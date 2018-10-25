На вечеринке журнала Tatler показали видео о светских львицах. И началось

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Из-за скандала под угрозой оказалось главное светское событие года - "Бал дебютанток"

В светской жизни российской элиты произошел один из крупнейших скандалов за последнее десятилетие. Модельер и светская львица Оксана Лаврентьева ведет юридический спор с издательским домом Conde Nast. Причина - в коротком сатирическом фильме, показанном на закрытой вечеринке журнала Tatler.

Вечером 18 сентября светская Москва собралась в Малом театре на праздновании 10-летия журнала Tatler.

Tatler позиционирует себя как главный источник информации о российской светской тусовке - от актеров и звезд шоу-бизнеса до семей участников списка Forbes. Именно оттуда можно узнать о новых и старых браках российских актеров, режиссеров, чиновников и бизнесменов, увидеть фотографии их домов и прочитать о связях самых известных и влиятельных людей России. Журнал был основан в Британии, российскую версию с 2008 года выпускает американский издательский дом Conde Nast.

"Бал дебютанток" и другие мероприятия под брендом журнала собирают многих представителей российской элиты. Этот юбилей не был исключением: там появились и экс-кандидат в президенты, ведущая Ксения Собчак, продюсер Яна Рудковская, один из самый популярных российских телеведущих Андрей Малахов, модельер Валентин Юдашкин и многие другие.

Однако один из эпизодов этой вечеринки вылился в большой скандал.

К дню рождения журнала режиссер Константин Богомолов снял про главных героев Tatler короткий сатирический фильм. Как оказалось, не все оценили чувство юмора знаменитого театрального режиссера.

Проверка на иронию

По словам Михаила Друяна, продюсера, который регулярно сотрудничает с Condе Nast, идея снять фильм про российских звезд появилась еще весной. Друян рассказал, что тогда обсуждал эту идею с многолетним главредом журнала Ксенией Соловьевой: помогал выбирать героев для картины и писал черновик сценария.

Сейчас Друяна называют одним из режиссеров нашумевшего фильма, но сам он объясняет Би-би-си, что это не так: "Я был автором идеи, соединил Константина Богомолова и сценаристов "Вечернего Урганта" (юмористическое шоу на "Первом канале" - Би-би-си), которые ему помогали. На этом мое участие закончилось".

Фильм состоит из нескольких отдельных эпизодов, каждый из которых посвящен своему герою светской хроники.

Сейчас посмотреть картину целиком нельзя - по словам Друяна, изначально предполагалось, что ее увидят только гости журнала. Однако отрывки видео публиковали Telegram-каналы "Беспощадный пиарщик" и "Антиглянец".

Например, в одном из эпизодов показана пародийная история о том, что сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, которого сами они называют "Гном Гномыч", вырастает и будто бы становится стриптизером из-за давления родителей. "Гном Гномыч" оказался в центре скандала в апреле этого года после того, как Рудковская рассказала о своих методах воспитания. Ее слова о том, что она бьет сына ремнем и запирает в чулане, широко обсуждались в российской и западной прессе.

Правообладатель иллюстрации Прокофьев Вячеслав Image caption Яна Рудковская, хотя и стала объектом сатиры в фильме, не обиделась и пришла на бал с сыновьями

Другой эпизод был посвящен владельцу похоронного бюро "Ритуал" Олегу Шелягову и его жене Виктории. В нем актер, исполняющий бизнесмена, поет песню "Я люблю тебя, смерть" и думает о том, как сделать смерть модной.

Известный ювелир Петр Аксенов показан в картине как начальник "кузнецов", который стонет во сне и делает украшения с помощью клея "Момент".

"Сегодняшнее кино - это проверка на то, как обстоит дело с иронией и самоиронией в нашем светском обществе, - говорила Соловьева перед показом фильма. - Я допускаю, что сегодня кто-то обидится, возможно, потребует у меня сатисфакции. Но я хочу сказать, что мы вас очень-очень любим. Потому что вы у нас такие одни. И мы у вас тоже одни". Соловьева добавила, что до премьеры фильма не видела и увидит его вместе со всеми.

"К счастью, узнавая себя на экране, никто и не думал обижаться - с чувством юмора у наших друзей все в порядке", - писал Tatler в своем репортаже с праздника. В тексте "Коммерсанта" осторожно отмечалось, что "пока в зале было темно - хохотали все".

Но как выяснилось позже, как минимум одна жертва сатиры серьезно обиделась. Один из эпизодов рассказывал об основательнице компании "Русмода", бывшей модели и совладелице Independent Media Оксане Лаврентьевой и ее муже, пиарщике и писателе Александре Цыпкине. Эпизод назывался "Кошачье сердце, или Влюбленный Цыпкин". В нем модная московская девушка подбирает кота у ЦУМа, относит в квартиру, а затем к своему стилисту, чтобы тот смотрелся более "презентабельно". Эпизод намекал на то, что до встречи с Лаврентьевой Цыпкин был не самым известным персонажем светской хроники.

Самой Лаврентьевой на празднике Tatler не было: в этот день она с супругом находилась в Лондоне. Но демонстрация этого фрагмента сильно расстроила ее, рассказали несколько собеседников Би-би-си, близких к Condé Nast.

"Когда она воюет с моими врагами - не повезло им"

Через несколько дней после случившегося в Telegram-каналах стали появляется сообщения о том, как Лаврентьева якобы собирается "мстить" журналу за издевку в кино.

Лаврентьева известна не только как бывшая модель и основатель модного дома. Таблоиды неоднократно называли Лаврентьеву бывшей подругой главы банка ВТБ Андрея Костина. Сама она не комментировала сообщения об отношениях с Костиным. Что касается самого банкира, то публикации о его личной жизни блокировались по искам ВТБ - в том числе и материалы, в которых упоминалась Лаврентьева.

