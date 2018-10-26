СМИ России: страну готовят к приему новых граждан

В обзоре российских газет за 26 октября:

"Ведомости": социологи играют в демократию

Россиянам не хватает левой партии - защитника прав граждан с популистским набором обещаний, пишут "Ведомости", ссылаясь на опрос социологов РАНХиГС.

Такая структура могла бы стать конкурентом "Единой России". Потенциальный электорат партии, исповедующей умеренную консервативно-левую идеологию с сильным социальным уклоном и фиксацией на идее справедливости, оценивается в 42% - столько россиян говорят, что в стране сейчас нет партии, выражающей их интересы.

Идеальная "народная" партия, по их мнению, должна поддерживать диалог с населением (34%) и отчитываться перед ним (32%), выдвигать на выборы простых людей (21%), бороться с правительством (17%) и не иметь среди своих сторонников чиновников и олигархов (15%). Главными ее приоритетами должны быть увеличение зарплат и пенсий (32%), борьба против коррупции (29%) и за справедливость (27%).

Между тем эксперты из "Минченко консалтинга" уже придумали, как бороться с таким запросом. В публикуемом в пятницу докладе "Новая политическая реальность и риски антиэлитной волны в России" его авторы приводят семь приемов борьбы истеблишмента с "драконом популизма".

Самым высоким потенциалом обладает комбинация технологий перехвата популистской риторики в сочетании с ребрендингом партии власти (стратегия "самому стать драконом"), размыванием оппозиционного поля ("много маленьких драконов") и партнерским левопопулистским проектом ("вырастить своего дракона"). Такие сценарии могут быть реализованы на выборах в Думу-2021.

Это исследование не о том, что надо бороться с запросом на левую партию, а о том, как на него отвечать, подчеркивает политолог Евгений Минченко: "Самый простой способ - переформатировать "Справедливую Россию", но есть и другие варианты. Такая партия может быть создана как сверху, так и снизу", говорит он. Алексей Навальный - один из претендентов на эту нишу, но его эффективность пока несопоставима с объемом самой ниши, к тому же у него нет институциональной площадки, добавляет эксперт.

В России запрос на справедливость, правду и равноправие традиционен, поэтому ничего неожиданного в этом нет, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Бороться с этим запросом глупо, сводить его к популизму - значит упрощать ситуацию и попадать в ловушку простых политтехнологических решений, считает эксперт.

Российские социологи постоянно играют в игру "как будто в России демократия", недоумевает политолог Григорий Голосов: "Но в России демократии нет, поэтому политические предпочтения не могут формироваться относительно партий. Еще в 1990-е гг. были эксперименты, когда предлагалось голосовать за несуществующие партии, и тогда сразу 10% набрала Рабочая партия. У людей есть запрос на то, чтобы жить лучше, а реализуют они его голосованием за левую партию или какую-то другую - когда демократия наступит, тогда и увидим".

The Bell: к санкциям готовы

Глава ВТБ Андрей Костин, напугавший в сентябре россиян фразой о конвертации валютных вкладов в рублевые, продолжает делать тревожные заявления, пишет The Bell. В этот раз он оценил запас прочности российской финансовой системы перед возможными американскими санкциями против российских госбанков. Оказалось, что она выдержит новые ограничительные меры, если те коснутся одного-двух банков.

Глава ВТБ отметил, что власти и банки уже обсуждают возможные меры на случай введения санкций: "У нас, безусловно, есть планы, и мы их прорабатывали и с правительством, и с Центральным банком, каким образом избежать последствий, прежде всего для вкладчиков - для людей, для компаний".

Санкции, о которых говорил Костин, сейчас находятся на рассмотрении конгресса США. Они, в частности, предполагают запрет на инвестиции в российский госдолг и ограничительные меры против крупнейших российских госбанков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

Опасаясь проблем с валютными депозитами в случае санкций, россияне в августе и сентябре забрали со своих счетов в госбанках несколько миллиардов долларов. Не прибавило оптимизма клиентам российских госбанков и заявление Костина о том, что в случае введения ограничений банк будет возвращать валютные вклады в национальной валюте.

"Я не очень понимаю смысл этого заявления, - говорит Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets. - Те разговоры, которые велись, подразумевали санкции против шести крупнейших госбанков. Не одного-двух, а шести. Почему он выделил один-два?" К тому же, если санкции будут введены против одного или двух крупнейших, то под давлением косвенно окажутся все госбанки, потому что, скорее всего, после этого контрагенты - американские банки - распространят режим санкций на всех, считает Тихомиров.

