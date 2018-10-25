Керчь девять дней спустя. Как город переживает бойню в колледже

Media playback is unsupported on your device Как живет Керчь через девять дней после трагедии

В четверг, 25 октября, в Керчи поминают погибших в политехническом колледже - на девятый день после трагедии. Русская служба Би-би-си побывала в Керчи и рассказывает, как город переживает крупнейшее в истории России массовое убийство в учебном заведении.

Кладбище

Утром в четверг на городское кладбище помянуть погибших детей и положить на их могилы свежие цветы приехали несколько семей. Машины подъезжали и останавливались прямо у могил.

Жертвы трагедии 17 октября по сути похоронены за пределами городского кладбища, на котором уже давно нет свободного места. У новой зоны для захоронений, за оградой кладбища, на минувшей неделе спешно расчистили площадку, засыпали ее гравием и выкопали девять могил.

Первоначально власти Крыма заявляли, что все погибшие во время бойни в керченском политехе будут похоронены вместе, однако большинство семей решили забрать тела родных для захоронения у себя на родине. Двух погибших преподавателей колледжа - Светлану Бакланову и ее дочь Анастасию - похоронили на Кубани, откуда они родом. В итоге на общем захоронении в Керчи только девять могил - и все детские.

Родственники погибших отказываются говорить с прессой. Некоторые просто не в состоянии, лишь просят не мешать им поминать близких, некоторых откровенно злит внимание журналистов. "Вы совсем совесть потеряли?" - вылезая из машины, кричит женщина с букетом цветов, тем самым заранее давая понять, что ни к какому общению ее семья не готова. Но некоторые на просьбу рассказать, какими они запомнят погибших, все же отозвались.

Никита

"Перед глазами Никита - невысокий, красивый стройный паренек с залихватски пшеничным чубчиком. Никита был мальчиком довольно веселым, эдаким лихачем, немного самоуверенным, строптивым", - вспоминает своего ученика Екатерина Ярошевская, школьный преподаватель из поселка Ленино.

Никите Флоренскому было 16 лет. Он и еще 19 человек погибли 17 октября при стрельбе в керческом политехническом колледже. Детство Никиты прошло в Ленино, где он закончил девять классов, а после он перебрался в Керчь и поступил в политехнический колледж. Друзья Никиты вспоминают, что он хотел стать автомехаником и создать машину своей мечты.

Image caption Друзья Никиты сделали памятное видео

"Однажды в школе он пытался развеселить меня, когда мне в голову попали волейбольным мячом, чтобы я не плакала, - рассказывает его бывшая одноклассница Мария Боярчук. - Еще он решал мне примеры по алгебре во время контрольной, но, хоть решил их он неправильно, мне все равно было очень приятно".

Руслан (он попросил не называть свою фамилию) тоже раньше дружил с Никитой. Он рассказал Русской службе Би-би-си, что познакомился с Никитой Флоренским в шестом классе, и они почти сразу стали хорошими друзьями. "Меня поражало в Никите, что он был очень одаренным и многосторонне развитым человеком. Он был сумасшедшим в плане приколов: и дня не проходило, чтобы он не подшутил над кем-то. В школе он часто смеялся на задней парте со [своим другом] Толиком", - вспомнил Руслан.

Сразу несколько знакомых Никиты рассказали, что он был уверенным в себе. "Еще он был очень эмоциональным, мог легко обидеться, хотя вечно таковым считал меня", - добавил Руслан.

Друзья и знакомые Никиты говорят, что мальчик увлекался компьютерными технологиями, при этом здорово читал стихи, выступал на конкурсах. Прошлым летом вызвался сделать коллаж на юбилей директора. С удовольствием ездил с друзьями в летние поездки по Крыму. Несмотря на переезд, продолжал общаться с оставшимися в Ленино одноклассниками.

Екатерина Ярошевская признается, что трагедия в Керчи сильно повлияла на бывших одноклассников Никиты: "Неделю ходили в ступоре. Вчера я впервые услышала робкий смех. Мои дети очень повзрослели. Все, что мы делали, - уголок памяти Никиты, фото, плакаты, цветы, линейка, участие в прощании - они понимали меня с полуслова".

Рамки за три года

Сейчас от общения с прессой отказываются почти все, кто имеет отношение к колледжу. По словам нескольких учеников и их родителей, администрация запретила преподавателям рассказывать что-либо журналистам и настоятельно рекомендовала то же самое студентам и их родным. По слухам, хотя и неподтвержденным, с совершеннолетних пострадавших следователи взяли подписки о неразглашении.

