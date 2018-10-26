Как страны НАТО проводят крупнейшие учения со времен холодной войны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Trident Juncture 2018. Британский солдат во время учебного боя в лесу

50 тысяч военных из 31 страны, 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов, 65 кораблей, включая атомный авианосец - страны НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора. Такова легенда учений Trident Juncture 2018, которые начались 25 октября в Норвегии.

Эти учения, как заявляют в НАТО, самые крупные в Северной Европе со времен холодной войны. Подготовка к ним началась еще в августе, активная часть продлится до 7 ноября, а затем будет штабная игра - до 24 ноября.

Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии - страны, у которой имеется 200-километровая граница с Россией.

Хотя маневры территориально проходят в дальнем от российской границы регионе Хедмарк, с учетом их легенды СМИ предположили, что их главная цель - подготовиться к угрозе конфликта с Россией.

И в Москве восприняли это именно так. "Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность", - заявил российский МИД.

НАТО пригласило российских и белорусских наблюдателей на учения, и они приняли приглашения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Ютландские драгуны" на привале - датские солдаты участвуют в учениях Trident Juncture 2018

Учения после саммита

Официально задача учений сформулирована так: "Убедиться, что силы НАТО подготовлены, способны действовать сообща и могут противостоять угрозе с любой стороны".

Североатлантический договор, подписанный в 1949 году, предусматривает, что нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на НАТО в целом, и каждая из стран-участниц должна оказывать помощь (5-я статья договора).

Перед началом июльского саммита НАТО в Брюсселе многие опасались, что он может закончиться выходом из альянса США. Президент Дональд Трамп критиковал партнеров по НАТО и жаловался на то, что расходы США на поддержание общей безопасности неизмеримо больше расходов союзников.

В итоге страны-члены альянса решили выделять более 2% ВВП на нужды обороны. По окончании саммита Трамп был доволен. "Мы совершили сегодня огромный прогресс. Удивительно, какой душевный подъем царил в той комнате", - говорил он.

Сейчас в учениях задействованы военные из 31 страны. Иллюстрируя многонациональность этих учений, глава НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что немецкие танки были доставлены в Норвегию на датском корабле, затем их проверили норвежские специалисты, заправили бельгийцы, погрузкой на поезда и автомобильные трейлеры занялись голландцы и поляки под руководством американцев, а организацией доставки занимались болгары.

НАТО+

Швеция и Финляндия - единственные участники маневров, которые не являются членами НАТО (а в штабной игре, как рассказал Столтенберг, примут участие и украинские офицеры). Однако они являются важными участниками маневров.

Учения проходят в воздушном пространстве не только Норвегии, но Швеции и Финляндии. Более того, военные из этих стран будут непосредственно задействованы в боевых упражнениях: на сайте норвежской армии опубликована программа учений, и, согласно планам, 2 ноября финские и шведские солдаты примут участие в танковом бою неподалеку от города Трондхейм.

Швеция и Финляндия традиционно сохраняли нейтралитет в противостоянии между НАТО и Организацией Варшавского договора во времена холодной войны.

После аннексии Крыма в 2014 году и последовавшего за ней обострения отношений России с западными странами Осло и Хельсинки стали сближаться с альянсом. В апреле 2014 года Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия подписали документ об укреплении военного сотрудничества.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг за несколько дней до начала учений Trident Juncture 2018 посетил американский авианосец "Гарри Трумен", который примет участие в маневрах

В день начала учений в шведской газете Dagens Nyheter вышла статья министров обороны Швеции Питера Хултквиста, Финляндии Юсси Ниинисте, Норвегии Франка Бакки-Йенсена, Дании Клауса Хьорта Фредериксена и министра иностранных дел Исландии Гудлейгура Тора Тордарсона.

В статье говорится, что Россия не представляет непосредственную опасность для этих государств, но именно ее политика привела к тому, что скандинавские государства решили действовать сообща.

"Сегодня мы не видим никаких военных угроз для скандинавских стран, но мы живем в непредсказуемое и неопределенное время. Россия продемонстрировала как волю, так и способность использовать военную силу для достижения стратегических целей", - пишут министры.

При этом они подчеркивают, что тесное и плотное сотрудничество с НАТО - всего лишь сотрудничество, а не членство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британская штурмовая саперная группа перед началом учений

Сложные условия

На учениях будут отрабатываться разные боевые операции. 29 октября на побережье будет высажен крупный морской десант. В этом упражнении примут участие 10 тысяч человек.

31 октября норвежские солдаты будут практиковаться в форсировании реки, которую будут оборонять британцы, а 1 ноября американские морпехи попытаются захватить деревню, контролировать которую будут испанские военные.

Кроме того, в ходе учений будут отрабатываться совместные действия авиации разных стран, медицинских частей и многое другое.

Как рассказал в интервью агентству UPI сержант морской пехоты США Роберт Дарем, Норвегия - страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом.

"Если вы можете проводить учения в Норвегии, вы сможете проводить их где угодно", - сказал он.

В это время температура в Норвегии колеблется в районе нуля, в ближайшие дни по прогнозу там будут заморозки.

Противостояние

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО проходят спустя несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров "Восток-2018". В них были задействованы 300 тысяч военных из России, Китая и Монголии.

В НАТО к этим учениям отнеслись более спокойно, чем к маневрам, которые прошли за год до того на полигонах в России и Беларуси. Перед началом учений в Европе многие всерьез опасались того, что Россия сможет скрытно дислоцировать в Беларуси крупную ударную группировку войск, создав условия для нападения на страны Балтии.

Эстония, Литва, Латвия и Польша считают, что могут первыми стать жертвами российской агрессии в случае, если противостояние России и Запада дойдет до состояния войны.

В настоящее время на территории этих государств развернуты батальонные группы стран НАТО.

Одной из главных задач частей, которые сейчас находятся в Европе на ротационной основе в рамках программы НАТО "Расширенное передовое присутствие", заключается в том, чтобы заставить работать тыловые механизмы альянса - каждая их ротация представляет собой учения по дислокации и переброске войск.