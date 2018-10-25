NYT и Times: Россия и Китай прослушивают личные телефоны Трампа
Россия и Китай прослушивают личные телефонные разговоры Дональда Трампа, надеясь получить информацию, с помощью которой можно было бы влиять на политику Вашингтона, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах США. Американский президент назвал это "фейковыми новостями".
Официальные источники в США подтвердили, что американские спецслужбы получили эту информацию от представителей иностранных государств.
Помощники Трампа, как пишут New York Times и Times, неоднократно предупреждали его о том, что китайская и российская разведки регулярно подслушивают его разговоры, когда он беседует со своими друзьями и доверенными лицами по незащищенным каналам мобильной связи.
Но, по словам помощников американского президента, он не хочет расставаться со своими айфонами.
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Как подкидывать Трампу идеи
Times утверждает, что из личных переговоров Трампа китайская разведка старается понять, о чем он думает, к кому прислушивается и как эффективнее всего на него влиять.
В частности, китайские власти заинтересованы в том, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию торговой войны между двумя странами.
Газета утверждает со ссылкой на источники во властных структурах США, что Пекин старается через своих бизнесменов и других людей со связями в вашингтонском истеблишменте подкидывать друзьям Трампа нужные Китаю аргументы и взгляды.
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По информации издания, у китайских властей есть уже целый список приближенных к Трампу лиц, через которых потенциально можно корректировать настроения главы Белого дома.
Белый дом пока никак не прокомментировал сообщение Times.
"Длинная и скучная статья"
В четверг утром Трамп написал в "Твиттере", что эта информация неверна.
"Так называемые эксперты по Трампу в New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я пользуюсь мобильным телефоном, которая настолько неверна, что у меня не хватит времени, чтобы ее скорректировать. Я пользуюсь только Правительственными Телефонами и только изредка - правительственным мобильным телефоном. История такаааая неверная!" - написал Трамп.
Спустя несколько часов он не удержался и добавил еще один твит.
"У New York Times новая фейковая история, что теперь русские и китайцы (я рад, что они наконец-то добавили Китай) слушают все мои разговоры по мобильным телефонам. Только вот я редко пользуюсь мобильным телефоном, и когда я это делаю - это одобренные правительством телефоны. Я люблю защищенные линии. Просто еще больше выдуманных фейковых новостей".
Россия шпионит вяло
Пекин отвергает эти подозрения американских спецслужб и называет сообщения в прессе безосновательными.
Представитель МИД Китая пошутил на брифинге в Пекине, что если президент Трамп беспокоится о безопасности своих звонков, ему следует поменять свой iPhone на смартфон китайского производства.
Что касается шпионажа с российской стороны, то, по словам источников, на которых ссылаются СМИ, он не так хорошо скоординирован и не так масштабен, как у китайцев. В основном русские пытаются понять ход мыслей Дональда Трампа.
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Подозрительная активность
С начала года службы безопасности США несколько раз предупреждали о подозрительной активности в мобильных сетях в Вашингтоне и окрестностях.
В марте министерство внутренней безопасности сообщило, что выявило целую серию взломов личной информации абонентов мобильной связи.
Глава Федеральной комиссии по связи США на специальном совещании сказал, что ситуация очень серьезна, и предупредил, что различными методами слежки могут пользоваться как преступники, так и иностранные агенты.
В июне газета Washington Post сообщила, что федеральные службы безопасности зафиксировали случаи весьма изощренной прослушки мобильных телефонов возле Белого дома и у других объектов государственной важности.