Чай в пакетиках, искусственный загар и презервативы. Мирные инновации Первой мировой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1920-х годах модельеры начали вдохновляться военной формой

Первая мировая война оставила в наследство человечеству несколько неожиданных изобретений, не связанных с массовым убийством. К столетию окончания войны, которую во многих странах называют великой, Би-би-си предлагает вспомнить некоторые из таких новинок, без которых наша сегодняшняя жизнь была бы немыслима.

Переливание крови

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С 1917 года переливание крови начали широко применять в военных госпиталях всех воюющих стран.

Этому предшествовали три открытия: что кровь делится на несовместимые, но определяемые группы, что небольшая добавка цитрата натрия (натриевой соли лимонной кислоты) препятствует свертыванию, и что кровь можно хранить в холодильнике.

Во многом благодаря переливанию крови выжили 92% британских раненых. Англо-бурская война 1899-1902 годов стала последней в истории, когда санитарные потери в несколько раз превысили боевые.

Пластическая хирургия

Новозеландский хирург Гарольд Гиллес, служивший во время войны в британской армии, первым начал пересаживать на лицо пациентов кожу с других участков тела. Чтобы по возможности вернуть раненым и обожженным прежний вид, он консультировался со скульпторами.

После войны Гиллес обобщил свой фронтовой опыт в капитальном труде "Пластическая хирургия лица" и основал первую в мире клинику пластической хирургии.

Алюминиевые протезы

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Первый алюминиевый протез изготовил в 1912 году британский инженер Чарльз Дезуттер для своего брата, пилота-любителя, потерявшего ногу при крушении аэроплана. Во время Первой мировой войны их начали делать массово. Алюминиевый протез стоил дороже деревянного, зато весил вдвое меньше и служил дольше.

Искусственный загар

В 1916 году берлинский врач Карл Гульдчински начал облучать кварцевой лампой детей, бледных от недоедания и страдавших рахитом. А летом прописал своим юным пациентам солнечные ванны.

Когда было эмпирически установлено, что новый метод укрепляет кости, по всей Германии детей принялись усаживать перед кварцевыми лампами.

Впоследствии выяснилось, что ультрафиолет способствует выработке в организме витамина D, повышающего усвояемость кальция.

Голубые халаты

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Французский фронтовой хирург Рене Лериш предложил одевать оперирующих врачей и медсестер в голубые халаты и шапочки вместо белых, чтобы отделить хирургическую униформу от остальной и лучше контролировать ее стерильность. После войны обычай распространился по всему миру.

Вата и прокладки

До Первой мировой войны для перевязки раненых использовали либо высушенный мох сфагнум, обладающий антибактерицидными свойствами, либо корпию - мягкие ткани, разделенные на волокна. Во всем мире с началом боевых действий самым достойным и патриотическим занятием для светских дам считалось щипать корпию.

В 1914 году американская компания Kimberly-Clark запатентовала хлопчатобумажную вату, которую начала массово поставлять в госпитали стран Антанты. Медсестры оценили новинку и стали использовать ее и для иной цели.

После войны спрос на перевязочные материалы упал. На складах Kimberly-Clark скопилось большое количество ваты, которой требовалось найти применение.

В 1920 году в продажу поступили первые гигиенические прокладки под брендом Kotex.

Стиль "милитари"

Мужчины и женщины начали подражать в одежде военным тогда, когда военные перестали наряжаться, как павлины.

Главные отличия стиля "милитари" - песочный или оливковый цвет, расширенные плечи и накладные карманы.

"Хаки" на хинди значит "пыльный". Британцы впервые одели солдат в такую форму во время войны с бурами.

Французский военный министр Эжен Этьен заявил: "Красные штаны - это и есть французская армия!". Но скорострельные винтовки и пулеметы Максима быстро заставили забыть про традиции и воинский шик. Немцам оставалось целиться чуть выше красного пятна.

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Французы еще и вступили в войну с кирасирскими полками, особо прославившимися при Наполеоне. Первое время ослепительно блестевшие кирасы, красу и гордость, не отправляли на склады, а надевали сверху безрукавки цвета хаки.

Британский главнокомандующий сэр Джон Френч первым оделся в удлиненную приталенную куртку с четырьмя большими накладными карманами, названную в его честь.

Затем френчи сшили для солдат - с глухим воротом, не предусматривавшим галстука.

Из гражданских политиков первым стал носить френч, причем солдатского покроя, Александр Керенский. Много лет так же одевался Иосиф Сталин, пока не сменил френч на маршальский мундир.