Например, по сообщению Telegram-канала "Двойная сплошная", промоутеру Михаилу Друяну - одному из самых востребованных продюсеров в России - из-за участия в создании фильма якобы "закрыты контракты на проведение мероприятий" сразу нескольких семей и брендов. Правда, на этой неделе светский обозреватель "Коммерсанта" Евгения Милова писала, что "слухи о его светской и трудовой смерти оказались очень сильно преувеличенными", в частности, он занимался организацией приема в честь открытия фестиваля "Context. Diana Vishneva".

Сам Друян через несколько дней публично извинился перед Лаврентьевой. "Моя дорогая Оксана, я очень тебя люблю и очень страдаю от того, что несколько дней назад невольно причинил тебе боль, - написал Друян в "Инстаграме". - Я очень тебя уважаю, дорожу тобой и считаю, что наши отношения точно дороже любых неудачных шуток. Прости меня, пожалуйста, мне это очень важно. Твой друг МД".

"Я решил извиниться, потому что Оксана моя близкая подруга, мы идем бок о бок по жизни. И я считаю, что мужчина должен извиняться, если девушка действительно расстроилась. А в подлинности ее переживаний я не сомневаюсь", - сказал Друян Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption Считается, что до знакомства с Лаврентьевой Цыпкин был далеко не самым известным тусовщиком Москвы

В социальных сетях появилось множество компрометирующих сообщений о тратах сотрудников Conde Nast, об организации бала Tatler и других обвинений в адрес издательского дома. В конце концов появились сообщения и о том, что Лаврентьева решила устроить юридические разборки с журналом.

Telegram-канал "Беспощадный пиарщик" сообщил, что Лаврентьева якобы потребовала у Condé Nast 25 миллионов рублей за то, что сотрудники издательского дома, в том числе лично главный редактор, бесплатно посещали ее салон красоты "Белый сад" много лет подряд.

Кроме того, сотрудники издательского дома якобы получали деньги на услуги, которые им оказывали бесплатно.

Сама Лаврентьева в разговоре с изданием Super согласилась с этой информацией, но уточнила, что никаких исков не подавала.

Также появились сообщения о том, что она намерена судиться с журналом в американском суде. "Основная претензия Лаврентьевой в том, что ее не предупредили о съемках фильма и о сценарии: и заставили обтекать прямо в зале", - писал "Беспощадный пиарщик".

Собеседники Би-би-си, близкие к Conde Nast, и знакомый Лаврентьевой, сказали Би-би-си, что они знают о сотрудничестве со старшим партнером юридической компании "S&K Вертикаль" Любовью Дуйко. РБК писал, что она связана с основателем Yota Сергеем Адоньевым. Дуйко не ответила на звонки Би-би-си.

С Дуйко знаком и супруг Лаврентьевой Александр Цыпкин. "Мне повезло: она мой друг. Когда она воюет с моими врагами - не повезло им", - так сам Цыпкин охарактеризовал Дуйко в интервью с ней на YouTube.

На фонд Дуйко "Альма матер" зарегистрирован товарный знак "Беспринцыпные чтения цып цыпа беспринципные" - на них известные актеры читают произведения Цыпкина. Сам же Цыпкин входит в совет директоров компании "Вертикаль капитал", которая специализируется на разрешении "специальных ситуаций" и сделках в условиях "сложных судебных споров".

Диалог и запреты

По словам одного из источников Би-би-си, сейчас между юристами издательского дома и Лаврентьевой идет "диалог", а сотрудникам журнала эту тему обсуждать запрещают.

"Я не могу ничего комментировать, мне запретили юристы говорить об этом", - комментировала изданию Super главный редактор журнала Ксения Соловьёва.

Пиар-директор Conde Nast Евгения Бельдюгина в ответ на запрос Би-би-си ответила, что издательский дом "не получал никаких исков и никаких официальных претензий от госпожи Лаврентьевой". На просьбу прокомментировать сообщения о конфликте из-за салона "Белый Сад" Бельдюгина ответила, что Conde Nast "категорически отвергает все обвинения и спекуляции, озвученные в социальных сетях".

"Я не считаю нужным давать на эту тему комментариев. Вы же знаете, что есть такая история. Все узнаете в свое время", - комментировала Лаврентьева ситуацию телеканалу "360".

Би-би-си не удалось связаться с самой Лаврентьевой. Режиссер фильма Константин Богомолов не стал отвечать на вопросы Би-би-си о картине и сказал, что не слышал о возникшем вокруг нее скандале.

СМИ писали, что скандал может негативно отразиться на одном из главных мероприятий Tatler - "Бале дебютанток". Каждый год журнал выбирает молодых девушек из семей чиновников и звезд шоу-бизнеса, которые "дебютируют" перед светским обществом в Колонном зале Дома союзов.

Канал "Двойная сплошная" утверждал, что в этом году от участия в последний момент отказалась Леонела Манутрова, дочь главы Минпромторга Дениса Мантурова - якобы "в связи с появившимися в СМИ сообщениями о роли главного редактора Tatler Ксении Соловьевой в сводничестве дебютанток с кавказскими бизнесменами".

Один из собеседников Би-би-си, близких к Conde Nast, заявил, что появившиеся в Telegram посты с негативом в адрес Соловьевой и мероприятий Tatler в издательском доме связывают именно с последствиями скандала из-за юбилейного фильма. Впрочем, по словам источника, из-за резонанса интерес к балу только вырос, а никто из гостей не отказывался от приглашения.

В итоге в вечере участвовала и семья Мантуровых, которая пришла на праздник в полном составе, и другие герои картины - Яна Рудковская, Виктория Шелягов и Петр Аксенов. Лаврентьевой на балу не было.