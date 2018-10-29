"Биодобавки убили мою печень": чему учит история американца, поддавшегося на рекламу

Правообладатель иллюстрации Jim McCants Image caption Джиму Маккентсу пришлось пересадить печень после приема пищевых добавок

История американца, которому пришлось пересаживать печень после приема экстракта зеленого чая в капсулах, вновь заставила заговорить о биодобавках.

Когда 50-летний Джим Маккентс начинал принимать капсулы с зеленым чаем, он надеялся, что антиоксиданты помогут ему избежать инфаркта и вести активный образ жизни до самой старости. Ежедневно он проходил (или пробегал) по несколько километров, старался худеть и питаться сбалансированно.

"Я был готов к тому, что эти капсулы окажутся бесполезными и я впустую потрачу деньги. На такой риск я был согласен. Но я никак не ожидал, что у меня откажет печень", - говорит Маккентс. В день школьного выпускного у сына он почувствовал себя плохо. "Ты весь желтый", - сказала Джиму жена, и они срочно отправились в больницу.

Несколько дней врачи делали анализы и не могли поставить диагноз. Наконец Маккентсу сообщили, что его спасет только трансплантация печени. Без пересадки он не прожил бы и недели - печень полностью отказала.

По чудесному стечению обстоятельств, подходящий для пересадки донорский орган нашелся за один день. Сейчас, спустя четыре года после операции, Маккентс испытывает постоянную боль в животе, находится на постоянном медикаментозном лечении и с трудом ходит.

Он подал в суд на компанию Vitacost - производителя капсул. Они продаются без рецепта - поскольку добавка произведена из чая, в США она считается пищевым продуктом, а не лекарством, и не проходит сертификацию и испытания. "Никаких предупреждений о возможном риске и побочных эффектах в инструкции нет", - говорит Маккентс.

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Эксперты называют случай Маккентса крайне необычным.

Однако в мире ежегодно фиксируется около 80 случаев болезни печени у людей, принимающих гранулированный зеленый чай: например, отказ печени и почек произошел у 17-летней жительницы канадской провинции Онтарио Мадлен Папино.

Возможно, опасность таится в потенциально токсичном ингредиенте зеленого чая EGCG (эпигаллокатехин-3-галлат). Этот катехин (вещество с антиоксидантными свойствами) в изобилии содержится в напитке, а в гранулах его концентрация повышена в сотни раз.

"Если вы просто пьете зеленый чай в разумных количествах, вам ничего не грозит," - рассказал Би-би-си профессор медицинского факультета Уэйк Форест в Северной Каролине Герберг Бонковски. Он изучает влияние биодобавок из зеленого чая на печень уже почти 20 лет.

"Рискуют те, кто принимает сильно концентрированные экстракты. Обычно их пьют те, кто хочет худеть, и зачастую они в этот период почти не едят твердой пищи. Мы знаем из исследований, проведенных на животных, что организм голодного, истощенного животного усваивает гораздо больше катехинов, чем организм более упитанных особей. Еще одним фактором риска может быть параллельный прием других лекарств или алкоголя", - говорит профессор.

Так вредны ли биодобавки?

В Британии биодобавки должны пройти предусмотренные Евросоюзом проверки на безопасность и влияние на здоровье человека.

Одобренные регуляторами добавки, приобретенные у надежных производителей, практически всегда безопасны и комплектуются инструкциями по применению, уверяют врачи.

При этом, как отмечает доктор Уэйн Картер из Университета Ноттингема, нельзя утверждать, что пищевые добавки не могут быть потенциально вредными.

Например, если вы примите повышенную дозу такого препарата, то может возникнуть риск для здоровья.

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Хотя во многих случаях излишки вещества будут выведены из организма, это может стать угрозой для печени, которая очищает потребляемые нами вещества от токсинов.

"Мне кажется, что иногда люди думают так: "это полезно для меня, поэтому если я приму большую дозу, то мне станет еще лучше". Однако тут возникает риск", - говорит доктор Картер.

