Лучшие фото звезд. Что нужно, чтобы так снять

Правообладатель иллюстрации Brad Goldpaint

В Британии объявлены победители ежегодного конкурса астрофотографии, который Королевские музеи Гринвича проводят совместно с журналом Би-би-си Sky at Night и компанией Insight. Представляем победителей и рассказываем, каким фотооборудованием они пользовались.

Жюри отобрало 11 снимков звездного неба, сделанных профессионалами и любителями. Мы представляем вам снимки, комментарии жюри и рассказываем на каком оборудовании они были сделаны.

Правообладатель иллюстрации Nicolas Lefaudeux

Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка - 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.

Николя Лефодо - оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский "Зенит". В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.

Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал "Король-солнце, маленький король и бог войны".

Правообладатель иллюстрации Steven Mohr

Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.

Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов - один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.

Мор в этом году победил в номинации "Съемки галактики" с фотографией под названием "Таинственная галактика".

Правообладатель иллюстрации Brad Goldpaint

Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка - 20 секунд.

Снимок, победивший в категории "Люди и космос" и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал "Перемещение души".

Голдплейт - профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.

Правообладатель иллюстрации Jordi Delpeix Borrell

Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка - 2-миллисекунд.

Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами - лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.

Правообладатель иллюстрации Nicolas Lefaudeu

Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка - 3.2 секунд.

В категории "лучший снимок Северного сияния" победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект "движения по звездной магистрали" навстречу авроре.

Правообладатель иллюстрации Mario Cogo

Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка - шесть часов.

Снимок под названием "Пыль южной короны" Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.

Правообладатель иллюстрации Ferenc Szémár

Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка - 300 секунд (х50) .

На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака - третьей по яркости звезды созвездия Андромеды - по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории "Небесный пейзаж".

Правообладатель иллюстрации Chris Bramley

Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.

Номинация "робо-объектив" - для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.

Правообладатель иллюстрации Martin Lewis

Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка -5,3 секунды.

"Грация Венеры" - так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации "лучшее фото планеты, кометы или астероида". Планета на фото - Венера.

Правообладатель иллюстрации Tianhong Li

Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).

На фото с мрачным названием "Занавес" - пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка - Ли Тьянхонь.

Правообладатель иллюстрации Ed Robinson

Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка - 8 секунд.

Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза - в своей возрастной категории.

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