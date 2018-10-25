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Российские экономисты в замешательстве. Им сложно прогнозировать курс рубля, потому что непонятно, чего ждать от США. Дело в санкциях.

На торгах на Московской бирже в четверг доллар торговался вокруг отметки 65,7 рубля. Рубль остается слабым, несмотря на высокие цены на нефть и налоговые платежи, которые традиционно должны поддерживать курс национальной валюты, так как компании меняют экспортную налоговую выручку, чтобы заплатить налоги.

Все гадают, введет ли Вашингтон новые санкции и какими они будут. Аналитики, опрошенные Би-би-си, объясняют: в ноябре от властей США ждут двух важных решений.

Во-первых, в конце ноября должен быть введен второй, более жесткий пакет "драконовских санкций" за покушение на Сергея и Юлию Скрипалей в Британии. Первый, мягкий пакет мер против России был введен в начале августа.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во вторник заявил, что окончательного решения по вопросу введения санкций пока не принято.

Во-вторых, в начале ноября пройдут выборы в палату представителей конгресса США, а также перевыборы части сената, после чего может быть рассмотрен и принят внесенный в августе законопроект о новых ограничениях против России, который получил название "санкции из ада".

Еще один внешний риск - встреча в ноябре президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Итогом переговоров может стать как окончание торговых споров, так и начало нового этапа торговой войны. Разногласия между США и Китаем влияют на все развивающиеся рынки и валюты, включая рубль.

В последние недели рубль довольно стабилен, отмечают в Нордеа банке. Это связано с тем, что ЦБ в сентябре повысил ключевую ставку, а также отказался от покупки валюты для минфина до конца года. Кроме того, сейчас компании выплачивают налог на прибыль.

Ключевым риском для рубля, согласно отчету банка, является и снижение цен на нефть.

Рубль на распутье

"Понятно, что все на эмоциях, - описывает настроения на рынках главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. - Но условия таковы, что, скорее, мы увидим 67 рублей за доллар, чем мы увидим 61".

Табах ждет в ближайшие месяцы "разных нехороших сюрпризов".

Главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов считает, что риски введения новых санкций могут реализоваться с высокой степенью вероятности.

"Я думаю, что здесь будет довольно много негатива. Если эти риски материализуются, то я даже боюсь подумать, какого курса рубля можно ожидать в конце года", - рассказывает Девятов. По его словам, при таком сценарии курс доллара может превысить 70 рублей.

"Если страшных американских санкций не будет, если Китай и США договорятся, то мы можем увидеть уровни и 63-64 рубля за доллар", - добавляет он.

Пока тема с санкциями не прояснилась, прогнозы могут быть очень широкими, полагает глава аналитического департамента "Локо Инвест" Кирилл Тремасов. Если санкции окажутся нежесткими, то Тремасов ждет всплеска оптимизма по отношению к российским активам. При таком варианте доллар к концу года, по прогнозу экономиста, будет стоить 63 рубля, а в начале следующего может опуститься ниже 60 рублей.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова ждет в ближайшие недели курса доллара на уровне 66 рублей. Если санкций к концу ноября не будет или они будут недостаточно жесткими, то будет короткое укрепление. К концу года Орлова ждет 62 рублей за доллар.

В базовом сценарии на конец года стратег "Сбербанк КИБ" по валютам Юрий Попов ожидает курс на уровне 65 рублей за доллар. Он полагает, что курс останется стабильным в 2019 году."В ноябре основное влияние на рубль будет вновь оказывать геополитическая ситуация, которая может проясниться после выборов в конгресс США 6 ноября", - написал он.

Попов считает, что если напряженность не усилится, то возможно краткосрочное укрепление рубля на несколько процентов, поскольку предложение валюты будет, вероятно, превышать спрос. "Однако в случае существенного усиления геополитических рисков возможно ослабление рубля", - считает Попов.

29 октября должен закончиться налоговый период, а компании должны к этому моменту выплатить налоги на прибыль. Согласно обновленному в четверг прогнозу Нордеа банка, в конце года доллар будет стоить 67 рублей.

Что будет в следующем году?

Табах ждет в конце следующего года доллар по 67 рублей. По его словам, курс рубля будет сильно колебаться в зависимости от цены на нефть и процентных ставок.

Орлова также ждет в конце следующего года 67 рублей за доллар. По ее словам, в следующем году на рынок будут влиять действия ЦБ. В августе ЦБ на фоне волатильности рубля приостановил покупки валюты для минфина, а в сентябре регулятор заявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года. Возобновление покупок снова скажется на курсе рубля.

Согласно глобальному прогнозу Нордеа банка, в начале 2019 года на международных рынках может начаться распродажа долларов. Обычно инвесторы покупают американскую валюту в период рыночной нестабильности - так они пытаются защититься от возрастающих рисков. Ослабление доллара возможно, если риски в мировой экономике не будут расти. Потенциально ослабление доллара может привести к укреплению рубля, полагают аналитики банка.

Согласно отчету российских экономистов банка, в середине 2019 года доллар будет стоить 66 рублей, а до конца года снизится до 65 рублей.