Одновременный прием сразу многих пищевых добавок также может представлять опасность, предупреждает эксперт.

Иногда они могут взаимодействовать друг с другом: один препарат может усиливать эффект от другого. В других случаях они могут содержать один или несколько одинаковых питательных веществ, что приводит к передозировке.

Кому-то из нас сложнее эффективно перерабатывать те или иные вещества, и от этого тоже зависит их влияние на организм.

"Особенность таких препаратов в том, что они безопасны для большинства людей, но не для каждого", - добавляет Картер.

Однако если таковы потенциальные риски, то какова же польза для здоровья?

Витамины обязательные и необязательные

Некоторые биодобавки признаются большинством экспертов универсально полезными.

Национальная служба здравоохранения Британии (NHS) рекомендует женщинам, желающим забеременеть, принимать фолиевую кислоту (она же - витамин B9). Эта рекомендация актуальна и для беременных женщин сроком до 12 недель, чтобы предотвратить ряд врожденных болезней у ребенка.

Правительство Британии на этой неделе заявило, что обсудит с экспертами возможность добавления фолиевой кислоты в муку.

Есть еще два витамина, которые официальная медицина настойчиво рекомендует: D и K.

Прием витамина D также рекомендован младенцам, детям в возрасте от одного до четырех лет и людям, которым не хватает солнечного света.

Это касается тех, кто часто испытывает слабость или не выходит из дома, а также тех, кто постоянно носит закрытую одежду.

В целом же прием витамина D рекомендован практически любому человеку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Служба здравоохранения Британии отмечает, что все необходимые человеку витамины и минералы содержатся в здоровой пище

Недостаток витамина D, который мы в основном получаем из солнечного света, может привести к разным видам деформации костей: рахиту у детей и остеомаляции у взрослых.

"Сто лет назад большинство детей в Лондоне были больны рахитом. Однако ситуация улучшилась после того, как детям стали давать витаминные добавки", - рассказывает Бенджамин Джейкобс, сотрудник Королевского национального ортопедического госпиталя.

Помимо витамина D, практически всем маленьким детям в Британии показана инъекция витамина К - ее делают в первые 24 часа после рождения с целью предотвращения внутренних кровотечений.

Здоровое питание и добавки

Доктор Джейкобс отмечает, что биодобавки рекомендованы также людям, сидящим на строгой диете, и аллергикам.

Например, британская национальная система здравоохранения (NHS) рекомендует веганам употреблять витамин B12, который в натуральном виде содержится только в продуктах животного происхождения.

Однако что касается многих других добавок, то их универсальная польза менее очевидна.

Например, специалисты NHS утверждают, что большинство людей не нуждаются в приеме витаминных добавок, так как все необходимые витамины и минералы, кроме витамина D, уже есть в продуктах, если человек питается сбалансированно.

Польза от капсул с рыбьим жиром, которые часто принимают для улучшения работы сердца или мозга, тоже не столь очевидна.

Так, ученые пришли к выводу, что утверждение о пользе таких капсул для сердца во многом ошибочны.

Как отмечает Сэм Дженнингс, глава консалтинговой компании Berry Ottaway & Associates Ltd, диетология - это постоянно развивающаяся наука, где постоянно появляются новые данные.

"Очевидно, что пищевые добавки не могут быть одинаково полезны всем людям, так как это зависит от особенностей каждого человека, а также от того, получит ли человек пользу от какого-либо дополнительного питательного вещества", - говорит она.

Доктор Картер советует изучить выводы ученых касательно той или иной добавки, прежде чем принимать ее, а также ознакомиться с противопоказаниями.

Как выбирать пищевыедобавки

Покупайте добавки у проверенных поставщиков - препараты должны пройти контроль качества

Проверьте, были ли проведены клинические испытания на людях, для которых они предназначены

Изучите противопоказания - например, людям с болезнями сердца стоит обратить внимание на влияние препарата на работу этого органа

Будьте осторожны при приеме нескольких препаратов одновременно

Придерживайтесь рекомендованных доз

Источник: доктор Уэйн Картер.