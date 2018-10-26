Зарплаты в России растут "беспрецедентными темпами". Но стали ли люди богаче?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Максим Топилин остался при своем мнении по поводу динамики доходов россиян

Рост зарплат в России за первые восемь месяцев 2018 года составил 11%. Это беспрецедентно высокая величина, заявил в среду 24 октября министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Цифры Росстата, на которые ссылается чиновник, не подтверждают его заявление.

Если вычесть инфляцию, окажется, что показатель прибавил 8,4%. Например, за январь-август 2008 года реальная зарплата выросла на 29% к аналогичному периода 2007 года, так что такой рост сложно назвать не имевшим аналогов в прошлом.

Перед выборами президента в марте российские власти приложили значительные усилия, чтобы улучшить этот показатель.

В частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был повышен до уровня прожиточного минимума (за соответствие зарплат МРОТ строго следят налоговые органы), а бюджетные учреждения увеличили ежемесячные выплаты своим сотрудникам за счет премиальных, пишут "Ведомости".

"Поэтому, возможно, министр Топилин в чем-то прав, характеризуя темпы роста зарплат как беспрецедентные: в ближайшее время аналогичных прецедентов государственная статистика может действительно не зафиксировать", - резюмирует газета, имея в виду, что предвыборный эффект будет краткосрочным.

Нужно учитывать не только темпы роста зарплат, но количество товаров и услуг, которые можно приобрести на эти деньги. По состоянию на прошлый год россияне могли купить на зарплату меньше, чем в пиковом 2014 году.

Есть шанс, что по итогам нынешнего года наемные работники вновь достигнут этой докризисной планки (см. график).

Зарплаты - не единственный способ получения доходов. Есть также пенсии, доходы от предпринимательства, сдачи жилья в аренду и так далее.

За вычетом обязательных платежей и с поправкой на рост цен получится вычисляемый Росстатом показатель реальных располагаемых денежных доходов.

С этим показателем дела обстоят заметно хуже, чем с зарплатой. Он снижался четыре года подряд, а за первые десять месяцев 2018 года прибавил скромные 1,1%.

Даже если этот темп роста удастся сохранить до конца года, реальные располагаемые доходы по итогам нынешнего года окажутся на 10% ниже беспрецедентного уровня пятилетней давности.