Власти и нефтяники ссорятся из-за цен на бензин в России. Аргументы сторон

Правообладатель иллюстрации Pimenov Roman/TASS Image caption Нефтяники заявляют, что уже не могут сдерживать рост цен на топливо

Правительство России и нефтяные компании пытаются договориться о том, чтобы цены на бензин не повышались. Нефтяники говорят, что цены на бензин должны быть выше на 4-5 рублей, чем сейчас. Чиновники в ответ угрожают запретительными мерами и лицензированием экспорта топлива.

После президентских выборов весной этого года цены на топливо начали резко расти. За два месяца бензин АИ-92 подорожал на 8%, а дизельное топливо - на 14%. Тогда правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о том, что они будут сдерживать цены на бензин с 1 июня.

По данным Росстата, бензин в сентябре по сравнению с августом подорожал на 0,1%, с начала года - на 8,9%.

В октябре рост продолжился. За неделю с 16-го по 22 октября цены на топливо повысились еще на 0,1%.

Нефтяники на совещании в правительстве сообщили о возможном повышении розничных цен на бензин на 4-5 рублей и предложили сделать это после Нового года, пишет РБК со ссылкой на два источника среди участников совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 24 октября.

Правительство в ответ пригрозило ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Би-би-си пересказывает доводы сторон в этом споре.

Что говорят чиновники

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил, что в случае роста цен на бензин Россия может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Он поручил министерству энергетики России разработать соглашение, ограничивающее рост цен на внутреннем рынке.

"Рынок есть рынок: нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке", - цитирует Интерфакс комментарий вице-премьера Дмитрия Козака.

Чиновник добавил, что вероятность введения таких пошлин высока, и это может случиться уже на следующей неделе.

Он предложил нефтяникам "проявить альтруизм" и продавать нефтепродукты компаниям, которые им не принадлежат, по тем же ценам, что и своим "дочкам".

По словам Козака, "такое предложение нефтяными компаниями одобрено".

В качестве альтернативного варианта правительство предлагает ввести лицензии на экспорт топлива. Они будут выдаваться тем, кто поставит на внутренний рынок определенную часть нефтепродуктов.

Источник в правительстве сказал РБК: нефтяники, может, и недополучают доходы на внутреннем рынке в переработке, но в 2018 году они заработали 1,5 трлн рублей девальвационной прибыли в добыче. А значит, резервы для сдерживания цен у них есть.

В администрации президента решили не вмешиваться в спор правительства и нефтяных компаний. "Конечно, в Кремле в курсе, это тема, которая сейчас тщательно отслеживается, но в данном случае именно кабинет министров сейчас этим занимается", - сказал во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что говорят нефтяники

Нефтяные компании заявляют, что больше не могут сдерживать рост цен на топливо на АЗС.

Их доводы такие: да, чиновники всеми силами пытаются сдержать рост цен на топливо. Летом нефтяным компаниям решили дать компенсацию потерь около 400 млрд рублей в 2019 году, а в сентябре после жалоб нефтяников увеличило сумму до 600 млрд рублей. Но половину дополнительной субсидии правительство решило вернуть за счет роста НДПИ.

Кроме того, нефтяные компании недополучили около 150 млрд рублей из-за заморозки цен с 1 июня, посчитал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Как пишет РБК со ссылкой на участников встречи в правительстве, 24 октября на совещании у Козака нефтяники предупредилио возможности роста цен на бензин на 4-5 рублей за литр.

При этом другой источник издания говорит, что на совещании представители нефтяных компаний "просто жаловались" правительству на свои проблемы и оценили убытки от сдерживания роста цен на нефть в 4-5 рублей.

"Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток", - объяснил "Ведомостям" человек, близкий к участникам совещания.

"Мы против заградительной пошлины. Лучше сдерживать цены на топливо, но продолжать экспортировать", - сказал изданию сотрудник одной из нефтяных компаний.