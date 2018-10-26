Пресса Британии: островитянам нужно готовиться к переселению

В обзоре британской прессы за 26 октября:

Аргентина надеется, что "брексит" ей поможет

Daily Telegraph пугает британцев новостью о том, что в случае "бездоговорного брексита" Аргентина может преуспеть в своих притязаниях на Фолклендские острова.

По крайней мере, такое мнение высказал находящийся в Британии с визитом министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фаури. По мнению министра, так как после "брексита" действия всех европейских договоров для Британии прекратятся, то стало быть европейские страны не должны будут поддерживать британскую позицию по фолклендскому вопросу.

Газета отмечает, что как бы ни относиться к маниловским планам Аргентины, сам разговор о Фолклендах напоминает, что судьба и остальных британских заморских территорий после "брексита" не совсем понятна.

В частности, издание указывает, что нет ясности, будут ли применимы европейские регуляции к этим территориям, ведь они-то из ЕС не выходят, так как никогда туда и не входили, но их "заморский" статус давал им определенные преференции в вопросах торговли и кооперации.

В конце ноября президент Аргентины и премьер-министр Британии проведут официальные переговоры по вопросам торговли после "брексита", но, по сведениям издания, избежать разговора о принадлежности Фолклендов им не удастся, принуждать к этому разговору будут обе стороны.

Аргентина рассчитывает, что после того, как члены ЕС будут более не обязаны проявлять лояльность Британии по любым вопросам, Италия и Испания могут в вопросах суверенитета Фолклендских островов начать поддерживать Буэнос-Айрес.

Фолклендское же правительство всерьез обеспокоено вероятностью того, что потеряет вместе с Британией безналоговый и неограниченный доступ к европейскому рынку, и считает, что это стало бы катастрофой для экономики архипелага.

Британцам предлагают готовиться к великому переселению

Times рассказывает о неожиданно приземленном и понятном простому британцу отчете британского комитета по изменению климата. Менеджеры и их советники по адаптации к грядущим климатическим условиям считают необходимым предупредить жителей прибрежных территорий острова, что в обозримом будущем их дома станут непригодными для жилья из-за поднимающегося уровня моря и эрозии береговой линии.

Ожидается, что к 2050 году как минимум 32 тысячи домов уже не смогут быть жилыми, а к концу века их будет минимум 82 тысячи. Более миллиона домов окажутся в зоне риска постоянных наводнений к 2080 году. Тысячи километров дорог и сотни километров железных дорог также окажутся под угрозой разрушения или подтопления.

Эксперты считают, что об этой реальной опасности потери собственности и вынужденного переселения население не информируют. А ведь речь идет о жизни уже родившихся поколений. Поэтому, по мнению комитета, нужно не писать нереалистичные и затратные планы по защите и укреплению береговой линии. Вместо этого, по мнению профессора Оксфордского университета Джима Холла, муниципальные и центральные власти должны думать о том, как спланировать и организовать релокацию целых поселков и даже городов, чтобы постараться перенести в безопасное место людей вместе с их привычным окружением.

По мнению профессора Холла, оплачивать такую релокацию должны будут не жертвы изменения климата, а местные и центральные бюджеты.

Глава комитета баронесса Броун считает неприемлемым, что сегодняшние покупатели недвижимости в прибрежных районах ничего не знают о незавидном будущем своих домов и думают, что инвестируют не только в свое настоящее, но и в будущие поколения своих наследников. Баронесса считает, что было бы правильным и честным предупреждать жителей неперспективных районов, чтобы они осознавали риски и понимали, что, к сожалению, эти места придется покинуть.

Тесть принца Гарри готов судиться с королевской семьей за свои дедовские права

Daily Mirror пересказывает очередную серию разыгрывающейся уже который месяц мыльной оперы "Меган и ее родственники".

Газета в очередной раз пообщалась с отцом герцогини Сассекской, в недавнем прошлом актрисы Меган Маркл, и выяснила, что бывший голливудский осветитель, а ныне мексиканский пенсионер Томас Маркл готов дойти до суда, лишь бы ему позволили общаться с будущим ребенком его дочери.

Скандальный тесть принца Гарри готов пойти на мировую, повиниться за все свои предыдущие недобрые высказывания в адрес королевской семьи и зятя, лишь бы ему позволили поскорее приехать в Британию и навестить дочь с супругом в Кенсингтонском дворце.

Источники издания при дворе сообщили, что Томас Маркл твердит, что у него тоже есть права, поскольку в жилах еще не рожденного ребенка уже течет не только голубая кровь, но и "кровь Марклов".

Неугомонный отец, по данным издания, несколько раз обращался и в Кенсингтонский дворец и даже к архиепископу Кентерберийскому с мольбами о помощи.

Согласно источникам DM гнев Томаса от молчания двора и новых родственников так силен, что он раздумывает о том, чтобы нанять адвокатов, чтобы через суд добиться права встречи с дочерью и будущим ее ребенком.

Говорят, что эта новая форма активности беспокойного американского родственника вызывает озабоченность двора, как и его неожиданное желание присутствовать в жизни будущего внука или внучки никак не в меньшей степени, чем принц Чарльз.

Издание предполагает, что папаша Маркл может стать еще активнее, если мать герцогини Дория Рагланд действительно, как говорят, переезжает в Британию, чтобы быть рядом с дочерью. Как минимум до родов.

Остальные британские таблоиды, обычно рассказывающие о младших членах королевской семьи в умилительных тонах, на этот раз сочли возможным выставить напоказ очередную оплошность новой герцогини. Газеты рассказывают (и показывают), что супруга принца Гарри, сопровождающая его в первом официальном турне, каким-то образом умудрилась выйти из самолета на острове Тонга в ярко-красном платье, с подола которого свисала крупная неотрезанная бирка с ценой изделия в 345 фунтов. Впрочем, ядовитых комментариев к оплошности герцогини не последовало.