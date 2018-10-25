СМИ России: россияне смогут отзывать депутатов и мэров

В обзоре российских газет за 25 октября:

"Ведомости": реакция на общественный запрос

У россиян может появиться возможность отзывать депутатов и мэров, пишут "Ведомости". Российский фонд свободных выборов (РФСВ, один из учредителей - Центризбирком) опубликовал проект структуры будущего Кодекса о выборах и референдумах. Контракт на разработку кодекса минувшим летом получил МГУ.

Помимо технических изменений кодекса, предполагаются и существенные перемены. В частности, появится раздел о возможности отзыва депутатов, глав регионов и мэров. Действующее законодательство с 2012 года предусматривает только отзыв губернатора, напоминает издание.

Один из авторов проекта, завкафедрой конституционного и муниципального права юрфака МГУ Сурен Авакьян, предупреждает: в итоговой версии главы, посвященной процедуре отзыва губернаторов, мэров и депутатов, может не оказаться из-за многочисленных противоречий, возникающих при попытке реализовать такую возможность.

Этот вопрос - наиболее дискутируемый, признается исполнительный директор РФСВ Максим Лесков. В первоначальный вариант структуры кодекса норма об отзыве вносилась как реакция на общественный запрос. Но здесь нет предопределенности - все зависит от того, какими будут итоги дискуссии.

Эксперт Комитета гражданских инициатив Аркадий Любарев рассказал, что уже видел проект структуры кодекса и даже дал на него отзыв. По его словам, работающие над кодексом представители МГУ уже дали понять, что намерены решать исключительно юридические задачи, и радикальных изменений не предлагают, - очевидно, политическое наполнение кодекса будет определять рабочая группа при администрации президента, которая пока провела только одно заседание.

РБК, "Коммерсант": чиновники под колпаком

Президент России Владимир Путин предложил поручить генпрокуратуре поиск зарубежных счетов чиновников. РБК пишет, что соответствующий законопроект президент уже внес в Госдуму.

Издание напоминает, что по закону высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам из России нельзя открывать, иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Также запрет для них введен на владение или пользование иностранными финансовыми инструментами.

В целях противодействия коррупции, чтобы проверить, насколько эти меры соблюдаются, президент предложил наделить генпрокуратуру полномочиями связываться с компетентными иностранными органами.

Об отсутствии замечаний относительно предложения президента уже заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина (ее отзыв содержится в переданных на рассмотрение Госдумы документах). ЦБ, как указывается в официальной бумаге, уже рассмотрел соответствующий законопроект. Замечаний и предложений относительно этой инициативы у него не возникло.

На страницах "Коммерсанта" инициативу прокомментировал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он считает, что законопроект упрощает процедуру проведения проверок в отношении чиновников и госслужащих, а на генпрокуратуру возлагаются функции уполномоченного органа, поскольку она является основным игроком на антикоррупционном рынке.

Инициативу одобрил и заместитель директора "Transparency International - Россия" Илья Шуманов, который говорит, что у генпрокуратуры нет инструментов контроля: "Информацию о наличии иностранных счетов технологически можно добыть через закрытые фонды, но, как правило, официально иностранные государства ее не отдают. Технологически поправка правильная на 100%, поскольку правовая западная система регулярно нарушает соглашения, а работа на сегодняшний момент - низкой степени эффективности", - говорит он.

По его словам, если прежде у российских органов власти, уполномоченных на поиск сведений о зарубежных счетах, информация появлялась спорадически, то теперь Россия присоединилась к системе международного обмена налоговой информацией. Полномочия по обмену такой информацией есть у центральных банков, говорит эксперт, и в соответствии с поправками именно прокуратура устанавливает канал, чтобы запрашивать данные у регуляторов других стран в рамках этого обмена, чтобы сделать проверки более эффективными, говорит Илья Шуманов.

"Коммерсант": цифровые декларации

Реформа таможенного регулирования вчера вышла на новый этап, пишет "Коммерсант". Премьер-министр Дмитрий Медведев запустил первую в РФ электронную таможню - в Приволжском округе. Всего таких центров будет 16, они будут обрабатывать все декларации, там же будут приниматься решения о выпуске товаров.

К 2020 году в ФТС обещают автоматически регистрировать 99% деклараций и выпускать 64% товаров. Вопросы выпуска до подачи декларации и оплаты пошлин после выпуска, однако, потребуют уточнения норм и усиления контроля, предупредили в минфине.

Теперь все декларации в округе будут обрабатываться в одном месте (раньше их принимали на 53 таможенных постах). Через эту таможню проходит экспорт на 11,9 млрд и импорт на 7 млрд долларов, отметил глава ФТС Владимир Булавин.

По словам замминистра финансов Ильи Трунина, для реализации еще двух ключевых запросов бизнеса - расширения практики выпуска товаров до подачи декларации и введения возможности оплаты таможенных платежей после выпуска - потребуется принятие нормативных актов, дополняющих Таможенный кодекс ЕАЭС.

"Ведомости": нефтяники не хотят сдерживать цены на бензин

Нефтяные компании больше не хотят сдерживать цены на топливо на АЗС, об этом они заявили 24 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, пишут "Ведомости".

Источник, близкий к участникам совещания, говорит, что представители рынка били в набат и рассказывали о заправках, работающих в убыток.

С июня вертикально-интегрированные нефтяные компании не повышают цены на АЗС - об этом весной они договорились с правительством в обмен на снижение акцизов. Кроме того, правительство обещало им с 2019 года компенсацию за внутренние поставки топлива.

Но с сентября нефтяники начали поднимать оптовые цены - на бирже рост составил около 6%. "Чтобы как-то компенсировать убытки на АЗС", - объясняет человек, близкий к участникам совещания у Козака. Пострадали независимые АЗС: они уже повышают цены. Они хотя и не обещали их сдерживать, но были вынуждены делать это, чтобы не терять клиентов.

Нефтяники предлагали в пиковые периоды потребления использовать топливо из Росрезерва, рассказали два собеседника. Сколько там топлива - гостайна. Антимонопольная служба давно предлагает обязать Росрезерв быстро продавать топливо по прозрачной процедуре (сейчас - только по инициативе губернаторов), сказал начальник управления службы Дмитрий Махонин.

Еще один участник совещания информирует, что компенсировать пиковые нагрузки можно не только из Росрезерва, но и с помощью создания фонда с участием государства, который мог бы закупать топливо по низким ценам в моменты профицита и продавать в моменты пикового потребления. Так Россия в 1990-х решала проблему со скачками цен на зерно, помнит собеседник.

Рост розничных цен неизбежен без вмешательства правительства, что связано с ростом НДС и акцизов на нефтепродукты, говорит эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. По этим причинам бензин может подорожать на АЗС на 4,4 руб. за 1 л, предупреждал правительство в конце августа Российский топливный союз (объединяет независимые АЗС). Нивелировать ситуацию может введение отрицательных акцизов, считает Грушевенко.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си