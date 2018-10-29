Героиня расследования Навального про Чайку займется кино

Правообладатель иллюстрации TASS/Valery Sharifullin Image caption Из гостиницы, которая может принадлежать Ольге Лопатиной и Артему Чайке, открывается вид на Афон, следует из данных расследования Алексей Навального

Бывшая жена замгенпрокурора России Геннадия Лопатина Ольга Лопатина зарегистрировала компанию "Реликвия", следует из данных СПАРК. Она займется производством кинофильмов и телепрограмм.

Это основные виды деятельности новой компании. Другие виде деятельности "Реликвии" - печать газет и прокат кинофильмов. Также в регистрационных документах сказано, что компания может заниматься торговлей сельскохозяйственным сырьем.

"Реликвия" была зарегистрирована в октябре 2018 года. Лопатина - ее единственный собственник. Уставный капитал компании - 10 тысяч рублей. Это минимально возможная сумма для регистрации компании в России.

Новая фирма зарегистрирована по адресу компании "Арлайн", которая раньше упоминалась в связи с именем Лопатиной.

Четыре жены и их бизнес

Ольга Лопатина стала широко известна в 2015 году, когда оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о ее бизнесе.

В нем говорилось, что она якобы владела компанией по производству сахара "Сахар Кубани" вместе с женами членов "кущевской группировки" Натальей Цеповяз и Анжелой Цапок.

"Цапковская ОПГ" или "кущевская группировка" стала широко известна в России после массового убийства 12 человек в станице Кущевской на Кубани в 2010 году.

Четвертой собственницей предприятия была Надежда Староверова, жена бывшего управделами генпрокуратуры Алексея Староверова, утверждал Навальный.

В материале приводились выписки из ЕГРЮЛ, согласно которым Лопатина и Староверова владели компанией не напрямую, а через ООО "Арлайн". Обе женщины стали ее собственниками в 2009 году, когда "Арлайну" уже принадлежал "Сахар Кубани".

Уже после того, как они купили это предприятие, вид деятельности компании "Арлайн" был изменен на "производство сахара".

Компания "Арлайн" была ликвидирована в мае 2018 года. "Реликвия" зарегистрирована по тому же адресу.

Ольга Лопатина отрицала, что когда-либо владела "Сахаром Кубани".

"Я никогда не имела никакого совместного бизнеса с членами так называемой банды Цапков, не знакома ни с Натальей Цеповяз, ни с Анжелой Марией Цапок, ни с кем-либо из их родственников. Заявления о том, что я была совладелицей коммерческой структуры (ООО "Сахар Кубани") наряду с указанными лицами, являются ложными", - сообщила Лопатина в письме, которое передала изданию РБК через представителя Генеральной прокуратуры.

Выписки из ЕГРЮЛ вызывают недоумение, говорила Лопатина. По ее словам, она не давала никаких документов или доверенностей на приобретение акций ООО "Сахар Кубани" и до публикации расследования не слышала о существовании этой компании.

С видом на Афон

Ольга Лопатина владеет гостиницей Pomegranate на Афоне вместе со старшим сыном генпрокурора Юрия Чайки Артемом, говорилось в расследовании Навального. По его данным, Чайка и Лопатина владеют виллами там же.

На торжественном открытии гостиницы присутствовал министр культуры России Владимир Мединский. Он пожелал удачи инвесторам, а также выразил надежду, что в гостинице будут проходить официальные мероприятия, посвященные году культуры России в Греции.

Связаться с Ольгой Лопатиной не удалось. Сотрудник, ответивший на звонок по телефону ее компании "Мрамороли", сказал, что она не выходила на связь "лет сто".