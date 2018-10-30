Пресса Британии: какой будет Европа после Меркель?

В обзоре британской прессы:

Что ждет Германию?

Guardian публикует статью о возможных тревожных последствиях заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она уходит с поста лидера своей партии - Христианско-демократического союза (ХДС).

Да, пишет газета, конец политической карьеры Меркель предсказывали и ранее, и каждый раз предсказания оказывались преждевременными.

Но результаты выборов в земле Гессен стали началом конца ее карьеры и роли самого влиятельного политика Германии и Европы. ХДС удалось удержаться у власти в Гессене, но результаты выборов были самыми плохими для партии за полвека.

Лидерам, которые заранее объявляют о своем будущем уходе со сцены, чрезвычайно сложно не оказаться в роли хромой утки. Теперь эта судьба грозит и Ангеле Меркель, что чревато последствиями как для Германии, так и для всей Европы.

Меркель по-прежнему популярна у себя в стране, и у нее может быть достаточно таланта и упорства для того, чтобы остаться на посту канцлера еще три года.

Но в декабре ХДС изберет нового лидера партии, и этот человек очевидно будет считаться будущим канцлером и захочет проявить свою собственную волю.

После выборов в Гессене и ранее в Баварии, а также всеобщих выборов в 2017 году становится очевидно, что две основные партии - ХДС и Социал-демократическая партия - теряют голоса, а все большей популярностью пользуются более радикальные партии всех мастей.

В Гессене хорошими результатами заручились Партия зеленых и крайне правая "Альтернатива для Германии" (АдГ). Результат - фрагментация традиционной для Германии двухпартийной системы.

Политика в Германии уже давно была чрезвычайно стабильной, но сейчас все становится менее ясным, и последствия этого будут ощущаться далеко за пределами Берлина.

Ангела Меркель столь давно доминировала на политической арене Германии, что ее уход несомненно травмирует страну.

Она постоянно защищала модель социально-рыночной экономики, несмотря на то, что два столпа этой модели - социальная справедливость и консервативная финансовая политика - регулярно подвергались критике со всех сторон.

Экономическая мощь Германии уберегла ее граждан от кризисов, которые пережили жители других стран. Но миграционный кризис 2015 года, перед лицом которого Меркель заняла прагматическую и либеральную позицию, привел к последствиям, которые она не смогла контролировать.

Наследнику Меркель придется вывести уроки, как из ее сильных, так и слабых сторон - для того, чтобы заручиться доверием переживающего непростые времена континента, пишет Guardian.

Крайне правая угроза в США

Financial Times пишет, что после ряда нападений на либеральных политиков в США, убийств прихожан синагоги и черных американцев, внимание общественности привлек рост уровня насилия, связанного с крайне правой идеологией.

После нападения на Нью-Йорк и Вашингтон в сентябре 2001 года число погибших от рук правых экстремистов либо совпадает, либо превышает число жертв радикальных исламистов, согласно официальной государственной статистике, отмечает газета.

Тренд ускорился после избрания Барака Обамы, который стал первым чернокожим американцем на посту президента, и продолжился после избрания Дональда Трампа.

Его избрание, по словам экспертов, взбодрило так называемых сторонников превосходства белой расы и неонацистов - как в интернете, так и в реальной жизни.

"Если посмотреть на тренд за последние лет 10, то ясно, что угроза со стороны американских крайне правых растет", - цитирует газета Ари Перлиджера, профессора по вопросам безопасности из Университета Массачусетса в Ловелле.

Согласно данным Мэрилендского университета, с 2010 года количество терактов в США, совершаемых крайне правыми, возросло с 6% до 35%. Теперь стоит опасаться вашего соседа с нацистскими убеждениями, пишет газета.

В общем число терактов в США резко упало по сравнению с 1970-ми годами, когда нападения совершали в основном люди крайне левых убеждений.

Крупнейшим терактом в истории США остаются нападения на Нью-Йорк и Вашингтон в сентябре 2011 года.

Американская правозащитная организация "Антидиффамационная лига" сообщает, что между 2007 и 2016 годами 74% убийств на идеологической почве были совершены крайне правыми.

Организация также отмечает рост антисемитских инцидентов с тех пор, как к власти пришел Дональд Трамп - согласно ее данным, их число в 2017 году возросло на 57% по сравнению с предыдущим годом.

Это самый резкий скачок с тех пор, как Лига стала собирать эти данные в 1979 году, отмечает Financial Times.

Борьба с антисемитизмом

Times публикует статью обозревателя Мелани Филлипс, которая пишет, что ненависть к евреям объединяет крайне правых и крайне левых.

Она напоминает, что в прошедшую субботу человек по имени Робер Бауэрс зашел в синагогу в городе Питтсбург, стал кричать, что все евреи должны умереть, открыл огонь и убил 11 человек.

Мелани Филлипс винит во всем не только самого Бауэрса, но и общую атмосферу в прессе и интернете, где, по ее мнению, царит атмосфера ненависти, истерии и насилия.

Антисемитизм процветает в интернете, в университетах и в социальных сетях, пишет она.

За последние 17 лет число преступлений на почве этнической или религиозной ненависти возросло. Это затрагивает все меньшинства, но евреи оказались особенной мишенью.

Бауэрс был сторонником крайне правых конспирологических теорий.

Люди левых убеждений считают, что их сторону невозможно обвинить в антисемитизме. Они уверены, что это явление встречается лишь среди крайне правых и что президент Трамп разжигает эту идеологию.

На самом деле сторонники верховенства белых отворачиваются от Трампа, за то, что, по их мнению, он слишком хорошо относится к евреям.

Да, крайне правые представляют очевидную опасность для меньшинств. Но не следует забывать и об опасном альянсе между крайне левыми и мусульманскими экстремистами.

Крайне левые спокойно принимают участие в демонстрациях плечом к плечу с исламистами, несущими флаги "Хезболлы" и выкрикивающими "смерть евреям".

Эти исламисты разделяют мифы крайне правых и неонацистов о глобальной еврейской элите.

Да, мусульмане тоже становятся жертвами крайне правых. Но в пропорциональном отношении - как в США, так и в Великобритании - евреи остаются основной мишенью для преступлений на почве ненависти.

Крайне правым весьма на руку хаос и упадок норм социального поведения. Ненависть и запугивание процветают в соцсетях, где люди обвиняют друг друга во всех грехах.

Сейчас идет культурная война по вопросу об идентичности западной цивилизации и ее ценностях, и страшно смотреть, как все стороны отказываются применять разум.

Но когда какая-то культура начинает разваливаться, люди традиционно начинают нападать на евреев.

Антисемитизм всегда был признаком тяжелейшего заболевания общества. Нападение на синагогу в Питтсбурге было не просто нападением на евреев. Это было предупреждением всему Западу, пишет Мелани Филлипс в Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, BBCRussian.com