Financial Times: русские разочаровываются в "Лондонграде"

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Газета Financial Times опубликовала статью о меняющемся отношении состоятельных российских инвесторов к лондонской собственности. Из нее следует, что россияне больше не готовы скупать дорогостоящую недвижимость в столице Великобритании.

По мнению Дмитрия Закирова, директора фирмы недвижимости LonGrad, к 2016 году спрос на лондонские объекты упал среди русских практически до нуля. Причиной этого стали новые налоговые правила в Британии и ограничения на вывод средств из России. За тот год количество продаж среди русских в Лондоне упало на 75%.

Затем произошла некоторая стабилизация рынка, но с начала 2018 года наблюдается новый спад. Среди его причин - введение в Британии закона о декларировании источников происхождения состояния, который позволяет конфисковать необъясненные активы, общее ухудшение отношений между Россией и Британией из-за скандлала с отравлением Скрипалей и последовавшее решение британских властей пересмотреть визовый статус 700 россиян.

Но дело не только в российском спросе, продолжает газета. На первую половину текущего года доля на иностранцев приходилось 39% сделок с недвижимостью в центральном Лондоне. В 2014 году международных покупателей было 52%. Общий объем продаж недвижимости за тот же период сократился на 30%. Средняя стоимость недвижимости в центре Лондона по сравнению с пиком в 2014 году упала на 18,4%.

Как отмечает Алиса Зотимова, глава фирмы AZ Real Estate, всё чаще российские инвесторы начинают вкладывать деньги в объекты за пределами Лондона. Она приводит пример одного из своих клиентов, который недавно вложил 5 млн фунтов в строительство гостиницы в аэропорту Манчестера. "Покупка супермаркета в Германии становится всё более популярной идеей", - также отмечает она.

Для русских клиентов, которые желают оставаться в Лондоне, все более привлекательным становится не покупка, а аренда жилья.

"Людям нравится жить в Лондоне, но они не уверены в том, что через три года все члены их семьи будут иметь законные основания для получения британской визы", - говорит Зотимова. По ее словам, не так давно один из ее клиентов из России предлагал заплатить 10 млн фунтов за аренду дорогостоящей квартиры на несколько лет вперед.

По словам лондонских агентов недвижимости, на фоне снижения числа российских клиентов растет численность турецких покупателей, которые стремятся обезопасить себя от падения турецкой лиры и политической нестабильности на родине. За последние два года их число удвоилось, но остается пока незначительным. Зато китайских покупателей по-прежнему много.

Русские и отмывание денег

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Витрина английского агентства недвижимости

Согласно прошлогоднему докладу британского филиала НКО Transparency International, в Британии недвижимость на сумму 4,4 млрд фунтов считается приобретенной за подозрительные средства. Из них 4,2 млрд фунтов потрачены в Лондоне, а 20% этой собственности были приобретены россиянами. Большая часть этих средств переводится оффшорными компаниями, которые владеют примерно 40 тысячами объектов в Лондоне.

Британское Национальное агентство по делам преступности в выпущенном в мае докладе пришло к выводу, что лондонский рынок недвижимости остается объектом внимания лиц из России, Нигерии и Пакистана, которые занимаются отмыванием преступных доходов.

Британское правительство ввело в 2016 году открытый реестр частных компаний и обязалось ввести реестр владельцев-бенефициаров зарубежных компаний, которые владеют британской недвижимостью. Однако строгость проверок, которые способны осуществлять регистрирующий орган под названием Company House, остается ограниченной.

Единственным лицом, который был осужден за предоставление недостоверных данных, стал Кевин Брюер, предприниматель, который задался целью продемонстрировать, насколько просто обойти требования закона. Одна из фирм, которую он создал с этой целью, имела среди директоров министра, который несет ответственность за деятельность Company House .

"В отличие от Дэвида Кэмерона, Тереза Мэй не слишком интересуется этой темой, - говорит Оливер Буллоу, автор известной книги "Страна денег: почему воры и обманщики владеют миром". - Богатые россияне покидают лондонский рынок не из-за строгостей британских законов, а потому, что рубль сильно подешевел".