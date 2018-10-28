Косплей: как на этом хобби зарабатывают деньги
В эти выходные лондонский выставочный центр ExCel заполнился супергероями, диснеевскими принцессами и персонажами аниме - в город приехал фестиваль London Comic Con.
За последние годы фестиваль порядком вырос - в октябре 2016 года трехдневное мероприятие посетили 133 тысячи человек, а шестью годами раньше событие привлекло в три раза меньше посетителей.
Для тех, кто не знает, "косплей" (термин образовался путем сложения слов "costume" (костюм) и "play" (играть) - это изготовление костюмов и, соответственно, преображение в персонажей фильмов, комиксов, книг или компьютерных игр.
Отличие косплея от просто похода на праздник в костюме в том, что на создание нарядов у профессиональных косплееров уходят недели. Создав костюм, они могут провести еще несколько недель, посещая в новом образе разные съезды любителей поп-культуры.
Кроме того, мало просто надеть костюм, нужно постараться преобразиться в соответствующего героя.
Косплей в последнее время стал очень популярен, а значит, у профессиональных косплееров появилось больше возможностей.
Мы поговорили с самыми известными представительницами косплей-культуры, чтобы узнать, как они добились такого статуса и главное, как можно заработать косплеем на жизнь?
Яя Хан: коллекции тканей и аксессуары
У Хан больше двух миллионов поклонников только на "Фейсбуке". Она - полноценная знаменитость, появлявшаяся на обложках издательства Marvel.
Яя нашла свою нишу в индустрии, но только после долгой череды проб и ошибок.
"Для нас это все по-прежнему в новинку", - говорит она.
"У меня есть линейка аксессуаров для косплея, которые я создала еще в начала двухтысячных. Я продаю их в интернете и на выставках", - говорит она.
"Меня годами видели на всех конвенциях, именно так мне удалось сделать себе имя и создать узнаваемый бренд", - говорит она.
"Когда я начинала, то даже не думала о том, что делаю. Мне просто хотелась жить на выставках", - рассказывает Хан.
"Теперь у меня небольшая компания, в которой заняты около 10 человек", - рассказывает она.
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"Мне пришлось научиться управлять бизнесом. Платить людям справедливую зарплату, платить налоги, и все остальные скучные деловые навыки тоже пришлось освоить", - говорит она.
Кроме бизнеса по продаже аксессуаров, Яе удалось завоевать еще одну специфическую нишу - она продает ткани.
"У меня есть линейка тканей, - объясняет она. - Их можно купить в крупнейшей сети текстильных магазинов в США".
"Очень приятно заходить в магазин и видеть свое имя на этикетках. Понимать, что я представляю нашу культуру", - говорит Яя.
"Мне пришлось объяснять представителям текстильной компании, какие ткани нужны косплеерам: это уникальная отделка, конкретные узоры, а сама ткань должны быть очень прочной, но в то же время позволять коже дышать", - рассказывает она.
У Яи получилось объяснить текстильным компаниям, что нужно косплеерам.
"Людям нравится то, что я создала, и я очень этим довольна, - говорит она. - Как косплеер, как человек, выросший в этом сообществе, я не знаю лучшего способа вернуть ему то, что оно мне дало", - добавляет Яя Хан.
"Это дает мне ощущение реализованности", - признается она.
Риган и Келли - о благотворительности в соцсетях
Если вы сомневаетесь в качестве созданный Хан тканей, Риган Сертао и Келли Каллмен будут рады все вам объяснить.
Эта супружеская пара, известная под брендом Cowbutt Crunchies Cosplay, без ума от тканей Яи.
"Яя очень крутая, - говорит Риган. - Когда все только начиналось, и у нас было очень мало ресурсов, многие косплееры хотели быть похожими на нее".
"Я очень уважаю ее как бизнес-леди нашего сообщества", - добавляет Риган.
Риган и Келли получают финансирование через соцсеть Patreon, которая позволяет аудитории жертвовать небольшие суммы косплеерам.
Сегодня им приходит чуть больше 800 долларов в месяц в пожертвованиях. Девушки утверждают, что эти деньги уходят благотворительным организациям.
"Это очень приятно. Мы спрашиваем жертвователей, где они живут, и выбираем маленькие благотворительные организации для животных в том же районе", - говорит Келли.
"Patreon - одна из немногих соцсетевых платформ, где люди сами определяют, что они хотят видеть, это мне нравится. Так легче общаться с аудиторией", - говорит она.
Риган тоже хвалит соцсеть.
"Для нас это не было спланированным шагом, мы не пытались так увеличить аудиторию. Мы пришли к этому естественным путем, просто делая то, что мы любим", - говорит она.
"Люди это чувствуют. Нам повезло найти аудиторию, которой понравилось то, что мы хотели сделать", - так Риган комментирует свой успех в соцсетях.
Анна Фэйт и Patreon
У Анны Фэйт 1569 жертвователей в Patreon.
Каждый из них переводит девушке от одного до 60 долларов в месяц в обмен на различные призы, например постеры и видео.
Однако Фэйт предупреждает, что ее работа не так проста, как может показаться.
"На это уходит очень много времени. Особенно когда каждый месяц приходит время отсылать принты", - говорит она.
"Я должна проверить каждый адрес, заказать исходные материалы, лично все подписать и так далее, - рассказывает Фэйт. - К счастью, мне помогают сестра Лекси и моя семья".
Анна говорит, что часто рекламирует свои посты на Patreon своей же аудитории в других соцсетях. Только в "Инстаграме" у нее более 739 тысяч подписчиков.
Но тех, кто мечтает о карьере косплеера, она предостерегает: "Просто учтите, что люди всегда будут требовать большего".
"Это стресс, но другой работы я бы не хотела", - добавляет Анна.
Лаксло о хорошей раскрутке в соцсетях
Лаксло тоже популярна в соцсети для косплееров. Она говорит, что добиться этого ей удалось, предлагая жертвователям разные виды наград и усердно работая над раскруткой в интернете.
"У меня много разных призов. Это может быть подписанный постер, милые пин-апы, эксклюзивный контент или участие в групповом чате", - говорит она.
"Я просто время от времени упоминаю о своем аккаунте на Patreon в других соцсетях, чтобы люди знали, что я предлагаю", - добавляет Лаксло.
Каждому, кто хочет раскрутить свой аккаунт на Patreon, Лаксло советует регулярно рекламировать его в "Инстаграме".
"Раза в день достаточно. Обращайте внимание на то, в какое время суток наиболее активны ваши подписчики, - советует она. - Старайтесь не сравнивать себя с другими. Заведите друзей в сообществе, поддерживайте друг друга".
"На самом деле для большинства косплееров это не работа, а просто источник дополнительного дохода", - говорит она.
Каозраэль о заказах
Косплеер по имени Каозраэль зарабатывает на заказах. Но это - нестабильный источник дохода, предупреждает она.
"Для любого самозанятого художника все очень зависит от обстоятельств. Мне удается продавать немного небольших заказов, этого хватает", - говорит она.
"Как-то раз был месяц, когда я не продала вообще ничего. А на следующий месяц меня попросили сделать полные рыцарские латы и еще кое-что. Я заработала почти три тысячи евро", - говорит косплеер.
"Нужно уметь копить и хорошо распоряжаться деньгами", - заключает она.
Каозраэль советует начинающим косплеерам просто делать то, что они хотят.
"Я начала с фандома "Трансформеры". В нем меньше косплееров, чем в огромных фандомах типа диснеевских. Если вы правильно найдете нишу, потом вам будет проще расти", - делится опытом Каозраэль.
"Оно того стоит", - говорит она.
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