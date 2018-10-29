Меркель покидает пост главы ХДС - как реагируют в Германии и мире

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Канцлер Ангела Меркель уходит с поста главы партии ХДС, но собирается оставаться на посту главы правительства до 2021 года. Как в Германии и мире реагируют на уход давнего лидера основной немецкой партии и получится ли у нее сохранить пост до конца нынешнего срока?

Комментаторы, хоть и удивляются добровольному уходу известной своим упорством Меркель, но видят в нем историческую закономерность.

Оппоненты требуют ухода Меркель и с поста канцлера, а сторонники вспоминают вехи ее феноменальной политической карьеры.

"Эрозия политического влияния"

"До самого конца многие не верили, что такое возможно. Ангела Меркель больше не лидер партии? Ангела Меркель сдалась сама? Канцлер освободила место для других? И это после долгой борьбы с несколькими противниками. Невероятно. К тому же в истории партии Христианских демократов у такого шага нет прецедентов", - удивляется колумнист Suddeutsche Zeitung.

"Меркель не была импульсивным политиком. Ее фирменным стилем была трезвость, спокойствие и взвешенность. И вначале это работало ровно так, как должно: в кризисных ситуациях канцлер давала людям уверенность", - продолжает издание.

"С началом подъема "Альтернативы для Германии" и негативных тенденций, возникших летом 2015 года из-за наплыва беженцев, Меркель была не просто осторожна, она защищалась. У нее не получалось придать новый импульс своей партии одним только спокойствием и трезвостью. На агрессию не всегда нужно отвечать агрессией. Но чтобы бороться с крайне правыми экстремистами нужна страсть и энергия", считает журналист.

"Теперь эту миссию предстоит выполнить кому-то еще. [...] В октябре 2018 года ХДС, после двадцати лет председательства Меркель, начинает новый этап. Это требует смелости и связано с риском. Но в нынешних обстоятельствах это совершенно необходимо", - резюмирует автор.

К схожему выводу приходит редактор отдела политики Frankfurter Algemeine Zeitung Оливер Георги. Фигура Меркель продолжает служить символом "всего плохого" для противников миграции, но перестала работать как олицетворение "всего хорошего" для электората "Христианских демократов".

"Сторонники "Альтернативы для Германии" сделали из нее мишень для своей ненависти, как правые - Хиллари Клинтон в США. Кроме того, Меркель возглавляла ХДС долгие годы и была для партии гарантией узнаваемости и побед на выборах - символом политического успеха. Сейчас, после неудачных выборов, для многих она символ провала, постепенной потери власти. Политик, уже почти упустивший шанс уйти вовремя", - Считает Георги.

"Мы видим продолжение тенденции, которая существует с 2015 года, когда Меркель неправильно отреагировала на миграционные кризис: это постепенная, но неизбежная эрозия ее политического влияния", - считает эксперт консалтингового агентства Teneo Карстен Никел, опрошенный агентством Рейтер.

"Упражнение в демократии"

Журнал New Yorker в материале под заголовком "Тихая немка" называет Меркель самой влиятельной женщиной в мире и прогнозирует, что с ее уходом немецкая внутренняя политика оживится.

На стенах немецкого Рейхстага еще сохранились надписи советских солдат-победителей - от скромных дат похода Советской армии, до описания полового акта с лидером Третьего Рейха, оставленного на этих стенах в 1945 году, - пишет журнал.

"Ни одна страна не увековечивает своих завоевателей на стенах главного государственного здания. Преступления Германии были уникальными, и способ их осмысления, выбранный немецким обществом, тоже был уникален.

"Сохранив надписи, нанесенные победившими российскими солдатами на стены ее парламента, Германия показала, что вынесла важнейшие уроки из своего прошлого (которые Россия, кстати, не усвоила). [...] Германия вынесла свое прошлое на поверхность, бесконечно его обсуждала, и приняла. И эта многолетняя работа освободила ее от груза прошлого, дав возможность успешно жить в будущем", - уверен колумнист New Yorker.

Сама Меркель хорошо восприняла этот урок - это было видно из ее решения пустить в страну беженцев. Однако немецкое общество оказалось не готово.

"Политический консенсус, основанный на экономическом успехе, довольные граждане, покладистая пресса и невероятно популярный лидер, который редко отклоняется от вектора общественного мнения - Германия Меркель напоминает Америку Эйзенхауэра. Однако то, чему американцы сегодня, вероятно, завидуют, вдумчивым немцам представляется поводом для беспокойства. История демократии в их стране началась только недавно", - пишет автор.

"Мы получили от вас демократию, если можно так выразиться, в подарок, - говорит в беседе с американской газетой биограф Меркель Дирк Курбювайт. - Я не говорю, что она исчезнет, если Меркель останется канцлером на двадцать лет, но считаю, что демократия во всем мире отступает и в нашей стране тоже есть проблемы. Людям нужно напоминать, что демократия - это головная боль и что они должны бороться. И о том, что каждый человек - это политик. Не только Меркель", - резюмирует Курбювайт.

Когда на самом деле уйдёт Меркель?

Юри Вендик, корреспондент Би-би-си

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что в декабре уйдёт с поста главы ХДС, но останется на посту главы правительства до 2021 года. Однако многие политические комментаторы в Германии сомневаются, что она и на самом деле протянет на посту канцлера еще три года.

Формально Меркель ничто не мешает оставаться канцлером: по конституции Германии главой правительства вовсе не обязательно должен быть именно лидер партии большинства, а очередные выборы должны пройти именно в 2021 году.

Однако судьба Меркель во многом зависит от партнеров по правительственной коалиции.

Социалисты тоже понесли серьезные потери на выборах в Баварии и Гессене, и они считают, что их тянет на дно именно союз с блоком ХДС/ХСС. Особенно они недовольны лидером баварского ХСС и министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером с его более жестким, чем у партнеров по правительству, подходом к миграционной политике.

Если социалисты выйдут из правительства Меркель, у нее будет три варианта дальнейших действий: попытаться сформировать правительство с другими партиями, создать правительство меньшинства либо сразу объявлять внеочередные выборы.

Создание новой коалиции не исключено, но попытка ее сверстать в прошлом году, сразу после выборов в бундестаг, провалилась.

Правительство меньшинства, вполне вероятно, не сможет проводить через бундестаг важные решения, и эта ситуация через какое-то время все же потребует разрешения путем внеочередных выборов.

Пройдут ли эти внеочередные выборы чуть позже или чуть раньше, партия ХДС, скорее всего, захочет, чтобы кандидатом в канцлеры от нее выступил новый будущий лидер, а не Меркель, которой сейчас недовольны уже больше половины немецких избирателей.

В любом случае многое зависит о того, насколько ярким и симпатичным избирателям окажется преемник Меркель на посту главы партии. Его, напомним, изберут уже в декабре.