Правообладатель иллюстрации Valeriy Shafirullin/TASS Image caption Собчак оказалась в центре скандала с телефоном

Sumsung опроверг подачу судебного иска на 1,6 млн долларов к телеведущей Ксении Собчак за нарушение рекламного контракта. Ранее эту новость растиражировали десятки российских СМИ. Впрочем, и самой новости изначально не существовало.

Что случилось

Сразу несколько десятков федеральных, региональных и отраслевых изданий сообщили скандальную новость. "Samsung подал иск на $1,6 млн против Ксении Собчак за использование iPhone". Новости примерно с такими заголовками вышли в РБК, на сайте канала РЕН-ТВ, в Life.ru, Tjournal и многих других издания, а также широко обсуждалась в социальных сетях.

Дело в том, что Собчак - так называемый амбассадор бренда. Это значит, что она публично использует продукцию этой компании, везде появляется с ней и рекламирует ее в своем личном блоге.

Недавно пользователи соцсетей заметили, что Собчак во время интервью на радио "Эхо Москвы" сидела с iPhone. Интервью было на радиостанции, однако передача "Особое мнение" транслировалась также в видеоформате, запись была опубликована на Youtube.

На записи видно, что телеведущая прикрывает свой телефон, но на полсекунды она приоткрывает обложку. На модель телефона обратил внимание пользователь YouTube Alexander Redking1, опубликовавший 16 октября видео. При увеличении телефон похож на iPhone X.

Телеведущая иногда использует iPhone, рассказал Би-би-си человек, встречавшийся с ней, но всегда старается не показывать бренд перед камерой и закрывает телефон папкой или обложкой.

Пропустить Youtube пост , автор: Alexander Redking1 Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Конец Youtube сообщения , автор: Alexander Redking1

18 октября британский таблоид Mirror опубликовал текст под заголовком "Айфон, который может стоить крестной дочери Путина 1,25 млн фунтов стерлингов". Со ссылкой на Mirror десятки российских СМИ сообщили о многомиллионном иске к телеведущей.

Что же не так?

Во-первых, информация об этом иске не соответствует действительности. В самой компании их опровергли.

"Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов надуманные и не более чем слухи. Слухи мы не комментируем", - сказала Би-би-си представитель Samsung Елена Кручинина.

Представитель Собчак Кирилл Суханов в разговоре с РБК не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Samsung хочет взыскать с Собчак некую сумму за пользование другим смартфоном в эфире.

"Я не обращаю внимания на публикации желтой прессы, поэтому комментировать это я никаким образом не буду", - сказал он.

Во-вторых, "новости" изначально не существовало. В оригинальном тексте Mirror говорилось, что Собчак заметили с iPhone на нескольких мероприятиях. Автор текста предположил, что из-за этого она может потерять 1,25 млн фунтов.

Откуда журналисты узнали об иске и его сумме, неизвестно - в заметке говорилось, что "сейчас Собчак судится с Samsung за невероятные 108 млн рублей".

До этого об иске Samsung к Собчак сообщал "Крымский новостной портал", он написал об этом 17 октября со ссылкой на СМИ - не конкретизируя, какое именно СМИ.

Также 17 октября об iPhone Собчак написало прокремлевское интернет-издание Ruposters. Ruposters ссылался на телеграм-канал Mur.

"По данным источника, теперь компания "Самсунг" намерена отсудить у Собчак все 108 млн, которые она получила", - было написано в канале.

Впрочем, в оригинальном посте телеграм-канала, появившемся неделю назад, никакой источник о поданном иске не сообщал. Автор просто предположил, что он будет: "Теперь компания отсудит у нее полную сумму - 108 млн. И плюс штрафы".

Таким образом, новости об иске изначально не существовало.

Ксения Собчак - дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в команде которого президент России Владимир Путин начинал свою карьеру. Ее даже называли крестницей Путина, однако сама она это опровергала. Сейчас Собчак - одна из самых известных селебрити, ведущая телеканала "Дождь". В этом году она принимала участие в президентских выборах.