СМИ России: губернаторов протестируют на избираемость

В обзоре российских газет:

"Ведомости", РБК: цена ошибки

Администрация президента начинает мониторинг избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 году. Задача - выявить тех, кого нужно заменить, и определить конфигурацию избирательных кампаний для тех, кто останется. Об этом, со ссылкой на свои источники в администрации президента рассказывает газета "Ведомости".

Исследование решено проводить из-за выборов 9 сентября, победить на которых не смогли четыре губернатора. Администрация президента хочет минимизировать риски, объясняет один из собеседников газеты. Много регионов с непонятной до конца ситуацией.

Для того, чтобы оценить избираемость губернаторов, в регионы России направлен "десант" из сотрудников администрации президента, политтехнологов и членов "Единой России", пишет газета. А после проверки могут быть приняты кадровые решения по отдельным губернаторам.

"Теперь все понимают, что проиграть губернатор может даже без конкуренции. Нужна объективная оценка и текущей обстановки, и тенденций, - цитирует газета свой источник. - [...] Появился внятный запрос на то, чтобы власть слушала людей, фиксировала проблемы и объясняла, что делает".

Политтехнолог Петр Быстров считает такую систему разумным шагом: "Мониторинг ситуации в регионах ведется постоянно. Но с учетом проблем, которые выявили нынешние выборы, было, видимо, решено усилить это экспертной оценкой на местах".

На итогах выборов сказались общее повышение протестных настроений и привычка технологов к референдумным выборам, считает эксперт: "После пенсионной реформы появился общий запрос на обновление власти, изменились рейтинги президента, "Единой России", это повлияло и на рейтинги губернаторов. Многие же технологические команды отвыкли работать в условиях конкуренции".

Раньше мониторинг осуществлялся в ходе избирательной кампании, а решение вопроса, оставлять ли губернатора, было более кулуарным, говорит политолог Михаил Виноградов.

"В 2019 году все губернаторы, у которых истекает срок полномочий, потенциально проблемные. Ситуация воспринимается как более тяжелая в связи с общими электоральными тенденциями и составом тех, о ком надо принимать решения. Это требует ускорения работы и раскладывания всего по разным корзинам, потому что цена ошибки возрастает", - считает он.

Газета напоминает, что губернаторские выборы в сентябре 2019 года пока запланированы в 16 регионах, еще в двух руководителей изберут парламенты по представлению президента.

Председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский прокомментировал газете РБК, что решение о том, когда именно отставлять главу региона - за год или за полгода до выборов, во многом зависит специфики региона и ситуации в элитах.

"Где-то важнее, чтобы человек "зашел" пораньше, взял контроль [над ситуацией], успел выстроить под себя политическую конструкцию, в конце концов, сформировал под себя бюджет региона на следующий год. А где-то можно и даже нужно завести нового врио весной, потому что важнее, чтобы до выборов у новичка продолжался "медовый месяц" [с избирателями]", - пояснял эксперт.

"Новая газета": Специфические кандидаты

"Новая газета" пишет о повторных выборах губернатора Приморского края: 26 октября начался прием документов от кандидатов в губернаторы региона. Итоги сентябрьских выборов были отменены из-за массовых фальсификаций в пользу действующего тогда исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко, напоминает газета.

В первый же день заявления в избирком подали 12 кандидатов. Среди них временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко и выдвинутый партией "Зеленые" Олег Митволь. Также свою кандидатуру заявил Максим Сурайкин, представитель "Коммунистов России" и бывший кандидат в президенты России на выборах в марте 2018 года.

Участие столь специфических кандидатов в региональной кампании стало дальнейшим развитием скандала с провалом единоросса и врио губернатора Андрея Тарасенко во втором туре выборов в сентябре, считает издание.

"Во-первых, появилось ощущение, что выборы что-то значат, - объясняет политолог Дмитрий Орешкин. - Произошло пробуждение спящей царевны. Пробудились люди, которые оценивают свои способности и хотят себя реализовать. Во-вторых - и это более важно, - этот процесс, конечно, поддерживается наверху. Вы хотели демократию? Получите теперь собачью свадьбу".

