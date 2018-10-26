Как страны НАТО проводят крупнейшие учения со времен холодной войны
50 тысяч военных из 31 страны, 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов, 65 кораблей, включая атомный авианосец - страны НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора. Такова легенда учений Trident Juncture 2018, которые начались 25 октября в Норвегии.
Эти учения, как заявляют в НАТО, самые крупные в Северной Европе со времен холодной войны. Подготовка к ним началась еще в августе, активная часть продлится до 7 ноября, а затем будет штабная игра - до 24 ноября.
Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии - страны, у которой имеется 200-километровая граница с Россией.
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Хотя маневры территориально проходят в дальнем от российской границы регионе Хедмарк, с учетом их легенды СМИ предположили, что их главная цель - подготовиться к угрозе конфликта с Россией.
И в Москве восприняли это именно так. "Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность", - заявил российский МИД.
НАТО пригласило российских и белорусских наблюдателей на учения, и они приняли приглашения.
Учения после саммита
Официально задача учений сформулирована так: "Убедиться, что силы НАТО подготовлены, способны действовать сообща и могут противостоять угрозе с любой стороны".
Североатлантический договор, подписанный в 1949 году, предусматривает, что нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом, и каждая из стран-участниц должна оказывать помощь (5-я статья договора).
Перед началом июльского саммита НАТО в Брюсселе многие опасались, что он может закончиться выходом из альянса США. Президент Дональд Трамп критиковал партнеров по НАТО и жаловался на то, что расходы США на поддержание общей безопасности неизмеримо больше расходов союзников.
В итоге страны-члены альянса решили выделять более 2% ВВП на нужды обороны. По окончании саммита Трамп был доволен. "Мы совершили сегодня огромный прогресс. Удивительно, какой душевный подъем царил в той комнате", - говорил он.
Сейчас в учениях задействованы военные из 31 страны. Иллюстрируя многонациональность этих учений, глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что немецкие танки были доставлены в Норвегию на датском корабле, затем их проверили норвежские специалисты, заправили бельгийцы, погрузкой на поезда и автомобильные трейлеры занялись голландцы и поляки под руководством американцев, а организацией доставки занимались болгары.
НАТО+
Швеция и Финляндия - единственные участники маневров, которые не являются членами НАТО (а в штабной игре, как рассказал Столтенберг, примут участие и украинские офицеры). Однако они являются важными участниками маневров.
Учения проходят в воздушном пространстве не только Норвегии, но Швеции и Финляндии. Более того, военные из этих стран будут непосредственно задействованы в боевых упражнениях: на сайте норвежской армии опубликована программа учений, и, согласно планам, 2 ноября финские и шведские солдаты примут участие в танковом бою неподалеку от города Трондхейм.
Швеция и Финляндия традиционно сохраняли нейтралитет в противостоянии между НАТО и Организацией Варшавского договора во времена холодной войны.
После аннексии Крыма в 2014 году и последовавшего за ней обострения отношений России с западными странами Осло и Хельсинки стали сближаться с альянсом. В апреле 2014 года Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия подписали документ об укреплении военного сотрудничества.
В день начала учений в шведской газете Dagens Nyheter вышла статья министров обороны Швеции Питера Хултквиста, Финляндии Юсси Ниинисте, Норвегии Франка Бакки-Йенсена, Дании Клауса Хьорта Фредериксена и министра иностранных дел Исландии Гудлейгура Тора Тордарсона.
В статье говорится, что Россия не представляет непосредственную опасность для этих государств, но именно ее политика привела к тому, что скандинавские государства решили действовать сообща.
"Сегодня мы не видим никаких военных угроз для скандинавских стран, но мы живем в непредсказуемое и неопределенное время. Россия продемонстрировала как волю, так и способность использовать военную силу для достижения стратегических целей", - пишут министры.
При этом они подчеркивают, что тесное и плотное сотрудничество с НАТО - всего лишь сотрудничество, а не членство.
Сложные условия
На учениях будут отрабатываться разные боевые операции. 29 октября на побережье будет высажен крупный морской десант. В этом упражнении примут участие 10 тысяч человек.
31 октября норвежские солдаты будут практиковаться в форсировании реки, которую будут оборонять британцы, а 1 ноября американские морпехи попытаются захватить деревню, контролировать которую будут испанские военные.
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Кроме того, в ходе учений будут отрабатываться совместные действия авиации разных стран, медицинских частей и многое другое.
Как рассказал в интервью агентству UPI сержант морской пехоты США Роберт Дарем, Норвегия - страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом.
"Если вы можете проводить учения в Норвегии, вы сможете проводить их где угодно", - сказал он.
В это время температура в Норвегии колеблется в районе нуля, в ближайшие дни по прогнозу там будут заморозки.
Противостояние
Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО проходят спустя несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров "Восток-2018". В них были задействованы 300 тысяч военных из России, Китая и Монголии.
В НАТО к этим учениям отнеслись более спокойно, чем к маневрам, которые прошли за год до того на полигонах в России и Беларуси. Перед началом учений в Европе многие всерьез опасались того, что Россия сможет скрытно дислоцировать в Беларуси крупную ударную группировку войск, создав условия для нападения на страны Балтии.
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Эстония, Литва, Латвия и Польша считают, что могут первыми стать жертвами российской агрессии в случае, если противостояние России и Запада дойдет до состояния войны.
В настоящее время на территории этих государств развернуты батальонные группы стран НАТО.
Одной из главных задач частей, которые сейчас находятся в Европе на ротационной основе в рамках программы НАТО "Расширенное передовое присутствие", заключается в том, чтобы заставить работать тыловые механизмы альянса - каждая их ротация представляет собой учения по дислокации и переброске войск.