Image caption Ученики колледжа отказываются общаться с журналистами

Такая жесткая информационная политика в отношении событий в политехническом колледже в Керчи, по мнению местных журналистов, может быть связана с тем, что власти и следственные органы были крайне недовольны публикацией интернет-порталом телекомпании "Вести Крым" 21 октября видеозаписей с камер, установленных в здании техникума. На них видно, как убийца, 20-летний студент колледжа Владислав Росляков, входит в здание, оставляет взрывчатку в столовой, а затем ходит по второму этажу, расстреливая из помпового ружья всех, кто встречается ему по пути.

Видеозаписи были вскоре удалены с портала и из "Ютьюба", но с тех пор правоохранительные органы, по всей видимости, пытаются максимально ограничить доступ прессы к материалам следствия.

Само здание колледжа по-прежнему, спустя более чем неделю после трагедии, окружено цепочкой солдат Росгвардии, которые не только не пускают никого внутрь, но и нервно реагируют на фотоаппараты и видеокамеры, ссылаясь на запрет следствия фотографировать пострадавший корпус техникума.

Занятия в политихническом колледже - в непострадавшем корпусе номер три - возобновились в минувший вторник, но пока на них ходят только младшие ученики. Старших, как говорят родители студентов, отправили "на практику". Разместить в одном третьем корпусе всех учащихся все равно не получится, но с будущим колледжа власти Крыма пока, судя по всему, не определились.

Image caption Этот корпус колледжа - номер три - сейчас работает

В четверг на общем родительском собрании в колледже глава Крыма Сергей Аксенов не столько отвечал на вопросы, сколько их записывал - с обещанием вскорости решить все проблемы.

"Обсуждали, будут ли восстанавливать здание. Вопрос так и не решен, потому что кто-то из родителей за, кто-то против", - рассказал Би-би-си один из родителей после собрания (прессу на него не пустили).

"Задавали вопросы Аксенову, - рассказывает другая родительница, Ольга. - Обсуждали, какие у кого проблемы. Что охрана не организована, что в школах и в садиках сидят по два гвардейца, а смысл, если даже заборов нет. В садиках еще как-то огорожено, чтобы дети не разбегались, а в школах даже нет ограждений зачастую.

Аксенов говорит: "Делаем все, что можем". Говорят, что в течение трех лет смогут что-то капитальное сделать, рамки поставить. Ну а толку? Вот люди выходят - и на каждом звенит. Вот так же дети будут заходить. У каждого звенит. Что, каждого проверять? Телефоны, деньги. Детей воспитывать надо, я так считаю. Не в этом дело, тратить сейчас деньги на вооружение, на солдат. У меня учится дочка в колледже, она, слава богу, в этот день не пошла, она немножко приболела. То есть это просто чудо. А так где бы она была - я не знаю".

Родители также задавали Аксенову вопросы по поводу отчетности по деньгам, которые выдаются на лечение - 500 тысяч рублей. "Никакой отчетности не требуют власти", - рассказывает Дарья.

По словам Аксенова, деньги всем пострадавшим и семьям погибших уже выплачены.

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Глава Крыма Сергей Аксенов и директор колледжа Ольга Гребенникова

Росляков

Мотивы Владислава Рослякова, устроившего бойню в своем колледже, до сих пор не установлены. Опубликованные видеозаписи и официальные заявления следствия позволяют лишь в общих деталях восстановить действия Рослякова 17 октября. Корпусы колледжа расположены на улице Войкова, а с другой стороны территория учебного заведения отделена от парка и соседнего стадиона внушительным бетонным и каменным заборами.

Однако, как говорят местные жители, студенты, опаздывающие на занятия, часто перелезают через забор, чтобы попасть в колледж, минуя главный вход, где каждого отмечают в журнале посещений.

В зарослях кустов и деревьев со стороны стадиона действительно есть тропинка, ведущая к поваленному бревну, с помощью которого можно легко перелезть через двухметровый забор. Можно предположить, что именно таким путем Росляков и проник незамеченным в колледж вместе с ружьем и сумкой с самодельными взрывными устройствами.

Политехнический колледж находится на восточной окраине Керчи, а жил Владислав Росляков на противоположном конце города, в районе Аршинцево. Его мать и отец давно не жили вместе. Детство Влад провел по адресу Нестерова, 14, ходил в соседнюю школу номер 13, и там же по-прежнему живут его отец и бабушка. Однако и после развода родителей Влад жил фактически на соседней улице - на улице Льва Толстого, буквально в километре от родного дома.

Image caption Дом, где провел детство Росляков

Несмотря на то, что все детство Владислав Росляков провел в этом районе, соседи мало что знают о его семье. Очень хорошо отзываются о его бабушке и дедушке, крайне негативно - об отце, и почти ничего не могут рассказать о матери.

"Бабушка их с нами приходит сидит, с собачкой гуляет. Спокойная женщина. Дед еле ходит, больная спина. Я даже не знаю как его зовут. Дедушка, говорят, работал где-то шофером. Люди с ним работали, его знают. Плохо про них никто не говорил. Про дедушку, про бабушку - ничего плохого", - рассказывает соседка, пожилая женщина, которая со своими подругами проводит много времени на лавочке у соседнего, второго подъезда дома.

