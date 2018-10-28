Стрельба в синагоге. Что нам известно о нападении в Питтсбурге?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жители Питтсбурга приностят цветы в память о погибших при нападении на синагогу "Древо жизни"

Утром 27 октября американец Роберт Боуэрс, открыл огонь в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге. Погбили 11 человек, еще шестеро получили ранения (среди них - четверо полицейских).

46-летний Боуэрс находится по стражей. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам. Боуэрсу грозит смертная казнь.

Вот что известно о нападении в настоящее время.

Что произошло?

Вооруженный мужчина зашел в здание в синагоге в районе Скуиррел-Хилл незадолго до 10:00 по местному времени, когда там проходила служба.

У него было три пистолета Glock 57 и полуавтоматическая винтовка AR-15.

Когда он пытался покинуть здание, на место происшествия уже прибылии полицейские и сотрудники эскренных служб.

Двое полицейских, прибывших самыми первыми, получили ранения в перестрелке с нападавшим, когда он пытался бежать.

Еще двое членов SWAT (военизированного подразделения правоохранительных органов) были ранены внутри здания.

Нападавший получил многочисленные ранения и сдался.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава департамента общественной безопасности Питтсбурга Уэнделл Хисрич был поражен увиденным в синагоге

Глава департамента общественной безопасности Питтсбурга Уэнделл Хисрич сказал, что место происшествия выглядело ужасающе. Общаясь со журналистами, он отметил, что было одно из самых страшных мест происшествия, которые он видел в своей жизни, хотя ему приходилось бывать на местах крушения самолетов.

Кем были жертвы?

Имена всех погибших стали известны в воскресенье. Вот их список.

Джойс Файнберг, 75 лет,

Роуз Мэллингер, 97 лет,

Ричард Готтфрид, 65 лет,

Джерри Рабинович, 66 лет,

Сесил Розенталь, 59 лет, и его брат Дэвид, 54 года,

Бернис Саймон, 84 года, и ее муж Сильван, 86 лет,

Дэниел Стейн, 71 год,

Мелвин Уакс, 88 лет,

Ирвинг Янгер, 69 лет.

Еще одна 61-летняя женщина и один 70-летний мужчина были госпитализированы. Мужчина получил огнестрельные ранения туловища и находится в критическом состоянии.

Погибшая Роуз Мэллингер, как сообщается в американских СМИ, пережила Холокост.

Племянник Дэниела Стейна Стивен Галле рассказал, что он пользовался всеобщей симпатией и был "доброй души человеком".

Он сказал, что его дядя недавно стал дедушкой и каждую субботу ходил на службу в синагогу.

Один из получивших ранения полицейских был выписан из больницы в субботу, другой должен был выписаться в воскресенье. Двум другим необходимо более длительное лечение.

Что мы знаем о синагоге?

Синагога "Древо жизни" , соглано ее веб-сайту, была основана более 150 лет назад.

Она объединилась с находящимся неподалеку приходом Л'Симха около пяти лет назад. В результате было создано "Древо жизни" и конгрегация Л'Симха.

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Синагога "Древо жизни" в Питтсбурге

Синагога находится на востоке Питтсбурга в райне Скуиррел-Хилл, где примерно с 1920-х годов проживает большая еврейская община.

Президент Еврейской федерации Большого Питтсбурга Джефф Финкельштейн сказал журналистам, что синагогу по утрам в субботу посещают до 50-60 человек.

Согласно календарю на его веб-сайте, утренняя служба в шаббат была запланирована с 09:45 до 12:00.

Между тем, после нападения на охрану синагог и еврейских центров в США были выделены дополнительные полицейские силы.

Кто нападавший?

Подозреваемого зовут Роберт Боуэрс. Он находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Специальный агент ФБР Роберт Джонс сказал, что Боуэрс, судя по всему, не был известен властям до событий в субботу.

Боуэрс публиковал антисемитские посты в социальной сети Gab (схожей с "Твиттером") под ником onedingo.

В его аккаунте, который сейчас заблокирован, среди прочего евреи назывались "детьми сатаны".

Правообладатель иллюстрации Empics Image caption Роберт Боуэрс пришел в синагогу с тремя пистолетами и ружьем

В субботу утром он подверг критике группу помощи беженцам "Общество помощи еврейским иммигрантам" (HIAS) и написал, что не может "сидеть и смотреть, как убивают его людей".

"Все, я пошел", - написал он напоследок.

В более ранних постах он критиковал президента США Дональда Трампа и его лозунг "Сделаем Америку снова великой" (Male America Great Again, сокращенно MAGA), а также еврейскую общину.

"Трамп - глобалист, а не националист", - писал он.

В другом посте он отметил: "Официально заявляю - я не голосовал за него [Трампа], у меня бейсболки Maga никогда не было, я не надевал и даже не прикасался к ней".

Он также высказал поддержку теории заговора QAnon, которой придерживаются многие сторонники крайне правых идей. Она основана на убеждении, что Трамп планирует секретную операцию по расследованию и аресту известных людей или представителей политической элиты, причастых к насилию над детьми.

Что такое Gab?

Gab - это социальная сеть, созданная в августе 2016 года в качестве альтернативы "Твиттеру". Ее основатель Эндрю Торба сказал в интервью Buzzfeed News, что он создал ее в пику "Большой монополии" социальных сетей, владельцы которых якобы симпатизируют левым идеям.

Критики говорят, что это площадка для людей, заблокированных в других социальных сетях, высказываний полных ненависти, и

Торба подчеркивают, что сайт не предназначен для людей, придерживающихся каких-то определенных убеждений. Позже он повторил это в посте на своей странице в Gab.

После нападения на синагогу на сайте было опубликовало заявление, осуждавшее этот поступок. "Gab безоговорочно отвегает и осуждает все акты терроризма и насилия", - говорится в нем.