"Без корсета". Кореянки решили разрушить стандарты красоты

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Пока Сеул превращается в мировой центр красоты и пластической хирургии, в интернете набирают обороты протесты женщин из Южной Кореи. Активистки выступают против макияжа и пластических операций, а в местных соцсетях ширится движение "Без корсета".

В июне блоггер из Южной Кореи Лина Бае выложила на YouTube ролик под названием "Я некрасивая". Первая половина видео напоминает обычный бьюти-блог, где девушка наносит макияж.

Но вместо стандартных субтитров бьюти-блога, в которых объясняется, какую косметику лучше использовать, девушка включила комментарии интернет-пользователей, которые она часто получает: "Ты можешь выглядеть привлекательно, если постараешься", "Тебе нужен тональный крем!", "Тебе нужна пластическая операция!" и т.д.

Во второй половине видео Лина, устав от осуждений, снимает макияж и утверждает: "Я некрасивая. Но это нормально. Не будь тем, кем тебя пытаются сделать другие. Ищи свои собственные цвета". Видео набрало пять миллионов просмотров.

За ней последовали и другие жительницы Южной Кореи. Девушки стали выкладывать фотографии того, как они снимают макияж и выкидывают косметику.

Флешмоб превратился в движение, которое называется "Без корсета" и выступает за естественную красоту.

Сразу же вспомнили про художницу и фотографа Джи Йоу. Она уже несколько лет выкладывает фотографии корейских девушек сразу после пластических операций и устраивает перформансы.

Художница выходит на улицу с табличкой "Я хочу быть идеальна" и предлагает прохожим отметить маркером на её теле место, которое нужно изменить при помощи пластической хирургии.

Гангнам - центр пластической хирургии

Южная Корея занимает первое место в мире по количеству пластических операций на душу населения (Россия находится на 23 месте). По одним источникам, каждая третья женщина в Южной Корее в возрасте от 19 до 29 лет сделала пластическую операцию, по другим - каждая вторая.

Место силы пластических хирургов расположено в сеульском районе Гангнам, где находятся более четырехсот клиник (именно об этом районе пел южнокорейский рэпер PSY в песне Gangnam Style).

Правообладатель иллюстрации JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images Image caption Реклама платической хирургии в районе Гангнам

Медицинские центры Гангнама привлекают не только местных жителей, но и бьюти-туристов со всего мира. Пластической хирургией в Южной Корее больше всего интересуются жители Китая, США, Австралии и Японии. Среди тех, кто приезжает в Сеул за пластической операцией, есть и россияне.

По информации компании "Коган тур", которая осуществляет поездки в пластические клиники Кореи, клиенты из России - это в основном женщины от 20 до 70 лет, имеющие доход значительно выше среднего, как правило жительницы крупных мегаполисов, а также некоторых городов Приморского края (Якутск и Хабаровск). Во многих клиниках есть русское меню и переводчики.

По словам врачей, клиенты из России, как правило, не решаются на кардинальные изменения во внешности, и ограничиваются антивозрастными операциями и ринопластикой (исправление врожденных или приобретённых деформаций носа).

Стандарты корейской красоты

В отличие от россиянок, жители Южной Кореи часто прибегают к пластической хирургии с намерением серьезно изменить внешность. Помимо традиционных для многих азиатских стран светлой кожи, маленького носа и широких глаз, в Южной Корее есть свои уникальные и крайне жесткие требования к женской красоте.

Во-первых, это овал лица. Он должен быть идеальным и В-образным в нижней части, поэтому так часто можно увидеть рекламу операций на нижнюю челюсть.

Во-вторых, корейский бьюти-тренд - это прямые брови. Врачи хирургическим путем убирают изгиб бровей и пересаживают новые волосы на новые брови. Это называется трансплантация бровей.

Хирурги также исправляют лоб - он не должен быть плоским. С помощью инъекций врачи закачивают туда жидкость, придавая лбу объем. В рекламе говорится, что обновленный лоб поможет женщинам стать сексуальнее.

Врачи также добавляют пациентам мешки под глаза. Процедура формирует слой кожи под веками, за счет чего глаза кажутся больше, чем есть на самом деле.

Как и во многих других азиатских странах, в Южной Корее высоко ценится стройность фигуры. Причем речь идет не только об уменьшении бедер или создании тонкой талии, но и об изменении формы икр, например. Операции по уменьшению икр - одни из самых популярных в Южной Корее.

"Это очень сложно представить западному человеку. Но здесь никто не обсуждает уместность пластической операции. Если ты сделал пластику и стал лучше выглядеть, тебя все поздравляют без стеснения. Коллеги или одноклассники будут радоваться так же, как в западном мире делают комплимент одежде или прическе, и скажут: "Отличная операция, тебе очень идет". А родные будут отмечать это событие так, будто девушка поступила в престижный университет", - рассказывает Русской службе Би-би-си студентка из Китая Чен Тьян Де, которая училась в Южной Корее.

Пластическая операция в Южной Корее - это не только желание выглядеть лучше, но и возможность найти работу. Работодатели зачастую внимательно смотрят не только на образование и опыт работы, но и на внешность кандидата.

Многие родители дарят детям операции как подарок на день рождения или окончание школы и университета. Пластические клиники часто устраивают акции для школьников и студентов. Например, если к пластическому хирургу приходят несколько учеников одного класса, у них есть высокий шанс получить скидку.

Корейская косметика

Говоря о стандартах красоты в Южной Корее, нужно упомянуть не только пластическую хирургию, но и о макияж. Косметический рынок Южной Кореи оценивается больше чем в 13 миллиардов долларов и входит в первую десятку мировых рынков красоты. Судя по темпам роста, совсем скоро Сеул сможет соперничать с Парижем и Токио за звание главного мирового косметического центра.

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Помадой и тональным кремом с эффектом защиты от солнца начинают пользоваться еще дошкольники, а прийти без косметики в университет или на работу - это значит проявить неуважение к коллегам.

"Это своего рода социальный контракт. Так ты показываешь уважение к людям. В школах и университетах макияж для девушки - это как обязательное дополнительное домашнее задание. Я почти не пользуюсь косметикой. И когда я училась в Корее, мне приходилось краситься. Когда я впервые это сделала, не только студенты, но и преподаватели отметили, что я молодец, и правильно сделала, что наконец накрасилась", - рассказала Би-би-си другая студентка из Китая Ичин.

Изменения

Помимо первенства в пластической хирургии и косметике Южная Корея занимает лидирующие позиции по скорости и распространению интернета в мире. Практически каждый дом в Южной Корее имеет доступ в интернет.

"Люди, которые проводят в интернете большое количество времени и не вписываются в общепринятые нормы их страны, видят, что в других местах есть альтернативный способ жизни. В результате у них изменяется представление о социальных нормах, и они начинают делать то, что не принято в их культуре", - говорит доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Ольга Гулевич.

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За полгода активных протестов движение #MeToo в Южной Корее стали происходить небольшие изменения. "Я живу здесь 2,5 года. В то время когда я только сюда приехала, увидеть девушку без макияжа на улице было почти невозможно. Сейчас я стала замечать, что некоторые девушки и женщины действительно перестали использовать яркий макияж и без стеснения выходят на улицу", - рассказывает жительница Сеула Анастасия.

Однако противостоять миллиардной индустрии активисткам вряд ли удастся в ближайшее время. Под влиянием многочисленных жалоб администрация сеульского метро обещает запретить рекламу пластической хирургии на станциях и в поездах метро. Однако сделать это будет возможно только после 2022 года - контракты на рекламу пластических клиник на ближайшие три-четыре года уже заключены.