"Мне кажется, что это очень абстрактное заявление. Если он так говорит, то, скорее всего, имеется в виду, что у нас есть два государственных банка, которые не очень значимы, из списка тех шести", - говорит Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. По ее словам, санкции против Промсвязьбанка будут не очень заметным событием для банковской системы. А если будут введены санкции против Сбербанка (это тоже один госбанк), то это будет очень заметно, уверен эксперт.

"Ведомости": РЖД приостановила движение поездов

РЖД из-за наводнения приостановила движение поездов в районе Туапсе. Пассажирские перевозки могут возобновиться через три дня, грузовые - через 5-6 дней, пишут "Ведомости".

Движение было остановлено 24 октября из-за наводнения, вызванного обильными ливнями. На перегоне Греческий - Туапсе смыло насыпи протяженностью 200 м, на станции Туапсе и перегоне Греческий - Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя, сообщила РЖД.

К моменту ЧП миновать опасные участки не успели и были задержаны на промежуточных станциях более 30 поездов с 1300 пассажирами. Поезда, направляющиеся в сторону курортов, следуют до Краснодара. Для дальнейшей перевозки пассажиров привлечены автобусы. Организовано питание в поездах и на вокзалах Краснодара, Туапсе, Горячего Ключа. Пассажирам задержанных поездов РЖД предложила несколько возможностей: ждать открытия движения, забрать деньги за билеты или улететь самолетом за счет ФПК.

"Аэрофлот" перевезет пассажиров ФПК, не взимая с них платы, сказал и представитель авиакомпании. В связи с наводнением в Краснодарском крае Utair увеличила количество рейсов между Краснодаром и Сочи до 3-х в сутки. Авиакомпания за свой счет запускает дополнительный дневной рейс с 26 по 29 октября включительно.

Наводнение привело к проблемам при отправлении грузов в сторону Туапсинского морского торгового порта (ТМТП), комментирует гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Если последствия будут устранены за три дня, потери РЖД в погрузке не превысят 180 000 т, подсчитал он. Это, скорее всего, удастся компенсировать в течение ноября - декабря 2018 г. В структуре грузов порта превалируют нефтеналивные (нафта, мазут и дизельное топливо), черные металлы (в первую очередь продукция НЛМК), уголь и зерно, перечисляет Бурмистров.

"Коммерсант": новые граждане

Россию готовят к приему новых граждан, пишет "Коммерсант". Российская миграционная политика может быть серьезно скорректирована для притока в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Цель собеседники издания определяют так: Россия должна быть открыта не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто ей лоялен и готов интегрироваться в российское общество.

В Белом доме, по утверждению источников, уже одобрили новую концепцию миграционной политики. Теперь ее должен утвердить президент. Первым шагом можно считать принятый вчера Думой в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства.

Принятие поправок не в последнюю очередь связано с ситуацией на Украине. Законопроект предлагает "установить полномочия президента по определению в гуманитарных целях категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право быть принятыми в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Замначальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова пояснила, что поправки устраняют проблему, связанную с тем, что нынешняя редакция закона требует от тех, кто хочет получить гражданство, регистрацию по месту жительства.

"Ясно, что люди, экстренно прибывшие в Россию, в основной массе не могут приобрести здесь жилье, а собственники жилья не горят желанием регистрировать у себя посторонних. Поэтому люди вынуждены хитрить, нарушать закон, чтобы соответствовать этому требованию. Поправки к закону предоставляют право участникам программы переселения, а в эту категорию после получения убежища попадают и те, кто уехал с Украины, подать заявление о приеме в гражданство РФ как по месту жительства, так и по месту пребывания в выбранном для проживания регионе", - говорит она.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, предстоит принять и изменить много законов. "Например, нужно решить, сможет ли соотечественник, желающий приобрести гражданство России, иметь двойное гражданство".

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Forbes публикует рейтинг богатейших женщин России. Как отмечает издание, в этом списке с каждым годом становится все больше нынешних или бывших членов семей миллиардеров и представителей политической элиты. В этом году в рейтинге пять новичков. Одним из них стала акционер холдинга En+ Полина Дерипаска. Семейные связи есть у четырех из пяти новичков. Кроме Полины Дерипаски, это Лидия Михайлова (жена основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева), Лилия Ротенберг (дочь миллиардера Аркадия Ротенберга) и Ирина Герасименко (жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья).

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си