Правообладатель иллюстрации AFP

В Мехико состоялся парад, посвященный празднованию Дня мертвых (Día de Muertos). Хотя праздник существует уже давно, красочный парад в столице Мексики проводился лишь в третий раз.

Этот парад, уже ставший традицией, на самом деле имеет в некотором смысле британские корни.

Впервые он был показан в фильме про британского агента Джеймса Бонда "007: Спектр". Авторы картины придумали этот красочный парад, который выглядел как древняя мексиканская традиция.

Однако мексиканцы оценили идею. Нынешний парад столь красочен, что на его фоне блекнут сцены из фильма от агенте 007.

Городские власти надеются, что парад станет местной достопримечательностью и привлечет в город новых туристов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В качестве лейтмотива нынешнего парада была выбрана тема миграции.

Городской муниципалитет посвятил парад погибшим в пути мигрантам, так и не добравшимся до своей цели. Стоит напомнить, что сейчас тысячи людей из разных стран Центральной Америки идут пешком через Мексику, чтобы попасть в США.

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации AFP

День мертвых приходится на 2 ноября. Его отмечают многие семьи, которые верят, что в этот день души умерших родственников возвращаются на землю, чтобы навестить их.

Этот праздник регионы Мексики отмечается по-разному.

Родные приносят к могилам умерших цветы, свечки, их любимую еду. Некоторые устраивают в домах специальные алтари с фотографиями и реликвиями.

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации AFP

Главные символы праздника - черепа, костюмы и раскрашенные лица. Именно эти образы ассоциируются в мире с Днем мертвых.

На субботнем параде самым распространенным был так называемый наряд Катрины - скелета в красивом классическом костюме или платье.

Субботнее шествие, несмотря на ненастную погоду, посетили тысячи людей. Парад транслировался по телевидению.

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации AFP

По сообщению местных СМИ, в ярком празднестве были задействованы 1200 волонтеров.

Парад вобрал в себя элементы истории региона, например, человеческие жертвоприношения ацтеков, а также пути миграции первых обитателей Центральной Америки.

Правообладатель иллюстрации AFP

Правообладатель иллюстрации AFP

Парад, посвященный Дню мертвых, прошел также в мексиканском городе Гвадалахара.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Празднованием Дня мертвых традиционно отметился и Лос-Анджелес. Там в 19-й раз на кладбище "Голливуд навсегда" собрались люди в маскарадных костюмах скелетов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Правообладатель иллюстрации Getty Images

***