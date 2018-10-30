СМИ России: Большинство россиян осталось без сбережений

В обзоре российских газет:

РБК, "Ведомости", "Коммерсант": нефтяники попросили поднять цены

Уже на следующей неделе, по данным российских СМИ, правительство может ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов: премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что это будет сделано в случае, если не после совещания с нефтяными компаниями ситуация не изменится и бензин продолжит дорожать. Сейчас нефтяники говорят о необходимости поднять цены на топливо на 4-5 рублей за литр.

После резкого роста цен на бензин весной правительство договорилось с нефтяниками, что они будут сдерживать цены с 1 июня, рассказывает РБК. Эта договоренность до сих пор действует. Но из-за снижения курса рубля и дорогой нефти литр АИ-92, например, в октябре компании продают в среднем на 4 рубля дешевле, чем могли бы продать на экспортных рынках, подсчитали для РБК аналитики Vygon Consulting: в этом году из-за заморозки цен с 1 июня нефтяные компании недополучили около 150 миллиардов рублей.

Осенью, пишет РБК, несмотря на договоренности с правительством, некоторые АЗС начали отпускать цены. Второго периода напряженности на рынке нефтяники ожидают в начале 2019 года, когда вырастут акцизы и НДС и начнет действовать налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Газета "Ведомости" отмечает, что право правительства ввести заградительную пошлину на топливо было закреплено в законодательстве нынешним летом, чтобы не допустить роста цен. Однако, по замечанию главного экономиста Vygon Consulting Сергея Ежова, оно касается только нефтепродуктов. А чтобы ввести заградительную пошлину на нефть, потребуются правки в закон "О таможенном тарифе".

Заградительная пошлина на топливо не так страшна для нефтяников, как на нефть, рассуждает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук: это приведет к снижению стоимости сырья для НПЗ и росту их прибыли, но снизится рентабельность добычи. "Нынешнее заявление Медведева нагоняет панику. Все нефтяники сейчас работают в тесном контакте с правительством, все обговаривают", - говорит сотрудник одной из нефтяных компаний.

По оценке Российского топливного союза, который объединяет независимые АЗС, повышение с нового года акцизов и НДС может привести к увеличению оптовой цены одного литра бензина на 4,4 рубля.

"Попытки Белого дома стабилизировать ситуацию на рынке топлива напоминают человека, который решил переплыть реку, связав себе руки и подвесив к ногам груз", - пишет газета "Коммерсант" в статье на эту же тему.

"Есть простой факт: цена нефти в рублях с начала года выросла на 39%, до 5,1 тыс. руб. за баррель. То есть нефтепродукты при условии, что сектор остается нерегулируемым и работает по рыночным ценам, тоже должны дорожать. С этим правительство РФ не может сделать ничего, как и власти любой другой страны", - считает издание.

И, если препятствовать повышению цен на топливо, то неизбежны дефицит топлива и образование черного рынка, считает газета. И тогда придется смириться с резким подорожанием горючего.

"Коммерсант": экосбор поднимет цены

Газета "Коммерсант" пишет о скандале вокруг планов минприроды резко повысить ставки экологических сборов, который, по данным издания, набирает обороты.

Производители продуктов питания и напитков, пытаясь не допустить роста расходов, прибегли к традиционному аргументу: они предупреждают правительство о возможном повышении потребительских цен.

"Увеличение ставки экологического сбора приведет помимо удорожания продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов", - говорится в письме исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова премьеру Дмитрию Медведеву. Это ответ отрасли на инициативу Минприроды повысить с 2019 года ставки по экологическому сбору по 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств.

По данным газеты, представители многих ассоциаций промышленников и производителей упаковки направили в правительство негативные отзывы по поводу повышения экологических сборов, предложив повременить с ними несколько лет.

"Экосбор сегодня по факту выступает квазиналогом. Выполнить нормативы по утилизации отходов сегодня просто невозможно без введения прежде всего раздельного сбора мусора", - приводит газета мнение собеседника в крупной пищевой компании. По его оценкам, в год участники рынка федерального уровня платят около 100-200 миллионов рублей экосбора.

При повышении ставок, которое предлагает минприроды, показатель может вырасти до 500 миллионов рублей, что вызовет рост цены на продукцию минимум на 0,5-1%, считают производственники.

Forbes: россияне падают в долговые ямы

Россияне стали меньше экономить на продуктах первой необходимости, но при этом ограничивают себя в развлечениях и покупках одежды: журнал Forbes комментирует данные исследовательской группы "Ромир", которая провела исследования на эту тему.

При этом россияне стали намного больше экономить на одежде и развлечениях, выяснили исследователи. Доля граждан, сокративших расходы в этих категориях, увеличилась за четыре года с 17% до 25%. На еде чаще всего экономят люди старшего возраста, а на одежде и развлечениях - молодые люди. Меньше всего тратят граждане с низкими доходами - среди них 36% заявили о том, что им приходится следить за своими расходами.

Люди могут меньше экономить на предметах первой необходимости и продуктах благодаря тому, что за последние два года динамика инфляции стабилизировалась, считает управляющий партнер Экспертной группы Veta Никита Жарский.

А по мнению директора клиентского департамента холдинга "Ромир" Ольги Гореловой, одной из главных причин того, что россияне стали меньше экономить на еде, стало увеличение числа промоакций в ретейле. "От 18% до 57% покупок делаются именно по специальной цене. Покупатель стал рациональнее, те или иные стратегии экономии выбирают даже представители группы с высокими доходами", - поясняет она.

Кроме того, по словам Гореловой, в текущем году финансовое положение россиян несколько улучшилось по сравнению с предыдущими годами, что также позволило гражданам меньше экономить. "Мы фиксируем увеличение роста объема свободных денег в российских семьях", - отметила эксперт.

Но опрошенные Forbes экономисты отмечают, что уровень доходов россиян по-прежнему находится в зоне слабого роста, поэтому делать выводы об улучшении финансового положения населения еще рано.

А по предположению исследователей РАНХиГС, доходы значительной части населения могут сейчас сокращаться, несмотря на позитивную статистику по росту зарплат.

Если в предыдущие кризисы - 2008 и 2014 годов - россияне реагировали на дестабилизацию экономики хаотично, "распаковывая" свои сбережения, то сейчас доставать из закромов уже нечего и приходится брать кредиты и займы.

"У подавляющего числа россиян полностью исчерпаны сбережения. А поскольку обязательные расходы и платежи во многих случаях превышают совокупные доходы домохозяйств, то у таких людей, собственно, выбора особого нет: они залезают все глубже и глубже в "долговые петли", - объясняет эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

Тот факт, что россияне стали больше экономить на развлечениях и одежде, свидетельствует о тяжелой ситуации с доходами населения, считает Никита Жарский.

"Статья расходов на "одежду и развлечения" относится к категории "non-essential" (расходы, не являющиеся жизненно важными), и их сокращение обычно отождествляется в той или иной экономике с характерными чертами глубокой экономической рецессии", - добавляет Владимир Рожанковский.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си