"Бабушка гуляла с собачкой, - подтверждает другая соседка. - Придет, посидит с нами, ей скучно. Говорят, воспитательница была".

А вот Игорь Росляков, отец Владислава, внушает бабушкам страх, хотя, по их словам, конкретно им он ничего плохого не сделал.

"Отца я боюсь. Отец - больной человек, больной на голову, да еще и пьет. Он идет - мы его боимся! А когда пьяный, совсем дурной", - говорит одна. Соседка продолжает: "А сейчас он молится, сейчас у него новое [увлечение] - крест на шее, он молится. Сказал, что у него иконостас. Мы с Розой ему говорим: молись, это хорошо, иди, только нас не трогай! Я боюсь, лишнее скажи - еще вдарит!"

"Про отца мы ничего не знаем, - уточняет Роза. - Говорили, его побили сильно. Операция на голове была, у отца. После этого он стал еще хуже. Стал ворчать. Идет и бурчит себе под нос. Нас-то не трогает. Но однако мы боялись".

Владислава Рослякова бабушки запомнили как очень вежливого, хорошего парня. За неделю до бойни в колледже одна из них видела с балкона, как Влад приходил в свой бывший дом вместе с отцом.

"Я грешным делом подумала, неужели [какой-то] мальчишка пить с ним будет?! А потом гляжу: это ж сын его. Идет в костюмчике, чистенький, беленький мальчик. Отец впереди, а он за ним сзади - прошли, и все. Чистенький, ничего не скажу, высокий, симпатичный пацан".

Ее подруга Роза рассказывает, что, к ее удивлению, ни ее дети, ни внуки, хотя и росли тут же, совершенно не помнят Владислава.

"Я начала в Калугу звонить, в Москву, а они говорят: бабушка, а кто это? Я говорю, с того дома, с того подъезда. А они: дедушку, бабушку помним, а их [с отцом] не помним. Мальчика не помним", - рассказывает Роза.

О маме убийцы Галине Росляковой соседки могут рассказать еще меньше: помнят только, что действительно жила в их доме спокойная женщина, водила сына в соседнюю школу, иногда сидела на лавочке, курила.

Image caption Дом матери Рослякова

Последние несколько лет после развода мать с сыном жили в одноэтажном доме на несколько квартир, почти что бараке, на другом конце улицы Льва Толстого. За ней город фактически заканчивается. Дальше только гаражи, пустыри и дачи. Именно на одном из пустырей, в заброшенном гараже, Владислав Росляков, как считает следствие, и испытывал свои самодельные бомбы. А накануне бойни в колледже он там же сжег все свои личные вещи, включая мобильный телефон и ноутбук. Обгоревшие обломки ноутбука сейчас исследуются следователями, которые надеются с помощью добытых данных разобраться, чем был вызван поступок Рослякова и были ли у него сообщники.

Сейчас этот гараж полностью вычищен сотрудниками СК: лишь на одной из стен видны следы большого костра.

Местные жители слышали звуки от взрывов, которые в качестве эксперимента устраивал подросток, но по разным причинам не придали им значения. Хотя по крайней мере один из взрывов был очень сильным, рассказывает местная жительница Нелли.

"Это было в районе 20 сентября. Я была на кухне. И прогремел ужасный взрыв, ужасный звук. На мгновение все замерло. Я думала, будут какие-то крики о помощи, но нет. Прислушивалась. Я думала, может, будут какие-то сирены, у нас же тут полиция рядом, второй отдел. Но нет. Моя соседка говорит, а последнее время часто что-то рвут, наверное, учения. Все так подумали", - предполагает Нелли.

В конце сентября на Черном море российская армия действительно проводила очередные учения. 27 сентября в местных СМИ появились сообщения о том, что жители Керчи накануне наблюдали в небе над городом НЛО, которые на самом деле оказались воздушными целями, по которым стреляли корабли Черноморского флота.

Image caption В заброшенном гараже, считает следствие, Росляков испытывал самодельные взрывные устройства

Ее соседка, пенсионерка, считает, что местные жители так привыкли к различным хлопкам и "взрывам" с соседней стройки (рядом строители возводят детскую площадку), что на настоящие взрывы, устроенные Росляковым, не обратили внимание. Одновременно она возмущается, что взрывы не привлекли внимания полиции. Полицейские, по ее словам, вообще мало интересуются тем, что происходит у них на районе.

"Хоть бы один с погонами раз в неделю проходил, мы бы на него глянули. У меня тут был сын из Москвы, так он вот нам сказал, что фамилия нашего участкового - Журавлев. А так мы и не знали", - возмущается пенсионерка.