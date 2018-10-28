Косплей: как на этом хобби зарабатывают деньги

Правообладатель иллюстрации Yaya Han/Anna Faith/Luxlo Cosplay Image caption Яя Хан, Анна Фэйт и Лаксло (слева направо) - одни из самых известных фигур в мире косплея

В эти выходные лондонский выставочный центр ExCel заполнился супергероями, диснеевскими принцессами и персонажами аниме - в город приехал фестиваль London Comic Con.

За последние годы фестиваль порядком вырос - в октябре 2016 года трехдневное мероприятие посетили 133 тысячи человек, а шестью годами раньше событие привлекло в три раза меньше посетителей.

Для тех, кто не знает, "косплей" (термин образовался путем сложения слов "costume" (костюм) и "play" (играть) - это изготовление костюмов и, соответственно, преображение в персонажей фильмов, комиксов, книг или компьютерных игр.

Отличие косплея от просто похода на праздник в костюме в том, что на создание нарядов у профессиональных косплееров уходят недели. Создав костюм, они могут провести еще несколько недель, посещая в новом образе разные съезды любителей поп-культуры.

Кроме того, мало просто надеть костюм, нужно постараться преобразиться в соответствующего героя.

Косплей в последнее время стал очень популярен, а значит, у профессиональных косплееров появилось больше возможностей.

Мы поговорили с самыми известными представительницами косплей-культуры, чтобы узнать, как они добились такого статуса и главное, как можно заработать косплеем на жизнь?

Яя Хан: коллекции тканей и аксессуары

Правообладатель иллюстрации Judy Stephens/Yaya Han Image caption Яя в образе колдуньи из онлайн-игры Granada Espada (слева) и в повседневной одежде

У Хан больше двух миллионов поклонников только на "Фейсбуке". Она - полноценная знаменитость, появлявшаяся на обложках издательства Marvel.

Яя нашла свою нишу в индустрии, но только после долгой череды проб и ошибок.

"Для нас это все по-прежнему в новинку", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Yaya Han/Paul Tien Image caption На каждый костюм уходит огромное количество времени. Вот как делался наряд Фиоры из игры League of Legends

"У меня есть линейка аксессуаров для косплея, которые я создала еще в начала двухтысячных. Я продаю их в интернете и на выставках", - говорит она.

"Меня годами видели на всех конвенциях, именно так мне удалось сделать себе имя и создать узнаваемый бренд", - говорит она.

"Когда я начинала, то даже не думала о том, что делаю. Мне просто хотелась жить на выставках", - рассказывает Хан.

Правообладатель иллюстрации Yaya Han Image caption Среди оригинальных аксессуаров, которые продает Яя, - крылья, луки и кошачьи уши

"Теперь у меня небольшая компания, в которой заняты около 10 человек", - рассказывает она.

"Мне пришлось научиться управлять бизнесом. Платить людям справедливую зарплату, платить налоги, и все остальные скучные деловые навыки тоже пришлось освоить", - говорит она.

Кроме бизнеса по продаже аксессуаров, Яе удалось завоевать еще одну специфическую нишу - она продает ткани.

Правообладатель иллюстрации Yaya Han Image caption Яя утверждает, что костюмы из ее тканей можно увидеть на любой выставке в США

"У меня есть линейка тканей, - объясняет она. - Их можно купить в крупнейшей сети текстильных магазинов в США".

"Очень приятно заходить в магазин и видеть свое имя на этикетках. Понимать, что я представляю нашу культуру", - говорит Яя.

"Мне пришлось объяснять представителям текстильной компании, какие ткани нужны косплеерам: это уникальная отделка, конкретные узоры, а сама ткань должны быть очень прочной, но в то же время позволять коже дышать", - рассказывает она.

Правообладатель иллюстрации Yaya Han/Marvel Image caption В октябре 2016 года Яя снялась для обложки комикса серии Marvel's Inhumans в образе Медузы

У Яи получилось объяснить текстильным компаниям, что нужно косплеерам.

"Людям нравится то, что я создала, и я очень этим довольна, - говорит она. - Как косплеер, как человек, выросший в этом сообществе, я не знаю лучшего способа вернуть ему то, что оно мне дало", - добавляет Яя Хан.

"Это дает мне ощущение реализованности", - признается она.

Риган и Келли - о благотворительности в соцсетях

Правообладатель иллюстрации Sara Lynn Photography Image caption Риган и Келли в роли персонажей из мультфильма "Моя маленькая пони"

Если вы сомневаетесь в качестве созданный Хан тканей, Риган Сертао и Келли Каллмен будут рады все вам объяснить.

Эта супружеская пара, известная под брендом Cowbutt Crunchies Cosplay, без ума от тканей Яи.

"Яя очень крутая, - говорит Риган. - Когда все только начиналось, и у нас было очень мало ресурсов, многие косплееры хотели быть похожими на нее".

"Я очень уважаю ее как бизнес-леди нашего сообщества", - добавляет Риган.

Правообладатель иллюстрации Sam Saturn Image caption Последний образ Риган, Локи из фильма "Тор", сделан исключительно из тканей Яи

Риган и Келли получают финансирование через соцсеть Patreon, которая позволяет аудитории жертвовать небольшие суммы косплеерам.

