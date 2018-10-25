Пресса Британии: Лондону пора принять закон об иностранных агентах

В обзоре британской прессы за 25 октября:

Россию в Британии могут ограничить новым актом

Депутат от Консервативной партии Боб Сили на страницах газеты Times предлагает правительству безотлагательно принять Акт об иностранных агентах. Это позволит, по мнению депутата, создавать списки людей и организаций, которые представляют интересы других стран или пытаются влиять на британскую политику и правительство в интересах иностранных государств.

Эта идея родилась у депутата и его коллег на фоне горячего обсуждения скандала о незадекларированных связях некоторых членов палаты лордов с Россией. Газета рассказала об этих связях в предыдущем номере, проведя собственное расследование и уличив лордов, представляющих разные партии, в работе на российский бизнес.

Боб Сили уподобил наивных членов палаты лордов "полезным идиотам". Депутат употребляет именно этот термин, напоминая, что так Ленин называл тех политиков на Западе, кто помогал Советскому государству в 1920-е годы.

Также депутат напоминает, что закон об иностранных агентах в США действует с 1938 года.

Редакция газеты выражает полное согласие с депутатской инициативой в своей редакционной статье на ту же тему.

"Присутствие в сердце Вестминстера оплаченных проводников российской внешней политики незаконно и опасно, - пишет газета. - Парламентарии должны отделить себя от любого дохода или должности, связанной с российским государством".

Россия блокирует британский взгляд на мировую торговлю

Times рассказывает, что 20 стран, включая Россию, пытаются помешать Британии остаться членом Всемирной торговой организации (ВТО) на тех же условиях, что у нее были как у члена ЕС.

Членами ВТО, созданной в 1995 году, являются 164 страны, напоминает издание. По правилам организации, достаточно, чтобы хотя бы один член выразил возражения по поводу того или иного соглашения между странами, чтобы оно не вступило в действие.

Британия предложила на рассмотрение условие своего независимого членства в организации после "брексита" еще в июле, и у членов ВТО было три месяца на принятие решения. Британия предлагает сохранить за ней те же преференции, что были в период ее членства в ЕС. Это вызвало сомнения у США и Новой Зеландии.

Но именно Россия заявила официальный протест, с которым теперь придется разбираться ВТО.

И если представитель министерства внешней торговли считает, что этот вопрос может еще разрешиться в пользу британского предложения, то один из бывших чиновников департамента настроен более скептически и в интервью изданию отметил, что правительство было излишне оптимистично в своих прогнозах.

Как Россия выиграла от бойкота саудовской конференции

Как пишут британские газеты, от бойкота ведущими западными странами конференции в Саудовской Аравии выиграла в результате Россия.

В отсутствии других стран она договорилась о пятимиллиардных инвестициях в газовой отрасли, а также о других вариантах сотрудничества, включая открытие филиала Эрмитажа.

Особенно хорошо, как рассказывает Times, в Саудовскую Аравию съездил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который в одиночестве представлял культурный сектор, так как директор аукционного дома "Сотбис" приехать отказался.

Пиотровский привез с собой картины Василия Кандинского и объявил, что в следующем году в Эр-Рияде пройдет выставка работ художника, на открытие которой приедет Владимир Путин.

По сведениям британской прессы, помимо инвестиций и культуры, Саудовская Аравия заинтересовалась и новейшими достижениями российской военной промышленности.

Всего на конференцию отказались приехать 40 политиков и руководителей крупнейших компаний из США и Европы. По сведениям газеты, места этих делегатов немедленно заняли дополнительные представители китайского и российского бизнеса.

Рок-фестиваль XXI века: без мата и обнаженки

Британские газеты рассказывают о том, что впервые в Британии вводится запрет на употребление ненормативной лексике на рок-фестивале.

Речь идет об одном из крупнейших в стране фестивалей, проводимом в Финсбери-парке в Лондоне и собирающем около 37 тысяч зрителей.

На фестиваль, как пишут газеты, постоянно жалуются жители соседних кварталов из-за громкой музыки и поведения зрителей за пределами концертной площадки. Группа борьбы за чистоту рок-н-ролла заручилась поддержкой юристов и теперь требования к сценическому поведению включены в правила проведения фестиваля. Его организаторам и участникам грозят штрафы в случае нарушений.

Музыкантам со следующего года запрещено не только ругаться матом со сцены, но также они должны исключить из текстов песен вульгарную и нецензурную лексику, а также оскорблять публику демонстрацией отдельных частей тела, в том числе обнаженной женской груди.

Все эти пункты включены в лицензию, выданную муниципальными властями лондонского боро Харинги.

Как рассказал один из активистов кампании по очистке рок-н-ролла от скверны, сами активисты не требовали запрета мата, это желание высказали местные жители, пришедшие на публичное обсуждение предложении по наведению порядка. Они жаловались на то, что во время фестиваля под их окнами беспрерывно раздаются матерные крики, и все это слышат дети.

Сама районная управа признает, что выполнить все эти условия будет трудно, если только группы не исключат из своего репертуара многие песни. Это будет достаточно сложно, так как программная политика фестиваля сдвинулась от рок-музыки к хип-хопу, а представить себе, например, Кайни Уэста, который бы смог (и захотел) следовать такому регламенту, крайне затруднительно.