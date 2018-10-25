NYT и Times: Россия и Китай прослушивают личные телефоны Трампа

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Россия и Китай прослушивают личные телефонные разговоры Дональда Трампа, надеясь получить информацию, с помощью которой можно было бы влиять на политику Вашингтона, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах США. Американский президент назвал это "фейковыми новостями".

Официальные источники в США подтвердили, что американские спецслужбы получили эту информацию от представителей иностранных государств.

Помощники Трампа, как пишут New York Times и Times, неоднократно предупреждали его о том, что китайская и российская разведки регулярно подслушивают его разговоры, когда он беседует со своими друзьями и доверенными лицами по незащищенным каналам мобильной связи.

Но, по словам помощников американского президента, он не хочет расставаться со своими айфонами.

Как подкидывать Трампу идеи

Times утверждает, что из личных переговоров Трампа китайская разведка старается понять, о чем он думает, к кому прислушивается и как эффективнее всего на него влиять.

В частности, китайские власти заинтересованы в том, чтобы не допустить дальнейшую эскалацию торговой войны между двумя странами.

Газета утверждает со ссылкой на источники во властных структурах США, что Пекин старается через своих бизнесменов и других людей со связями в вашингтонском истеблишменте подкидывать друзьям Трампа нужные Китаю аргументы и взгляды.

По информации издания, у китайских властей есть уже целый список приближенных к Трампу лиц, через которых потенциально можно корректировать настроения главы Белого дома.

Белый дом пока никак не прокомментировал сообщение Times.

"Длинная и скучная статья"

В четверг утром Трамп написал в "Твиттере", что эта информация неверна.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The so-called experts on Trump over at the New York Times wrote a long and boring article on my cellphone usage that is so incorrect I do not have time here to correct it. I only use Government Phones, and have only one seldom used government cell phone. Story is soooo wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2018 г.

"Так называемые эксперты по Трампу в New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я пользуюсь мобильным телефоном, которая настолько неверна, что у меня не хватит времени, чтобы ее скорректировать. Я пользуюсь только Правительственными Телефонами и только изредка - правительственным мобильным телефоном. История такаааая неверная!" - написал Трамп.

Спустя несколько часов он не удержался и добавил еще один твит.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @realDonaldTrump The New York Times has a new Fake Story that now the Russians and Chinese (glad they finally added China) are listening to all of my calls on cellphones. Except that I rarely use a cellphone, & when I do it’s government authorized. I like Hard Lines. Just more made up Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2018 г.

"У New York Times новая фейковая история, что теперь русские и китайцы (я рад, что они наконец-то добавили Китай) слушают все мои разговоры по мобильным телефонам. Только вот я редко пользуюсь мобильным телефоном, и когда я это делаю - это одобренные правительством телефоны. Я люблю защищенные линии. Просто еще больше выдуманных фейковых новостей".

Россия шпионит вяло

Пекин отвергает эти подозрения американских спецслужб и называет сообщения в прессе безосновательными.

Представитель МИД Китая пошутил на брифинге в Пекине, что если президент Трамп беспокоится о безопасности своих звонков, ему следует поменять свой iPhone на смартфон китайского производства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп уверяет, что в основном пользуется телефонами правительственной связи

Что касается шпионажа с российской стороны, то, по словам источников, на которых ссылаются СМИ, он не так хорошо скоординирован и не так масштабен, как у китайцев. В основном русские пытаются понять ход мыслей Дональда Трампа.

Подозрительная активность

С начала года службы безопасности США несколько раз предупреждали о подозрительной активности в мобильных сетях в Вашингтоне и окрестностях.

В марте министерство внутренней безопасности сообщило, что выявило целую серию взломов личной информации абонентов мобильной связи.

Глава Федеральной комиссии по связи США на специальном совещании сказал, что ситуация очень серьезна, и предупредил, что различными методами слежки могут пользоваться как преступники, так и иностранные агенты.

В июне газета Washington Post сообщила, что федеральные службы безопасности зафиксировали случаи весьма изощренной прослушки мобильных телефонов возле Белого дома и у других объектов государственной важности.