Высокие люди больше рискуют заболеть раком - исследование. Насколько велика опасность?

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Люди высокого роста больше расположены к заболеванию раком, говорят результаты исследования, в котором приняли участие более миллиона человек.

Ранее ученые уже делали подобные предположения, новый доклад окончательно их подтверждает.

Так надо ли высоким людям бить тревогу?

Специалисты отмечают, что хотя риски, связанные с ростом, и выявлены, они крайне невысоки по сравнению с такими факторами, как, например, курение.

Кроме того, пока не до конца ясно, как именно связаны рост и повышенный риск заболевания. Наиболее популярная теория заключается в том, что в организме высоких людей больше клеток, а значит выше вероятность, что какие-то из них начнут трансформироваться в раковые клетки.

"У высоких людей больше поверхность тела, соответственно, больше меланоцитов, способных превратиться в меланомы", - говорит Джон О'Нилл, глава исследовательской группы лаборатории молекулярной биологии.

Однако есть множество других факторов, влияющих на рост человека и его предрасположенность к онкологическим заболеваниям: уровень гормонов в организме, другие перенесенные болезни, доступность ключевых питательных веществ в юном возрасте и другие.

Автор доклада доктор Леонард Нанни сказал в интервью Би-би-си, что выявленные исследованием риски индивидуальны и зависят от точного роста человека.

"Если среди женщин среднего роста раком заболевают в среднем 50 из 500 человек, то среди тех, у кого рост 178 см, эта пропорция увеличивается до 60 из 500. А у женщин со 188 сантиметрами показатель уже 67 из 500", - говорит ученый.

При этом он добавляет, что курение подвергает жизнь человека опасности в гораздо большей степени. По его словам, даже среди так называемых легких курильщиков (примерно три сигареты в день) риск заболевания раком легких повышается в шесть раз. То есть это уже не 50 из 500 человек, а 300 из 500.

К какому выводу пришли ученые?

Отталкиваясь от того, что средний рост мужчин составляет 170 см, а женщин - 160, ученые выяснили, что каждые дополнительные 10 сантиметров роста повышают риск развития онкологии на 10%.

В основу доклада, опубликованного Королевским научным обществом, вошли также результаты предыдущих изысканий, рассматривавших 23 типа раковых опухолей у жителей Великобритании, США, Южной Кореи, Австрии, Норвегии и Швеции.

В каждом отобранном исследовании должны были быть изучены не менее 10 тысяч случаев заболеваний раком среди мужчин и женщин.

На 4 из 18 типов раковых опухолей у обоих полов рост пациента не оказывал никакого влияния. Это опухоли поджелудочной железы, пищевода, желудка и полости рта/глотки.

Из опухолей в области гинекологии только рак шейки матки никак не связан с ростом женщины.

Все не так плохо?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Рост президента США Дональда Трампа и премьер-министра Канады Джастина Трюдо 187 см.

Рост - лишь один из факторов, определяющих предрасположенность человека к заболеванию раком, и, по словам ученых, далеко не самый важный. К тому же человек не властен управлять своим ростом в отличие от рисков, кроящихся в его образе жизни, например, в избыточном весе.

Единственный способ постараться уберечь себя от рака - здоровый образ жизни, говорят ученые.

Профессор Тим Коул из Университетского колледжа Лондона считает, что высоким людям не стоит слишком беспокоиться по поводу последнего открытия.

"Высокий рост дает и много преимуществ. Люди, зарабатывающие много денег, обычно высокие; мировые лидеры тоже часто высокие, многое складывается в их пользу. Поэтому один отрицательный момент - не так уж страшно", - считает ученый.

Что думают об открытии высокие люди?

Стюарт Логан, глава Клуба высоких людей Британии, считает, что ученые подошли к исследованию с заведомо неверными параметрами.

Его клуб был основан в 1991 году и насчитывает около 250 членов из Великобритании и Северной Ирландии.

"По нашему мнению, средний рост очень многих мужчин составляет 1 метр 90 сантиметров, а женщин - 177-180 см. Было бы полезнее, если бы в работе над своими докладами исследователи обращались к таким организациям как наша и задействовали наших представителей", - говорит Логан.

"Подобные доклады бесполезны. Они могут составить броские заголовки, но в них мало реальных данных. Немного раздражает противоречивость: с одной стороны известно, что высокий рост снижает риски диабета, инсульта и сердечных заболеваний, и тут же нам говорят, что мы больше других рискуем заболеть раком", - объясняет глава Клуба высоких людей.