Кожаные куртки

Первая мировая война ввела в моду кожаные куртки - в них не заводились вши. В Россию они были ввезены в большом количестве незадолго до революции, достались большевикам и сделались неофициальной униформой комиссаров и чекистов. После войны во всем мире их оценили за красоту и удобство. Даже удивительно, что этого не случилось раньше.

Застежка-"молния"

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В 1913 году эмигрировавший в Америку швед Гидеон Суиндбек запатентовал застежку-"молнию". Промышленность не проявила к ней интереса, зато в войну ее опробовали британские и канадские моряки, причем сперва не на одежде, а на "денежных поясах" для мелких ценностей.

В 1920-х годах на новинку обратили внимание парижский дизайнер Эльза Скиапарелли и фирма Hermes, начавшая выпускать дамские сумки на "молниях". С 1937 года их стали использовать для застегивания мужских брюк.

Парашют

С началом воздушных боев вспомнили о парашютах, изобретенных давным-давно. Впервые прыгнул с воздушного шара парижанин Андре-Жак Гарнерен 22 октября 1797 года. Он сам, его жена, племянница и ученики потом зарабатывали демонстрацией прыжков, в том числе, в Петербурге.

В 1912 году россиянин Глеб Котельников запатентовал ранцевый парашют, раскрывающийся от рывка за вытяжное кольцо.

Летом 1918 года парашюты были впервые использованы не для спасения подбитых летчиков, а для десантной операции. Французский майор Эврар и двое его подчиненных высадились в немецком тылу в Арденнах, взрывчаткой, также сброшенной на парашюте, взорвали железную дорогу, и вернулись через линию фронта.

Правда, считать ли парашют мирной инновацией - вопрос спорный. Его невоенное применение ограничивается спортом и спуском на землю космических аппаратов.

Наручные часы

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Наручные часы на ремешке были придуманы для летчиков Первой мировой войны. Быстро, удобно и практично, зато, как тогда считали многие, несолидно и суетно. Носить карманные часы на цепочках окончательно перестали лишь через несколько десятилетий.

Война также вызвала повышенные требования к точности командирских хронометров. Пехота должна была подниматься в атаку сразу по окончании артподготовки. Поспешишь - угодишь под "дружественный огонь", промедлишь - противник успеет опомниться. Именно тогда во многие языки вошло выражение: "Сверим часы!".

Нержавеющая сталь

Металлург Гарри Бреарли из Шеффилда по заказу британского военного ведомства искал жаростойкий сплав для артиллерийских стволов, которые не боялся бы перегрева и позволил повысить скорострельность. Требуемого результата не добился, зато случайно обнаружил, что сталь с добавлением хрома устойчива к коррозии.

Летнее время

30 апреля 1916 года германское правительство распорядилось в 11 вечера передвинуть стрелки на час вперед, чтобы полнее использовать световой день и сэкономить на освещении. 21 мая то же самое проделали в Британии. В России летнее время ввели в 1917-м, в Америке в 1918 году.

В США и Германии его отменили после наступления мира, вернули во время Второй мировой войны, снова отменили, и опять ввели в связи с нефтяным кризисом середины 1970-х годов.

Чай в пакетиках

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Незадолго до войны нью-йоркский торговец Том Салливан, продававший чай в шелковых пакетиках, попробовал опустить один из них в кипяток.

Об удачном способе хранить и заваривать чай в походных условиях узнала дрезденская фирма Teekanne, которая стала поставлять пакетики на фронт, заменив шелк марлей. Солдаты называли ее продукцию "чайными бомбами".

Презерватив

Презерватив изобрел еще в середине XVI века итальянский врач Габриэль Фаллопий, причем не для контроля над рождаемостью, а для защиты от сифилиса. Однако триста с лишним лет применение контрацептивов сдерживали религия и мораль.

С началом войны немцы первыми стали снабжать своих военнослужащих презервативами и пропагандировать их. Примеру противника последовали французы. Британцы держались до 1917 года, пока количество заболевших венерическими болезнями в армии не перевалило за 400 тысяч.

Когда в октябре 1918 года в Европу начали прибывать американские войска, французы выпустили для союзников рекомендацию пользоваться презервативами и лицензированными солдатскими борделями. Военный министр США Ньютон Бейкер пришел в священный ужас: "Господи, если бы президент [Вудро Вильсон] узнал об этом, он бы приказал немедленно вернуть всех домой!".

После войны плотину пуританства в цивилизованных странах прорвало, хотя отдельные ограничения на продажу и рекламу презервативов сохранялись до 1960-х годов, а католическая церковь осуждает их до сих пор.