Сегодня им приходит чуть больше 800 долларов в месяц в пожертвованиях. Девушки утверждают, что эти деньги уходят благотворительным организациям.

Правообладатель иллюстрации Para Para Productions Image caption Келли в придуманном ей образе Рыцаря-пуговицы

"Это очень приятно. Мы спрашиваем жертвователей, где они живут, и выбираем маленькие благотворительные организации для животных в том же районе", - говорит Келли.

"Patreon - одна из немногих соцсетевых платформ, где люди сами определяют, что они хотят видеть, это мне нравится. Так легче общаться с аудиторией", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Regan and Kelly Image caption Риган и Келли поженились в 2016 году, через 11 лет после первого совместного косплея

Риган тоже хвалит соцсеть.

"Для нас это не было спланированным шагом, мы не пытались так увеличить аудиторию. Мы пришли к этому естественным путем, просто делая то, что мы любим", - говорит она.

"Люди это чувствуют. Нам повезло найти аудиторию, которой понравилось то, что мы хотели сделать", - так Риган комментирует свой успех в соцсетях.

Анна Фэйт и Patreon

Правообладатель иллюстрации Anna Faith Image caption Анна Фэйт (на фото в образе Чудо-женщины) - профессиональный косплеер. Она выступает на частных вечеринках и получает пожертвования через Patreon

У Анны Фэйт 1569 жертвователей в Patreon.

Каждый из них переводит девушке от одного до 60 долларов в месяц в обмен на различные призы, например постеры и видео.

Однако Фэйт предупреждает, что ее работа не так проста, как может показаться.

Правообладатель иллюстрации Anna Faith Image caption Анна в образе Харли Квинн из вселенной Бэтмена

"На это уходит очень много времени. Особенно когда каждый месяц приходит время отсылать принты", - говорит она.

"Я должна проверить каждый адрес, заказать исходные материалы, лично все подписать и так далее, - рассказывает Фэйт. - К счастью, мне помогают сестра Лекси и моя семья".

Правообладатель иллюстрации Anna Faith Image caption Анна впервые прославилась благодаря совместному с сестрой косплею героинь мультфильма "Холодное сердце"

Анна говорит, что часто рекламирует свои посты на Patreon своей же аудитории в других соцсетях. Только в "Инстаграме" у нее более 739 тысяч подписчиков.

Но тех, кто мечтает о карьере косплеера, она предостерегает: "Просто учтите, что люди всегда будут требовать большего".

"Это стресс, но другой работы я бы не хотела", - добавляет Анна.

Лаксло о хорошей раскрутке в соцсетях

Правообладатель иллюстрации Luxlo Cosplay Image caption Лаксло (на фото - в образе покемона Умбриона) - одна из самых популярных косплееров в Patreon

Лаксло тоже популярна в соцсети для косплееров. Она говорит, что добиться этого ей удалось, предлагая жертвователям разные виды наград и усердно работая над раскруткой в интернете.

"У меня много разных призов. Это может быть подписанный постер, милые пин-апы, эксклюзивный контент или участие в групповом чате", - говорит она.

"Я просто время от времени упоминаю о своем аккаунте на Patreon в других соцсетях, чтобы люди знали, что я предлагаю", - добавляет Лаксло.

Правообладатель иллюстрации Luxlo Cosplay/Nigel Murray Photography Image caption Каждый месяц Лаксло получает около двух тысяч долларов от своих поклонников. Деньги идут и на создание новых костюмов

Каждому, кто хочет раскрутить свой аккаунт на Patreon, Лаксло советует регулярно рекламировать его в "Инстаграме".

"Раза в день достаточно. Обращайте внимание на то, в какое время суток наиболее активны ваши подписчики, - советует она. - Старайтесь не сравнивать себя с другими. Заведите друзей в сообществе, поддерживайте друг друга".

"На самом деле для большинства косплееров это не работа, а просто источник дополнительного дохода", - говорит она.

Каозраэль о заказах

Правообладатель иллюстрации Chaozrael/Silvia Gunther Image caption Каозраэль (на фото в образе робота из "Трансформеров") принимает заказы на костюмы от других косплееров

Косплеер по имени Каозраэль зарабатывает на заказах. Но это - нестабильный источник дохода, предупреждает она.

"Для любого самозанятого художника все очень зависит от обстоятельств. Мне удается продавать немного небольших заказов, этого хватает", - говорит она.

"Как-то раз был месяц, когда я не продала вообще ничего. А на следующий месяц меня попросили сделать полные рыцарские латы и еще кое-что. Я заработала почти три тысячи евро", - говорит косплеер.

"Нужно уметь копить и хорошо распоряжаться деньгами", - заключает она.

Правообладатель иллюстрации Chaozrael Image caption Сейчас Каозраэль работает над персонажем из серии игр God of War

Каозраэль советует начинающим косплеерам просто делать то, что они хотят.

"Я начала с фандома "Трансформеры". В нем меньше косплееров, чем в огромных фандомах типа диснеевских. Если вы правильно найдете нишу, потом вам будет проще расти", - делится опытом Каозраэль.

"Оно того стоит", - говорит она.

***