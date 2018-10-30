"#СпаситеРоссийскуюАвиацию". Почему в России не хватает летчиков

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Новое поколение пилотов в России гораздо меньше, чем могло бы быть

Пассажирские авиаперевозки в России растут девять месяцев подряд, и на этом фоне обострилась проблема дефицита пилотов. Новые учебные заведения готовят их с трудом, а с приходом в авиакомпании вчерашним курсантам приходится переучиваться. В чем же дело?

В октябре 2018 года курсанты Омского летно-технического колледжа гражданской авиации опубликовали в "Фейсбуке" обращение с хештегом #СпаситеРоссийскуюАвиацию и жалобой на задержки с получением дипломов.

Курсанты рассказали, что выпуск задерживается на несколько лет из-за невозможности пройти вовремя летную практику.

Система выглядит так: сначала будущие пилоты заканчивают теоритический курс и уезжают домой на многомесячные "каникулы", пока их не вызовут на летную практику.

"Из выпускников 2017 года 43 человека не выпустилось. Из них порядка 12-ти не приступали к полетам", - рассказал один из них на условиях анонимности.

"Я должен был выпуститься в этом году, но по факту еще ни разу не сидел за штурвалом," - говорит другой курсант.

Кроме того, добавляют курсанты, училищу не хватает техников, которые обслуживают вертолеты.

На запрос Русской службы Би-би-си в училище не ответили. В интервью "Вестям" директор колледжа Александр Строганов объяснял ситуацию нехваткой инструкторов. Из 14 инструкторов по факту в наличии только три человека. Дефицит инструкторов он объяснял тем, что зарплаты в учебных заведениях примерно в два раза меньше, чем в коммерческих авиакомпаниях.

Вместе с тем курсанты обращают внимание еще на одну проблему. Раньше по правилам необходимо было проходить практику только на вертолетах Ми-8. Потом произошло изменение в летных правилах, и курсантов обязали сначала проходить практику на других машинах Eurocopter AS 350 Ecureuil и Bell-407.

"Пилоты-курсанты училища учатся теперь неизвестно на какой тип воздушного судна, - говорится в обращении курсантов колледжа. - Если приобретенный ранее Eurocopter AS-350 B2 соответствовал всем требованиям и был как бы "уменьшенной копией" выпускного вертолета (поскольку управление было идентичным), то в требованиях к новому вертолету исчезли некоторые пункты и, как следствие, вертолет имеет совершенно иную схему управления".

Похожая ситуация складывается в системе обучения пилотов самолетов.

По Пданным отраслевого издания "Авиатранспортное обозрение", в Ульяновском летном училище и его филиалах курсанты получают дипломы через четыре года вместо 2,5 лет по программе. Причина - невозможность своевременно провести летную практику.

В 2017 году из 200 курсантов не выпустилось около 60 человек. В этом году из 200-230 человек выпустилось от 60-ти до 70, и с 90-процентной вероятностью часть курсантов останется еще и на седьмой год обучения, сообщало издание.

Учить и переучивать

По окончании училищ выпускники не могут сразу работать в авиации, и авиакомпании вынуждены тратить средства и время на их переобучение. Оно может длиться еще до девяти месяцев, говорил ранее в интервью "Коммерсанту" летный директор "Аэрофлота" Игорь Чалик.

Три-четыре месяца выпускник изучает документы компании, переучивается на новый тип самолета. А потом еще до пяти месяцев уходит на то, чтобы новые пилоты обрели практические навыки, к примеру, научились правильно вести радиосвязь.

В июле о проблеме с подготовкой пилотов писал министру транспорта России Евгению Дитриху замгендиректора "Аэрофлота" по работе с клиентами Вадим Зингман. В письме говорилось, что потребность гражданской авиации в молодых летчиках из числа выпускников оценивается в 900 человек.

А согласно прогнозу развития до 2030 года, российским авиакомпаниям необходимо будет по 1700 новых пилотов в год. Однако российские училища выпускают лишь около 750 пилотов ежегодно. Похожее обращение в августе направляла в минтранс "Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" (АЭВТ).

В своем заявлении АЭВТ предлагала увеличить ежегодный набор в училища, но при этом "не препятствовать первоначальной подготовке коммерческих пилотов на базе авиационных учебных центров, поддерживаемых крупными российскими авиакомпаниями ("Аэрофлот", S7, "Ютэйр", "Уральские авиалинии")".

Чтобы решить проблему, надо дать возможность получать лицензию пилота не только в государственных, но и в частных центрах, сказал Би-би-си источник в одной из этих компаний.

"Давно пора пойти по западной системе, когда человек может получить авиационное образование не только в госучилищах, но и в частных, - пояснил он. - У государства на это денег нет, значит, этот вопрос можно решить за счет бизнеса, когда компании сами готовят себе летный персонал. Сейчас выпускника летного училища компания переучивает под тип воздушного судна, который у нее в парке. А в летных даже нет нужного современного тренажерного центра".

Рассчитывают на государство

Но частный центр подготовки пилотов - Челябинское летное училище гражданской авиации - больше не может готовить пилотов.

Это было единственное частное училище гражданской авиации в России, которое предоставляло дополнительное профессиональное образование. Там было меньше общеобразовательных предметов, и туда брали уже с дипломом.

В 2017 году училище оказалось в центре крупного скандала. Росавиация отозвала пилотские свидетельства примерно у 500 коммерческих пилотов.

Росавиация аннулировала лицензии, так как, по мнению регулятора, они были получены на основании недостоверных сведений.

В настоящее время училище не может готовить пилотов. Запрет на обучение подкреплен решениями судов вплоть до Верховного суда России. Сейчас жалоба по этому поводу готовится для подачи в Европейский суд по правам человека.

А в начале октября группа пилотов обратилась сразу в несколько российских ведомств, в том числе в следственные органы, с просьбой аннулировать свидетельства выпускников двух государственных летных училищ России за 2016-2017 годы. Фактически это может означать запрет на работу для более 2 тысяч выпускников.

Авторы обращения утверждают, что государственные училища допускали те же формальные нарушения, что и Челябинский центр подготовки пилотов.