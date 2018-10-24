Лучшие фото звезд. Что нужно, чтобы так снять

  • 24 октября 2018
Снимок-победитель Правообладатель иллюстрации Brad Goldpaint

В Британии объявлены победители ежегодного конкурса астрофотографии, который Королевские музеи Гринвича проводят совместно с журналом Би-би-си Sky at Night и компанией Insight. Представляем победителей и рассказываем, каким фотооборудованием они пользовались.

Жюри отобрало 11 снимков звездного неба, сделанных профессионалами и любителями. Мы представляем вам снимки, комментарии жюри и рассказываем на каком оборудовании они были сделаны.

Снимок-победитель Правообладатель иллюстрации Nicolas Lefaudeux

Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка - 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.

Николя Лефодо - оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский "Зенит". В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.

Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал "Король-солнце, маленький король и бог войны".

Снимок-победитель Правообладатель иллюстрации Steven Mohr

Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.

Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов - один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.

Мор в этом году победил в номинации "Съемки галактики" с фотографией под названием "Таинственная галактика".

Снимок-победитель Правообладатель иллюстрации Brad Goldpaint

Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка - 20 секунд.

Снимок, победивший в категории "Люди и космос" и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал "Перемещение души".

Голдплейт - профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.

Снимок-победитель Правообладатель иллюстрации Jordi Delpeix Borrell

Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка - 2-миллисекунд.

Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами - лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.

Снимок-победитель Правообладатель иллюстрации Nicolas Lefaudeu

Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка - 3.2 секунд.

В категории "лучший снимок Северного сияния" победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект "движения по звездной магистрали" навстречу авроре.

Пыль южной короны Правообладатель иллюстрации Mario Cogo

Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка - шесть часов.

Снимок под названием "Пыль южной короны" Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.

Небесный пейзаж Правообладатель иллюстрации Ferenc Szémár

Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка - 300 секунд (х50) .

На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака - третьей по яркости звезды созвездия Андромеды - по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории "Небесный пейзаж".

созвездие Плеяд Правообладатель иллюстрации Chris Bramley

Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.

Номинация "робо-объектив" - для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.

Снимок-победитель Правообладатель иллюстрации Martin Lewis

Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка -5,3 секунды.

"Грация Венеры" - так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации "лучшее фото планеты, кометы или астероида". Планета на фото - Венера.

Снимок-победитель Правообладатель иллюстрации Tianhong Li

Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).

На фото с мрачным названием "Занавес" - пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка - Ли Тьянхонь.

Fabian Dalpiaz Правообладатель иллюстрации Ed Robinson

Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка - 8 секунд.

Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза - в своей возрастной категории.

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