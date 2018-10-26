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Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов рассказал, что выделял деньги для оперативных экспериментов, и теперь его личные 2 млн рублей проходят как вещественные доказательства в уголовных делах о коррупции. Это чуть меньше его годового дохода за 2017 год.

Аксенов рассказал об этом в эфире канала "Первый крымский", комментируя задержание своего заместителя Виталия Нахлупина. На прошлой неделе Нахлупин был задержан в Москве и арестован по обвинению во взяточничестве.

"За последнее время таких задержаний было много. Только со своей стороны направил более восьми эпизодов по взяточничеству за этот год. В том числе и свои деньги давал на то, чтобы реализовывали эти мероприятия", - рассказал Аксенов.

По его словам, летом он был на приеме у директора ФСБ Александр Бортникова и просил вернуть выделенные для оперативных мероприятий деньги.

"Приехал попросить его, чтобы те средства, которые я выделял на работу со взяточниками, мне как можно быстрее возвращали, - сказал Аксенов. - Я ограничен в ресурсах".

Доходы Аксенова

Если верить декларации Аксенова, его доход за 2017 год составил 2,64 млн рублей. Столько же он заработал и в 2016 году. Формально он не владеет ни недвижимостью, ни автомобилями. При этом у него в пользовании находится земельный участок в 607 квадратных метров и жилой дом площадью 577 квадратных метров.

Официальные доходы его жены Елены в 2017 году составили 19,9 млн рублей против 32,8 млн годом ранее. Ей принадлежат шесть нежилых помещений, две квартиры (суммарной площадью около 100 квадратных метров) и машина BMW 750Li xDRIVE.

Кто еще дает деньги на взятки

Случай с Аксеновым для России не уникален. Так, один из организаторов "дела Улюкаева", генерал ФСБ Олег Феоктистов где-то нашел 2 млн долларов наличными, с которыми министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали у офиса "Роснефти" в 2016 году.

Доллары дважды привозили на заседание суда сотрудники Следственного комитета по просьбе стороны обвинения. Тем не менее в ходе процесса так и не выяснилось, откуда именно они взялись.

В июне Феоктистов попросил суд вернуть ему деньги, которые, как он утверждал, выделил ему "знакомый инвестор". Суд эту просьбу удовлетворил.