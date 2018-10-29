Пресса Британии: Прага и Москва давно следят за Трампом

В обзоре британской прессы:

Кто и зачем следил за Трампом?

Guardian пишет, что Служба государственной безопасности Чехословакии StB вела слежку за Дональдом Трампом для того, как говорится в архивных документах, чтобы получить информацию о "высших эшелонах американского правительства".

StB начала слежку за Трампом после того как в 1977 году он женился на Иване Зельничковой. Операция курировалась агентами из города Злин (тогда назвавшемся Готвальдов), где родилась и выросла Ивана, а также из Праги.

Отец Иваны Милош Зельничек регулярно поставлял информацию StB о визитах своей дочери из США, а также о карьере своего зятя.

Зельничек был записан в StB как "тайный доносчик". Он сотрудничал с секретной службой до самого конца коммунистического режима.

Согласно архивным документам, полученным Guardian и чешской газетой Respekt, чехословацкие спецслужбы серьезно заинтересовались Дональдом Трампом после президентских выборов в США 1988 года, на которых победил Джордж Буш-старший.

Первый отдел StB, занимавшийся внешней разведкой, решил тогда более плотно заняться Трампом.

Как пишет газета, Властимил Данек, который возглавлял в те времена работу StB в Злине, подтверждает эту информацию.

"Трамп был для нас чрезвычайно интересен. Он был бизнесменом, у него было много связей, в том числе и среди политиков. Мы сфокусировались на нем, мы знали, что у него большое влияние. У нас была информация, что он хотел бы в будущем стать президентом", - цитирует его Guardian.

Данек, который давно ушел на пенсию, говорит, что первый отдел StB в Праге также был заинтересован Трампом, но не знает, делилась ли Прага полученной информацией с КГБ.

Затем Данек сказал Guardian, что не хочет сообщать никаких других деталей. "Это в прошлом, и я хотел бы это забыть. Мне не нужно никаких проблем", - сказал он.

Из архивных документов, пишет газета, не ясно, была ли операция по слежке за Трампом инициирована КГБ.

Но, отмечает Guardian, чехословацкие спецслужбы постоянно обменивались информацией с Москвой.

Как пишет газета, к концу холодной войны Москву и Прагу чрезвычайно интересовала персона Дональда Трампа.

Спецслужбы обеих стран заметили растущие политические амбиции Трампа и надеялись как-то использовать его связи с родителями его жены в Чехословакии.

Масштабы слежки КГБ за Трампом неизвестны, так как все связанные с этим документы по прежнему засекречены. Также не ясно, когда именно КГБ открыл досье на Трампа.

Архивы чехословацкой StB были рассекречены в 1990-х годах, но значительная часть документов была уничтожена к моменту падения коммунистического режима.

Но существуют секретные указания тогдашнего главы КГБ Владимира Крючкова, в которых тот отчитывает своих подчиненных за то, что они недостаточно активно находят потенциально полезных агентов в США.

Крючков направил послание главам резидентур КГБ за рубежом, в котором он прояснил, какие именно личные черты характера потенциального агента могут быть полезны для его вербовки.

Среди прочего, в этом тексте упоминаются коррупция, самовлюбленность, нарциссизм, супружеские измены и плохие навыки аналитического мышления.

Текст был обнародован перебежчиком Олегом Гордиевским. Согласно этим указаниям, КГБ должно было особенно внимательно относиться к людям, успешно занимающимися бизнесом и развивающими политические амбиции, пишет Guardian.

Крайне правая угроза

Daily Mail пишет, что отныне британская контрразведка МИ-5 будет отслеживать деятельность крайне правых группировок в Великобритании.

На фоне опасений, что ультраправые пытаются организовать расовые и религиозные конфликты в британских городах, МИ-5 впервые начнет с ними борьбу.

До сих пор слежкой за крайне правыми группировками занималась лишь местная полиция, в то время как у МИ-5 есть большой опыт борьбы с исламистскими группировками.

Теперь будет официально считаться, что крайне правые группировки представляют опасность для национальной безопасности страны.

С марта 2017 года полиции удалось выявить и предотвратить четыре попытки организации терактов крайне правыми группировками.

Власти также обеспокоены растущей популярностью неонацистских группировок, пишет газета.

По мнению газеты, опыт МИ-5 позволит быстрее и эффективнее обнаружить, как именно функционируют ультраправые группировки, и что именно они собираются делать.

Борьба с антисемитизмом

Times публикует редакционную колонку под заголовком "Самая древняя ненависть".

Газета напоминает, что менее чем через две недели будет отмечаться 80-я годовщина "Хрустальной ночи" - еврейского погрома в Германии.

Историческая память еврейского народа хорошо помнит, как легко оболочка цивилизованности отступает под натиском атавистической ненависти.

В этом столетии евреев уже убивали в синагогах, школах, кошерных магазинах или просто на улицах - в демократических, свободных странах, таких, как Франция, Дания или США.

Убийство в субботу 11 молящихся в синагоге евреев в Питтсбурге было грехом, напоминающем о самых страшных моментах современной истории. Одной из погибших было 97 лет, и она пережила Холокост.

Арестованный подозреваемый, насколько известно, стал кричать "все вереи должны погибнуть" перед тем, как открыл огонь из своего автомата.

Вина за это ужасающее преступление лежит лишь на том, кто открыл огонь, пишет газета, но политики обязаны противостоять ужасной субкультуре антисемитизма.

Антисемитизм - это уникальная форма ксенофобии. Этот вид ксенофобии не только клеветнически утверждает, что евреи - чужаки.

Антисемиты также заявляют, что евреи, составляющие лишь минимальный процент населения во всех странах за пределами Израиля, контролируют мировую политику.

Подобные примитивные идеи не исчезли после победы над нацизмом. Они были, среди прочего, возрождены в Советском Союз, во время кампании против так называемого "заговора врачей".

Эти идеи живы как среди крайне левых, так и среди крайне правых и сегодня. И подобные идеи приводят к реальным последствиям, пишет Times.

Еврейский народ пережил несколько тысяч лет погромов и дискриминации, основанных на ложных обвинениях и мифах.

Антисемитизм, как выяснилось, легко разбудить. Его смертоносное проявление в Питтсбурге должно убедить политиков заняться этим вопросом.

Обзор подготовил Борис Максимов, BBCRussian.com