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28 октября в Грузии пройдут последние прямые выборы президента страны. Его изберут на шестилетний срок.

Бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили, заручившуюся поддержкой правящей партии, называют фаворитом президентской гонки.

Главные конкуренты Зурабишвили - оппозиционные кандидаты, которые также занимали министерские посты в правительстве экс-президента Михаила Саакашвили.

Согласно новой конституции, которая начнет действовать после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.

Но как для оппозиции, так и для правящей партии эти выборы - важный тест, который в значительной степени может предопределить их результат уже на парламентских выборах в 2020 году.

Почему эти выборы важны

Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимал эту должность с 2013 года.

После его инаугурации в силу вступит новая конституция, которая завершит переход Грузии к парламентской форме правления. Следующего президента в 2024 году будет выбирать уже избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.

Согласно новой конституции, президент по-прежнему является главой государства и представляет страну на международной арене. Но в принятии решений полномочия президента ограничены.

"Политические силы видят эти выборы как репетицию перед парламентскими выборами и стараются таким образом повлиять на политический климат, показать общественности, что у них есть реальная сила что-то изменить и укрепить свои позиции к парламентским выборам",- говорит эксперт по международным отношениям Георгий Гобронидзе.

Media playback is unsupported on your device Война компромата перед выборами в Грузии

Некоторые оппозиционные кандидаты в случае победы намерены добиваться внеочередных парламентских выборов. Но, по словам Гобронидзе, в условиях новой конституции распустить парламент, в котором у правящей партии большинство, президенту будет непросто.

"Функции президента, связанные в том числе с роспуском парламента, скорее номинальные. Поэтому тут вопрос в том, насколько оппозиционный президент станет народным лидером и уже вместе с народом сможет вынудить власти пойти на внеочередные выборы", - говорит Гобронидзе.

Харизматических лидеров, которые смогли бы стать такими народными лидерами, среди сегодняшних оппозиционных кандидатов в президенты, по его словам, не видно. И хотя у представителей прежней власти, которые сегодня в оппозиции, есть опыт революции, в самом обществе тяги к подобным политическим кризисам нет, считает он.

Кто борется за президентский пост?

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать достаточного количества голосов, состоится второй тур.

Всего на выборах было зарегистрировано 25 кандидатов в президенты. Желающих поучаствовать в избирательной гонке было почти в два раза больше, но им было отказано в регистрации по различным причинам.

19 из 25 кандидатов были выдвинуты политическими партиями, а шесть - инициативными группами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Саломе Зурабишвили, занимавшую пост в правительстве Саакашвили, сегодня считают фаворитом на предстоящих выборах

Среди кандидатов есть как опытные политики, так и малоизвестные широкой публике кандидаты.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на парламентских выборах 2016 года получила 115 из 150 мест в законодательном органе.

Но на президентских выборах выдвигать своего кандидата партия не стала, поддержав независимого кандидата, бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили.

Она заручилась поддержкой правящей партии на предыдущих парламентских выборах в качестве мажоритарного депутата, и многие считают ее независимым кандидатом только формально.

Ее главными конкурентами в борьбе за первенство предположительно будут представитель Единого Национального Движения (ЕНД) от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе и кандидат "Европейской Грузии - Движения за свободу" Давид Бакрадзе.

Они, как и Зурабишвили, занимали посты министров иностранных дел в правительстве Саакашвили.

Предвыборная кампания: активная и негативная

Предвыборная борьба в Грузии была напряженной. В преддверии выборов телеканал "Рустави-2" начал публиковать скрытые записи, которые вызвали подозрения в возможном участии представителей властей в коррупции и незаконных сделках.

Кроме скрытых записей, телеэфир заполнили предвыборные клипы кандидатов, в которых они критиковали, а порой и высмеивали оппонентов. Обсуждений программ кандидатов было гораздо меньше.

Больше всего досталось кандидату, получившему поддержку правящей партии. Уроженка Франции Зурабишвили стала объектом насмешек в социальных сетях за ошибки, с которыми она говорит на грузинском языке.

Фрагменты ее выступлений, где она допускает ляпы, использовали и в предвыборном клипе ее оппоненты из оппозиционного объединения "Сила в Единстве".

Гораздо более серьезные обвинения звучали в адрес Зурабишвили из-за ее заявлений об ответственности прежних властей за события августа 2008 года.

"Европейская Грузия" припомнила Зурабишвили опубликованную ей десять лет назад книгу, фрагменты которой использовала российская сторона в Международном суде ООН.

В 2011 году этот суд постановил, что поданный Грузией против России иск не подпадает под его юрисдикцию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предвыборные плакаты кандидата Вашадзе, которого считают пророссийским, были облиты красной краской, на них появились надписи "КГБ"

Ее конкурента Григола Вашадзе оппоненты обвиняют в пророссийских настроениях.

На улицах даже появились сатирические плакаты, на которых Вашадзе изображен на ручках у российского президента и с флажком ФСБ.

Заявление о том, что Россия - часть его жизни, были использованы в предвыборном клипе для дискредитации Вашадзе как пророссийского политика.

Недоверие избирателей

Несмотря на оживленную предвыборную кампанию, политологи сомневаются в том, что активность избирателей на предстоящих выборах будет высокой.

Сегодня в целом интерес в Грузии к политике невысокий, и предвыборная кампания, которую проводят кандидаты, лишь способствует пассивности избирателей, считает Гобронидзе.

Image caption Сегодня в целом интерес в Грузии к политике невысокий

"Мы видим, что они прибегают к любым методам борьбы друг с другом, и это в конечном счете еще больше дискредитирует в глазах общественности не только правящую команду, но и оппозиционных кандидатов", - говорит он.

Будут ли выборы справедливыми?

Премьер-министр Мамука Бахтадзе призвал избирателей к участию в выборах и выразил уверенность в том, что 28 октября станет "очередным днем победы демократии в Грузии".

"Мы не позволим какой-либо безответственной политической силе внести диссонанс в избирательный процесс", - пообещал он.

Премьер не уточнял, кого именно он имеет ввиду под деструктивной силой, но как правило адресатом таких обвинений становятся ЕНД и экс-президент Михаил Саакашвили.

По мнению политологов, жесткого вмешательства или грубой фальсификации со стороны властей в ходе голосования, скорее всего, не будет.

Но на фоне низкого доверия к политическим силам в стране у правящей партии, располагающей как финансовыми, так и административным ресурсами, уже есть преимущество по сравнению с оппозиционными партиями.