они посмотрели сериал Би-би-си "Телохранитель".

Правообладатель иллюстрации Sid Gentle Films Image caption Амише понравился шпионский сериал Би-би-си "Убивая Еву"

"Мне очень понравилось - говорит Кейт. - Отличный фильм. Речь идет об организации, о которой мало что известно. Естественно, это захватывает. А что касается неточностей, которых, конечно, хватает, - я не могу об этом распространяться".

Еще один популярный сериал Би-би-си - "Убивая Еву". Речь в нем идет о шпионах, работающих в MИ-5 и MИ-6.

"Я получила большое удовольствие. Игра актеров потрясающая! - говорит Амиша. - Но временами мне хотелось крикнуть "Да это же неправда!" и разбить телевизор".