Нарушение правил игры приморскими избирателями Кремль посчитал личным оскорблением, уверен Орешкин, и за это нарушение он устроит "карательную акцию по отношению к выборам, к избирателям, к кандидатам, к самому региону".

"Скорее всего, дело в том, что "Единая Россия" после второго тура губернаторских выборов решила, что для нее будет более политически верно содействовать тому или иному кандидату в выборах, но не участвовать в них непосредственно", - прокомментировал ситуацию политтехнолог Владимир Перевозчиков. Он считает, что кандидат от власти [Олег Кожемяко] на этот раз подобран правильно.

Партия власти еще не успела "оправиться от нокдауна", полученного ею в сентябре, считает он. И избираться от "Единой России" сейчас не самое эффективное политическое решение, однако сам факт возможности баллотироваться в качестве самовыдвиженца - скорее плюс, поскольку создает более конкурентные выборы, утверждает Перевозчиков.

Газета не берется прогнозировать, как поведет себя избиратель в условиях, когда протестные настроения все еще велики, но кандидат от власти не вызывает раздражения. Но перспектива второго тура, по прогнозам политологов, остается, хотя она не так велика, как в прошлый раз.

"Ведомости": политический сигнал

Журнал The New Times оштрафован на 22,25 миллиона рублей за несвоевременное информирование о получении денежных средств от "иностранного агента". . Газета "Ведомости", которая пишет на эту тему отмечает, что это самый крупный административный штраф, наложенный на российские СМИ судами общей юрисдикции.

С просьбой оштрафовать издателя The New Times - ООО "Новое время" - в суд обратилась прокуратура Тверского района по итогам проверки направленного весной 2018 года запроса депутата Госдумы от "Справедливой России" Николая Рыжака: он просил проверить данные о том, что The New Times получает деньги от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список иностранных агентов. Административное дело было заведено в сентябре, рассказывает газета.

Главный редактор The New Times Евгения Альбац заявила, что издание оспорит это решение.

"Через этот фонд нам переводили деньги разные организации и обычные люди, которые поддерживали журнал, - объяснила Альбац. - В 2014 г., когда фонд признали иностранным агентом, мы не сразу об этом узнали. Когда мы получили представление прокуратуры, мы сразу выполнили все ее требования. Мы регулярно предоставляем все необходимые данные о финансировании в налоговые органы".

Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков признается, что ему неизвестны другие подобные дела. А политолог Михаил Виноградов говорит, что ничто из сопутствующих обстоятельств не дает оснований заподозрить неполитический характер этого решения.

"Размер штрафа по такому ничтожному поводу выглядит показательно. При том что The New Times сейчас не переживает пик влияния, он был влиятельнее, когда выходил в бумажном виде. Несоразмерность санкции и опасности правонарушения выглядит как политический сигнал, но кто кому передает привет - судить не берусь", - цитирует политолога "Ведомости".

РБК: без права на выезд

Почти три миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов: более одного миллиона человек задолжали банкам, остальным перекрыт выезд за границу из-за просрочки оплаты алиментов и штрафов, пишет газета РБК ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов.

Всего же в разработке у судебных приставов находятся 4,5 миллиона долгов перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 триллиона рублей. Таким образом, подсчитал РБК, средняя сумма долга составляет 377 тысяч рублей. Каждому третьему должнику из-за долгов ограничен выезд за границу.

Всего же ограничения в выезде из-за различных просрочек в платежах (в том числе по алиментам и штрафам) касаются 2,8 млн граждан России. С прошлого года это число значительно возросло - в 2017 году ограничения касались лишь 1,6 миллиона граждан. В июле ФССП сообщала о том, что в списке невыездных находились 2,5 млн человек. Таким образом, всего за два месяца запрет на выезд из страны был введен еще для 300 тысяч человек, пишет РБК.

Согласно статистике по регионам, рекордсменами по числу вынесенных постановлений о временном ограничении на выезд должников из России оказались Краснодарский край (172,7 тыс.), Москва (154,6 тыс.) и Башкортостан (149,4 тыс.).

А в конце июля, добавляет РБК, ФССП сообщила о россиянине, поставившем рекорд по невыплате алиментов. Им оказался 50-летний москвич, задолжавший бывшей жене и четырем детям 118 миллионов рублей.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си